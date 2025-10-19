हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीONGC में निकली बंपर भर्ती, बिना एग्जाम होगा सेलेक्शन

ONGC में निकली बंपर भर्ती, बिना एग्जाम होगा सेलेक्शन

ONGC ने अप्रेंटिस पदों पर बंपर वेकेंसी निकाली है. इसमें 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक अप्लाई कर सकते हैं और बिना कोई इंटरव्यू दिए सेलेक्शन पा सकते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं इसकी सारी डिटेल्स.

By : दीपाली बिष्ट | Edited By: Deepali Bisht | Updated at : 19 Oct 2025 11:48 AM (IST)
ONGC Recruitment 2025: सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि ONGC ने अप्रेंटिस पदों पर बंपर वैकेंसी निकाली है. इस रिक्रूटमेंट में कुल 2623 अलग-अलग सीट्स पर कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया जाना है. सबसे खास बात ये है कि इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होगा और कैंडिडेट्स को उनके पिछले एग्जाम के मार्क्स और एजुकेशन क्वालीफिकेशन के आधार पर सेलेक्ट किया जाएगा.

इस पब्लिक सेक्टर ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी में अप्रेंटिस करने का सपना देखने वालों के लिए बेहतरीन मौका है. कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई करने के लिए ONGC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म्स भर सकते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि इसमें अप्लाई करने के लिए क्या है एज लिमिट और क्राइटेरिया ?

कितनी सीट्स पर निकली वेकेंसी ?

ONGC की इस अप्रेंटिस के एप्लीकेशन फॉर्म्स 16 अक्टूबर को आउट हो चुके हैं. कैंडिडेट्स इसमें 6 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हैं. आपको बता दें कि इसमें कई पदों पर भर्ती निकली है. इसमें कुल 2623 पदों में से नॉर्दर्न रीजन में 165, मुंबई में 569, वेस्टर्न रीजन में 856, ईस्टर्न रीजन में 458, साउदर्न रीजन में 322, और सेंट्रल रीजन में 253 सीट्स पर वैकेंसी निकाली गई हैं. साथ ही, इस अप्रेंटिस के दौरान सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को स्टाइपेंड भी दी जाएगी.

क्या है एलिजिबिलिटी ? 

इस गवर्नमेंट अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करने की मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज लिमिट 24 साल है. ये एज लिमिट कैटेगरी वाइस अलग-अलग सेट की गई है. इसके अलावा एजुकेशन क्वालीफिकेशन की बात करें तो इसके लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से क्लास 10 और 12 पास की होनी चाहिए. साथ ही, कैंडिडेट के पास रिलेटेड ट्रेड में ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए. कुछ सीट्स पर अप्लाई करने के लिए B.A, B.Tech, B.com, B.sc और B.BA जैसी डिग्री होना जरूरी है. ऐसे में ONGC हर एजुकेशन सेक्शन के कैंडिडेट्स को अच्छा मौका दे रहा है.
 

कैसे कर सकते है अप्लाई?

1. सबसे पहले आपको ONGC की ऑफिशियल वेबसाइट ongcindia.com पर जाना है. 
2. फिर होमपेज पर मौजूद करियर सेक्शन में जाकर apply now पर क्लिक करना है.
3. फिर साइट पर रजिस्टर करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरना है.
4. सभी डिटेल्स सही तरह से फिल करके फॉर्म सबमिट करना है. 
5. आखिर में इसके प्रिंट आउट की कॉपी निकल कर रख लें.

आंखों में सपने लिए, घर से हम चल तो दिए, जानें ये राहें अब ले जाएंगी कहां... कहने को तो ये सिंगर शान के गाने तन्हा दिल की शुरुआती लाइनें हैं, लेकिन दीपाली की जिंदगी पर बखूबी लागू होती हैं. पूरा नाम दीपाली बिष्ट, जो पहाड़ की खूबसूरत दुनिया से ताल्लुक रखती हैं. किसी जमाने में दीपाली के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ कंधे पर झोला टांगकर और हाथों में अखबार लेकर घूमने वाले लोग होते थे, लेकिन धीरे-धीरे उनकी आंखों में इसी दुनिया का सितारा बनने के सपने पनपने लगे और वह भी पत्रकारिता की दुनिया में आ गईं. उन्होंने अपने इस सफर का पहला पड़ाव एबीपी न्यूज में डाला है, जहां वह ब्रेकिंग, जीके और यूटिलिटी के अलावा लाइफस्टाइल की खबरों से रोजाना रूबरू होती हैं. 

दिल्ली में स्कूलिंग करने वाली दीपाली ने 12वीं खत्म करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया और सत्यवती कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में ग्रैजुएशन किया. ग्रैजुएशन के दौरान वह विश्वविद्यालय की डिबेटिंग सोसायटी का हिस्सा बनीं और अपनी काबिलियत दिखाते हुए कई डिबेट कॉम्पिटिशन में जीत हासिल की. 

साल 2024 में दीपाली की जिंदगी में नया मोड़ तब आया, जब उन्होंने गुलशन कुमार फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (नोएडा) से टीवी जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा की डिग्री हासिल की. उस दौरान उन्होंने रिपोर्टिंग, एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, रिसर्च और एंकरिंग की बारीकियां सीखीं. कॉलेज खत्म करने के बाद वह एबीपी नेटवर्क में बतौर कॉपीराइटर इंटर्न पत्रकारिता की दुनिया को करीब से समझ रही हैं. 

घर-परिवार और जॉब की तेज रफ्तार जिंदगी में अपने लिए सुकून के पल ढूंढना दीपाली को बेहद पसंद है. इन पलों में वह पोएट्री लिखकर, उपन्यास पढ़कर और पुराने गाने सुनकर जिंदगी की रूमानियत को महसूस करती हैं. इसके अलावा अपनी मां के साथ मिलकर कोरियन सीरीज देखना उनका शगल है. मस्ती करने में माहिर दीपाली को घुमक्कड़ी का भी शौक है और वह आपको दिल्ली के रंग-बिरंगे बाजारों में शॉपिंग करती नजर आ सकती हैं.
Published at : 19 Oct 2025 11:48 AM (IST)
ONGC ONGC Recruitment 2025: ONGC Apprenticeship
