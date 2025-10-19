ONGC में निकली बंपर भर्ती, बिना एग्जाम होगा सेलेक्शन

ONGC Recruitment 2025: सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि ONGC ने अप्रेंटिस पदों पर बंपर वैकेंसी निकाली है. इस रिक्रूटमेंट में कुल 2623 अलग-अलग सीट्स पर कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया जाना है. सबसे खास बात ये है कि इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होगा और कैंडिडेट्स को उनके पिछले एग्जाम के मार्क्स और एजुकेशन क्वालीफिकेशन के आधार पर सेलेक्ट किया जाएगा.

इस पब्लिक सेक्टर ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी में अप्रेंटिस करने का सपना देखने वालों के लिए बेहतरीन मौका है. कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई करने के लिए ONGC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म्स भर सकते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि इसमें अप्लाई करने के लिए क्या है एज लिमिट और क्राइटेरिया ?

कितनी सीट्स पर निकली वेकेंसी ?

ONGC की इस अप्रेंटिस के एप्लीकेशन फॉर्म्स 16 अक्टूबर को आउट हो चुके हैं. कैंडिडेट्स इसमें 6 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हैं. आपको बता दें कि इसमें कई पदों पर भर्ती निकली है. इसमें कुल 2623 पदों में से नॉर्दर्न रीजन में 165, मुंबई में 569, वेस्टर्न रीजन में 856, ईस्टर्न रीजन में 458, साउदर्न रीजन में 322, और सेंट्रल रीजन में 253 सीट्स पर वैकेंसी निकाली गई हैं. साथ ही, इस अप्रेंटिस के दौरान सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को स्टाइपेंड भी दी जाएगी.

क्या है एलिजिबिलिटी ?

इस गवर्नमेंट अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करने की मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज लिमिट 24 साल है. ये एज लिमिट कैटेगरी वाइस अलग-अलग सेट की गई है. इसके अलावा एजुकेशन क्वालीफिकेशन की बात करें तो इसके लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से क्लास 10 और 12 पास की होनी चाहिए. साथ ही, कैंडिडेट के पास रिलेटेड ट्रेड में ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए. कुछ सीट्स पर अप्लाई करने के लिए B.A, B.Tech, B.com, B.sc और B.BA जैसी डिग्री होना जरूरी है. ऐसे में ONGC हर एजुकेशन सेक्शन के कैंडिडेट्स को अच्छा मौका दे रहा है.



कैसे कर सकते है अप्लाई?

1. सबसे पहले आपको ONGC की ऑफिशियल वेबसाइट ongcindia.com पर जाना है.

2. फिर होमपेज पर मौजूद करियर सेक्शन में जाकर apply now पर क्लिक करना है.

3. फिर साइट पर रजिस्टर करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरना है.

4. सभी डिटेल्स सही तरह से फिल करके फॉर्म सबमिट करना है.

5. आखिर में इसके प्रिंट आउट की कॉपी निकल कर रख लें.

