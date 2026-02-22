एपेक्स बैंक में कंप्यूटर ऑपरेटर और सोसाइटी मैनेजर की वैकेंसी, इस डेट तक कर सकते हैं अप्लाई 

मध्य प्रदेश में बैंकिंग सेक्टर में नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. MP Apex Bank की ओर से कंप्यूटर ऑपरेटर और सोसाइटी मैनेजर के पदों पर चल रही भर्ती में आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है. जो उम्मीदवार किसी कारणवश पहले आवेदन नहीं कर पाए थे, अब उनके पास एक और मौका है.

एमपी एपेक्स बैंक ने आवेदन की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 07 मार्च 2026 कर दिया है. पहले यह तारीख जल्द खत्म होने वाली थी, लेकिन उम्मीदवारों की सुविधा को देखते हुए बैंक ने यह फैसला लिया है. अब इच्छुक उम्मीदवार बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं.

किन पदों पर हो रही है भर्ती?

यह भर्ती कंप्यूटर ऑपरेटर और सोसाइटी मैनेजर के पदों के लिए की जा रही है. दोनों ही पद बैंकिंग व्यवस्था में अहम माने जाते हैं. कंप्यूटर ऑपरेटर जहां तकनीकी और डाटा से जुड़ा काम संभालते हैं, वहीं सोसाइटी मैनेजर का काम सहकारी संस्थाओं के संचालन और प्रबंधन से जुड़ा होता है.

शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए?

इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास भारत के किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज या विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होना जरूरी है. इसके साथ ही उम्मीदवार को हिंदी और अंग्रेजी भाषा का सामान्य ज्ञान होना चाहिए. कंप्यूटर ऑपरेटर पद के लिए कंप्यूटर की बुनियादी जानकारी होना काफी जरूरी माना जा रहा है.

आयु सीमा

आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तय की गई है. वहीं अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष रखी गई है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, जिससे ज्यादा उम्मीदवार इस भर्ती का लाभ उठा सकें.

आवेदन शुल्क कितना देना होगा

एमपी एपेक्स बैंक भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क भी जमा करना होगा. एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 650 रुपये तय किया गया है. वहीं अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 850 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा. यह शुल्क ऑनलाइन माध्यम से जमा किया जा सकता है.

चयन प्रक्रिया कैसे होगी?

उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा. यह परीक्षा पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ यानी बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगी. परीक्षा में कुल 200 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनके कुल अंक 200 होंगे. परीक्षा की अवधि 2 घंटे तय की गई है.

परीक्षा में कौन-कौन से विषय होंगे शामिल?

लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों से कई विषयों से सवाल पूछे जाएंगे. इसमें कंप्यूटर ज्ञान, रीजनिंग, अंग्रेजी भाषा, सामान्य जागरूकता और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड शामिल हैं. सभी विषयों से समान रूप से प्रश्न पूछे जाने की उम्मीद है. ऐसे में उम्मीदवारों को सभी विषयों की अच्छी तैयारी करने की सलाह दी जाती है.

आवेदन कैसे करें?

उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए एमपी एपेक्स बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. वेबसाइट के होमपेज पर भर्ती से जुड़े लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद रजिस्ट्रेशन करके जरूरी जानकारी भरें. आवेदन शुल्क का भुगतान करें और फॉर्म जमा कर दें. अंत में आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट जरूर निकाल लें.

