जम्मू-कश्मीर में कॉन्स्टेबल बनने का मौका, 600 से ज्यादा पदों पर भर्ती शुरू, पढ़ लें डिटेल्स

जम्मू-कश्मीर में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. जम्मू एंड कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड यानी जेकेएसएसबी ने कॉन्स्टेबल के पदों पर बंपर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस भर्ती के तहत 600 से ज्यादा खाली पदों को भरा जाएगा. जो उम्मीदवार जम्मू एवं कश्मीर में पुलिस विभाग में कॉन्स्टेबल बनना चाहते हैं, वे अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

जेकेएसएसबी की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 02 मार्च 2026 तक अपना आवेदन फॉर्म भर सकते हैं. आयोग ने साफ किया है कि अंतिम तारीख के बाद किसी भी उम्मीदवार का फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा. ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें.

कॉन्स्टेबल के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष तय की गई है. वहीं अधिकतम आयु सीमा अलग-अलग वर्ग और पदों के अनुसार रखी गई है. कुछ पदों के लिए अधिकतम उम्र 28 वर्ष, कुछ के लिए 30 वर्ष और कुछ विशेष श्रेणियों के लिए 40 वर्ष तक निर्धारित की गई है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार उम्र में छूट भी दी जाएगी.

शुल्क कितना?

इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क भी जमा करना होगा. सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 700 रुपये तय किया गया है. वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को 600 रुपये शुल्क देना होगा. आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से ही किया जा सकेगा.

सिलेक्शन कैसे होगा?

कॉन्स्टेबल भर्ती की चयन प्रक्रिया कई चरणों में पूरी की जाएगी. सबसे पहले उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा देनी होगी. यह परीक्षा बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगी और प्रश्न अंग्रेजी भाषा में पूछे जाएंगे. परीक्षा में गलत उत्तर देने पर एक-चौथाई अंक काटे जाएंगे, इसलिए उम्मीदवारों को सवालों के जवाब सोच-समझकर देने की सलाह दी जाती है.

लिखित परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को अगले चरण के लिए बुलाया जाएगा. दूसरे चरण में शारीरिक मानक परीक्षण और शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की जाएगी. इन परीक्षाओं के माध्यम से उम्मीदवारों की लंबाई, वजन, सीना और शारीरिक क्षमता की जांच की जाएगी. इन दोनों चरणों को पास करना जरूरी होगा, तभी उम्मीदवार आगे की प्रक्रिया में शामिल हो पाएंगे.

पीएसटी और पीईटी में सफल उम्मीदवारों को अंतिम चरण के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा. इस दौरान उम्मीदवारों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, पहचान पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेजों की जांच की जाएगी. सभी दस्तावेज सही पाए जाने पर ही उम्मीदवार का चयन पक्का माना जाएगा.

आवेदन कैसे करें?

जो उम्मीदवार इस भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें सबसे पहले जेकेएसएसबी की आधिकारिक वेबसाइट www.jkssb.nic.in पर जाना होगा. वेबसाइट के होमपेज पर जाकर रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करना होगा. इसके बाद उम्मीदवारों को अपनी व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक विवरण और अन्य जरूरी जानकारी ध्यान से भरनी होगी. सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करने के बाद आवेदन शुल्क जमा करना होगा. फॉर्म सब्मिट करने के बाद उम्मीदवार उसका प्रिंट आउट जरूर निकाल लें, ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर काम आ सके.

