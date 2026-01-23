हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीजम्मू-कश्मीर में कॉन्स्टेबल बनने का मौका, 600 से ज्यादा पदों पर भर्ती शुरू, पढ़ लें डिटेल्स

जम्मू-कश्मीर में कॉन्स्टेबल बनने का मौका, 600 से ज्यादा पदों पर भर्ती शुरू, पढ़ लें डिटेल्स

जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड ने कॉन्स्टेबल के 600 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. आइए पूरी डिटेल्स जानते हैं...

By : एबीपी लाइव | Updated at : 23 Jan 2026 07:11 AM (IST)
Preferred Sources

जम्मू-कश्मीर में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. जम्मू एंड कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड यानी जेकेएसएसबी ने कॉन्स्टेबल के पदों पर बंपर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस भर्ती के तहत 600 से ज्यादा खाली पदों को भरा जाएगा. जो उम्मीदवार जम्मू एवं कश्मीर में पुलिस विभाग में कॉन्स्टेबल बनना चाहते हैं, वे अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

जेकेएसएसबी की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 02 मार्च 2026 तक अपना आवेदन फॉर्म भर सकते हैं. आयोग ने साफ किया है कि अंतिम तारीख के बाद किसी भी उम्मीदवार का फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा. ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें.

कॉन्स्टेबल के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष तय की गई है. वहीं अधिकतम आयु सीमा अलग-अलग वर्ग और पदों के अनुसार रखी गई है. कुछ पदों के लिए अधिकतम उम्र 28 वर्ष, कुछ के लिए 30 वर्ष और कुछ विशेष श्रेणियों के लिए 40 वर्ष तक निर्धारित की गई है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार उम्र में छूट भी दी जाएगी.

शुल्क कितना?

इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क भी जमा करना होगा. सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 700 रुपये तय किया गया है. वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को 600 रुपये शुल्क देना होगा. आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से ही किया जा सकेगा.

सिलेक्शन कैसे होगा?

कॉन्स्टेबल भर्ती की चयन प्रक्रिया कई चरणों में पूरी की जाएगी. सबसे पहले उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा देनी होगी. यह परीक्षा बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगी और प्रश्न अंग्रेजी भाषा में पूछे जाएंगे. परीक्षा में गलत उत्तर देने पर एक-चौथाई अंक काटे जाएंगे, इसलिए उम्मीदवारों को सवालों के जवाब सोच-समझकर देने की सलाह दी जाती है.

लिखित परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को अगले चरण के लिए बुलाया जाएगा. दूसरे चरण में शारीरिक मानक परीक्षण और शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की जाएगी. इन परीक्षाओं के माध्यम से उम्मीदवारों की लंबाई, वजन, सीना और शारीरिक क्षमता की जांच की जाएगी. इन दोनों चरणों को पास करना जरूरी होगा, तभी उम्मीदवार आगे की प्रक्रिया में शामिल हो पाएंगे.

पीएसटी और पीईटी में सफल उम्मीदवारों को अंतिम चरण के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा. इस दौरान उम्मीदवारों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, पहचान पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेजों की जांच की जाएगी. सभी दस्तावेज सही पाए जाने पर ही उम्मीदवार का चयन पक्का माना जाएगा.

आवेदन कैसे करें?

जो उम्मीदवार इस भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें सबसे पहले जेकेएसएसबी की आधिकारिक वेबसाइट www.jkssb.nic.in पर जाना होगा. वेबसाइट के होमपेज पर जाकर रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करना होगा. इसके बाद उम्मीदवारों को अपनी व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक विवरण और अन्य जरूरी जानकारी ध्यान से भरनी होगी. सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करने के बाद आवेदन शुल्क जमा करना होगा. फॉर्म सब्मिट करने के बाद उम्मीदवार उसका प्रिंट आउट जरूर निकाल लें, ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर काम आ सके.

यह भी पढ़ें -भारत से MBBS करके कनाडा में कैसे बन सकते हैं डॉक्टर? जानें आसान स्टेप‑बाय‑स्टेप गाइड

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 23 Jan 2026 07:02 AM (IST)
Tags :
JObs  JKSSB Constable 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
खामेनेई के मुल्क को नक्शे से मिटाने जा रहे ट्रंप! बोले- ईरान की तरफ बढ़ रही अमेरिकी फोर्स
खामेनेई के मुल्क को नक्शे से मिटाने जा रहे ट्रंप! बोले- ईरान की तरफ बढ़ रही अमेरिकी फोर्स
स्पोर्ट्स
ये 5 खिलाड़ी टी20 वर्ल्ड कप में दो देशों के लिए खेल चुके हैं, एक नाम जानकर तो यकीन करना मुश्किल
ये 5 खिलाड़ी टी20 वर्ल्ड कप में दो देशों के लिए खेल चुके हैं, एक नाम जानकर तो यकीन करना मुश्किल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नोएडा-गाजियाबाद समेत यूपी के कई हिस्सों में बरसे काले बादल, बारिश के साथ हुई सुबह, बढ़ेगी सर्दी
नोएडा-गाजियाबाद समेत यूपी के कई हिस्सों में बरसे काले बादल, बारिश के साथ हुई सुबह, बढ़ेगी सर्दी
बॉलीवुड
'विक्की कौशल का धुरंधर 2 से कोई लेना-देना नहीं', आदित्य धर की फिल्म का हिस्सा नहीं होंगे उरी एक्टर
'विक्की कौशल का धुरंधर 2 से कोई लेना-देना नहीं', आदित्य धर की फिल्म का हिस्सा नहीं होंगे उरी एक्टर
Advertisement

वीडियोज

Dhurandhar 2 में Vicky Kaushal का Cameo, Ranveer Singh की फिल्म से Aditya Dhar की Planning!
एक लव स्टोरी की 'कब्र' !
Karnataka Crime News: शादी से पहले खून की वारदात, धारवाड़ में मंगेतर ने दुपट्टे से की हत्या | ABP
Bharat Ki Baat: शंकराचार्य 'सीरीज' का नया एपिसोड रिलीज | Shankaracharya Controversy | CM Yogi
Janhit with Chitra Tripathi: सनातन से 'साजिश' चल रही है? | Shankaracharya Controversy | Magh Mela
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
खामेनेई के मुल्क को नक्शे से मिटाने जा रहे ट्रंप! बोले- ईरान की तरफ बढ़ रही अमेरिकी फोर्स
खामेनेई के मुल्क को नक्शे से मिटाने जा रहे ट्रंप! बोले- ईरान की तरफ बढ़ रही अमेरिकी फोर्स
स्पोर्ट्स
ये 5 खिलाड़ी टी20 वर्ल्ड कप में दो देशों के लिए खेल चुके हैं, एक नाम जानकर तो यकीन करना मुश्किल
ये 5 खिलाड़ी टी20 वर्ल्ड कप में दो देशों के लिए खेल चुके हैं, एक नाम जानकर तो यकीन करना मुश्किल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नोएडा-गाजियाबाद समेत यूपी के कई हिस्सों में बरसे काले बादल, बारिश के साथ हुई सुबह, बढ़ेगी सर्दी
नोएडा-गाजियाबाद समेत यूपी के कई हिस्सों में बरसे काले बादल, बारिश के साथ हुई सुबह, बढ़ेगी सर्दी
बॉलीवुड
'विक्की कौशल का धुरंधर 2 से कोई लेना-देना नहीं', आदित्य धर की फिल्म का हिस्सा नहीं होंगे उरी एक्टर
'विक्की कौशल का धुरंधर 2 से कोई लेना-देना नहीं', आदित्य धर की फिल्म का हिस्सा नहीं होंगे उरी एक्टर
इंडिया
'फांसी की जगह इंजेक्शन या इलेक्ट्रिक चेयर का हो इस्तेमाल', मौत की सजा के तरीके को लेकर दाखिल याचिका पर SC ने सुरक्षित रखा फैसला
'फांसी की जगह इंजेक्शन या इलेक्ट्रिक चेयर का हो इस्तेमाल', मौत की सजा के तरीके को लेकर दाखिल याचिका पर SC ने सुरक्षित रखा फैसला
ट्रैवल
Republic Day Long Weekend 2026: 26 जनवरी पर दिल्ली के पास बनाएं ये 6 जगह घूमने का प्लान, कम दूरी में मिलेगा ट्रैवल का पूरा मजा
26 जनवरी पर दिल्ली के पास बनाएं ये 6 जगह घूमने का प्लान, कम दूरी में मिलेगा ट्रैवल का पूरा मजा
यूटिलिटी
मोबाइल से कैसे चेक करें पीएम किसान योजना की लिस्ट, कब आएगी सम्मान निधि की 22वीं किस्त?
मोबाइल से कैसे चेक करें पीएम किसान योजना की लिस्ट, कब आएगी सम्मान निधि की 22वीं किस्त?
नौकरी
जम्मू-कश्मीर में कॉन्स्टेबल बनने का मौका, 600 से ज्यादा पदों पर भर्ती शुरू, पढ़ लें डिटेल्स
जम्मू-कश्मीर में कॉन्स्टेबल बनने का मौका, 600 से ज्यादा पदों पर भर्ती शुरू, पढ़ लें डिटेल्स
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
ENT LIVE
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
ENT LIVE
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
Embed widget