DTC में नौकरी पाने का शानदार मौका, 60 से ज्यादा पदों पर निकली वैकेंसी; पढ़ें डिटेल्स

दिल्ली परिवहन निगम (DTC) ने सीनियर मैनेजर के पदों पर भर्ती को लेकर नियम जारी कर दिए हैं. यह भर्ती ट्रैफिक और मैकेनिकल विभाग में की जाएगी और कुल 61 पद भरे जाएंगे. इन पदों को सीधी भर्ती, पदोन्नति और स्थानांतरण के जरिए भरा जाएगा. निगम ने साफ किया है कि इस बार योग्यता और अनुभव को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाएगा.

मैकेनिकल विभाग में सीनियर मैनेजर के कुल 30 पद हैं. इनमें से 20 पद पदोन्नति के जरिए और 10 पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे. यह पद समूह ‘ए’ के अंतर्गत आता है. इस पद के लिए वेतन 15,600 से 39,100 रुपये के बीच तय किया गया है, इसके साथ 6,600 रुपये ग्रेड पे मिलेगा. यह वेतन 7वें वेतनमान के स्तर 11 के अनुसार है. सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष रखी गई है, हालांकि सरकारी कर्मचारियों और DTC कर्मचारियों को आयु में नियम के अनुसार छूट दी जाएगी. सीधी भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिग्री होना जरूरी है.

इसके साथ ऑटोमोबाइल वाहनों की मरम्मत और रखरखाव के क्षेत्र में कम से कम 8 साल का अनुभव होना चाहिए. उम्मीदवार को प्रबंधक या उससे ऊंचे पद पर काम करने का अनुभव होना चाहिए और कर्मचारियों को संभालने की क्षमता भी जरूरी है. चयन प्रक्रिया में सीधी भर्ती, पदोन्नति और प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण शामिल हैं. पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति के लिए मैकेनिकल विभाग में 5 से 10 साल का अनुभव है. चयनित उम्मीदवारों को 2 साल की परिवीक्षा अवधि से गुजरना होगा.

ट्रैफिक विभाग में वैकेंसी

वहीं ट्रैफिक विभाग में सीनियर मैनेजर के कुल 31 पद भरे जाएंगे. इनमें 20 पद पदोन्नति से और 11 पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे. यह पद भी समूह ‘ए’ के अंतर्गत आता है और वेतन वही रहेगा जो मैकेनिकल विभाग के लिए तय किया गया है. सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा 45 वर्ष तक है और सरकारी तथा DTC कर्मचारियों को आयु में छूट मिलेगी. इस पद के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री होना जरूरी है.

ये कर सकते हैं अप्लाई

साथ ही राज्य सड़क परिवहन निगम या बस संचालन से जुड़े संस्थान में प्रबंधक या उससे ऊपर के पद पर कम से कम 8 साल का अनुभव होना चाहिए. उम्मीदवार को मार्ग योजना, समय सारणी और संचालन की जानकारी होनी चाहिए. जिन उम्मीदवारों के पास विधि या MBA की डिग्री है, उन्हें प्राथमिकता दी जा सकती है. पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति के लिए प्रबंधक (यातायात) पद पर 5 साल की सेवा या कुल 8 साल का अनुभव जरूरी है. यहां भी चयन के बाद 2 साल की परिवीक्षा अवधि लागू होगी.

