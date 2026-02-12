हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीDTC में नौकरी पाने का शानदार मौका, 60 से ज्यादा पदों पर निकली वैकेंसी; पढ़ें डिटेल्स

DTC में नौकरी पाने का शानदार मौका, 60 से ज्यादा पदों पर निकली वैकेंसी; पढ़ें डिटेल्स

DTC Recruitment 2026: दिल्ली परिवहन निगम ने ट्रैफिक और मैकेनिकल विभाग में सीनियर मैनेजर के 61 पदों पर भर्ती के नियम जारी किए हैं. आइए डिटेल्स जानते हैं...

By : एबीपी लाइव | Updated at : 12 Feb 2026 11:49 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली परिवहन निगम (DTC) ने सीनियर मैनेजर के पदों पर भर्ती को लेकर नियम जारी कर दिए हैं. यह भर्ती ट्रैफिक और मैकेनिकल विभाग में की जाएगी और कुल 61 पद भरे जाएंगे. इन पदों को सीधी भर्ती, पदोन्नति और स्थानांतरण के जरिए भरा जाएगा. निगम ने साफ किया है कि इस बार योग्यता और अनुभव को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाएगा.

मैकेनिकल विभाग में सीनियर मैनेजर के कुल 30 पद हैं. इनमें से 20 पद पदोन्नति के जरिए और 10 पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे. यह पद समूह ‘ए’ के अंतर्गत आता है. इस पद के लिए वेतन 15,600 से 39,100 रुपये के बीच तय किया गया है, इसके साथ 6,600 रुपये ग्रेड पे मिलेगा. यह वेतन 7वें वेतनमान के स्तर 11 के अनुसार है. सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष रखी गई है, हालांकि सरकारी कर्मचारियों और DTC कर्मचारियों को आयु में नियम के अनुसार छूट दी जाएगी. सीधी भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिग्री होना जरूरी है.

इसके साथ ऑटोमोबाइल वाहनों की मरम्मत और रखरखाव के क्षेत्र में कम से कम 8 साल का अनुभव होना चाहिए. उम्मीदवार को प्रबंधक या उससे ऊंचे पद पर काम करने का अनुभव होना चाहिए और कर्मचारियों को संभालने की क्षमता भी जरूरी है. चयन प्रक्रिया में सीधी भर्ती, पदोन्नति और प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण शामिल हैं. पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति के लिए मैकेनिकल विभाग में 5 से 10 साल का अनुभव है. चयनित उम्मीदवारों को 2 साल की परिवीक्षा अवधि से गुजरना होगा.

ट्रैफिक विभाग में वैकेंसी

वहीं ट्रैफिक विभाग में सीनियर मैनेजर के कुल 31 पद भरे जाएंगे. इनमें 20 पद पदोन्नति से और 11 पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे. यह पद भी समूह ‘ए’ के अंतर्गत आता है और वेतन वही रहेगा जो मैकेनिकल विभाग के लिए तय किया गया है. सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा 45 वर्ष तक है और सरकारी तथा DTC कर्मचारियों को आयु में छूट मिलेगी. इस पद के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री होना जरूरी है.

ये कर सकते हैं अप्लाई

साथ ही राज्य सड़क परिवहन निगम या बस संचालन से जुड़े संस्थान में प्रबंधक या उससे ऊपर के पद पर कम से कम 8 साल का अनुभव होना चाहिए. उम्मीदवार को मार्ग योजना, समय सारणी और संचालन की जानकारी होनी चाहिए. जिन उम्मीदवारों के पास विधि या MBA की डिग्री है, उन्हें प्राथमिकता दी जा सकती है. पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति के लिए प्रबंधक (यातायात) पद पर 5 साल की सेवा या कुल 8 साल का अनुभव जरूरी है. यहां भी चयन के बाद 2 साल की परिवीक्षा अवधि लागू होगी.

ये भी पढ़ें: आरआरबी जेई परीक्षा 2026 की नई तारीखें हुईं जारी, जानें कैंडिडेट्स के लिए क्या है जरूरी?

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 12 Feb 2026 11:49 AM (IST)
Tags :
Education JObs DTC Recruitment 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'PM मोदी को धमकाया, स्पीकर को कहे गए अपशब्द', रिजिजू ने विपक्ष के हंगामे का जारी किया वीडियो
'PM मोदी को धमकाया, स्पीकर को कहे गए अपशब्द', रिजिजू ने विपक्ष के हंगामे का जारी किया वीडियो
बिहार
पटना सिविल कोर्ट को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, पप्पू यादव की होनी है आज पेशी
पटना सिविल कोर्ट को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, पप्पू यादव की होनी है आज पेशी
विश्व
Bangladesh Elections 2026 Voting: 'जबरन कराई जा रही वोटिंग, ये नकली चुनाव...', बांग्लादेश इलेक्शन पर भड़की शेख हसीना की पार्टी, कर डाली ये डिमांड
'जबरन कराई जा रही वोटिंग, ये नकली चुनाव...', बांग्लादेश इलेक्शन पर भड़की शेख हसीना की पार्टी, कर डाली ये डिमांड
स्पोर्ट्स
नामिबिया मैच से पहले टीम इंडिया में फेरबदल, प्लेइंग 11 में होंगे दो चौंकाने वाले बदलाव
नामिबिया मैच से पहले टीम इंडिया में फेरबदल, प्लेइंग 11 में होंगे दो चौंकाने वाले बदलाव
Advertisement

वीडियोज

₹9.12 Lakh Crore Budget: Yogi Govt का Final Masterstroke| Paisa Live
Bangladesh: Bangladesh चुनाव पर abp न्यूज़ की 'विशाल' व्करेज | Violence
Sansani: दिल्ली में कदम-कदम पर 'मौत के दरवाजे'! | Crime | Delhi News
Hindu Sangathan On Valentine's Day: वैलेंटाइन डे के खिलाफ हिंदू संगठनों का लट्ठ पूजन | ABP News | MP
Janhit with Chitra Tripathi: राहुल..मौका चूके या चौका ? | Rahul Gandhi | OM Birla | Parliament
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'PM मोदी को धमकाया, स्पीकर को कहे गए अपशब्द', रिजिजू ने विपक्ष के हंगामे का जारी किया वीडियो
'PM मोदी को धमकाया, स्पीकर को कहे गए अपशब्द', रिजिजू ने विपक्ष के हंगामे का जारी किया वीडियो
बिहार
पटना सिविल कोर्ट को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, पप्पू यादव की होनी है आज पेशी
पटना सिविल कोर्ट को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, पप्पू यादव की होनी है आज पेशी
विश्व
Bangladesh Elections 2026 Voting: 'जबरन कराई जा रही वोटिंग, ये नकली चुनाव...', बांग्लादेश इलेक्शन पर भड़की शेख हसीना की पार्टी, कर डाली ये डिमांड
'जबरन कराई जा रही वोटिंग, ये नकली चुनाव...', बांग्लादेश इलेक्शन पर भड़की शेख हसीना की पार्टी, कर डाली ये डिमांड
स्पोर्ट्स
नामिबिया मैच से पहले टीम इंडिया में फेरबदल, प्लेइंग 11 में होंगे दो चौंकाने वाले बदलाव
नामिबिया मैच से पहले टीम इंडिया में फेरबदल, प्लेइंग 11 में होंगे दो चौंकाने वाले बदलाव
बॉलीवुड
Subedaar OTT Release: ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी अनिल कपूर की 'सूबेदार'? यहां जानें पूरी डिटेल
ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी अनिल कपूर की 'सूबेदार'? यहां जानें पूरी डिटेल
बिहार
BPSC TRE-4 Vacancy: 45 से 46 हजार शिक्षकों की भर्ती के लिए बीपीएससी को भेजी गईं रिक्तियां, कक्षा वार पद देखें
45 से 46 हजार शिक्षकों की भर्ती के लिए BPSC को भेजी गईं रिक्तियां, कक्षा वार पद देखें
जनरल नॉलेज
हवा को चीरते विमान की फुल स्पीड कितनी होती है? आंकड़ों से समझें पूरा गणित
हवा को चीरते विमान की फुल स्पीड कितनी होती है? आंकड़ों से समझें पूरा गणित
यूटिलिटी
दिल्ली में लाडली की जगह आएगी लखपति बिटिया योजना, क्या इसमें दोबारा करना होगा अप्लाई?
दिल्ली में लाडली की जगह आएगी लखपति बिटिया योजना, क्या इसमें दोबारा करना होगा अप्लाई?
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
Embed widget