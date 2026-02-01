हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीसरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, दिल्ली हाईकोर्ट में 152 पदों पर भर्ती; कब तक कर सकते हैं आवेदन?

सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, दिल्ली हाईकोर्ट में 152 पदों पर भर्ती; कब तक कर सकते हैं आवेदन?

दिल्ली हाई कोर्ट ने जेजेए पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती के तहत कुल 152 पदों पर की जाएगी.जानिए आवेदन की पूरी प्रक्रिया.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 01 Feb 2026 08:26 AM (IST)
Preferred Sources

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए दिल्ली हाई कोर्ट, Junior Judicial Assistant (JJA) / Restorer Recruitment 2026 का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती के तहत कुल 152 पदों पर योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा. खास बात यह है कि इस भर्ती के लिए किसी भी विषय से ग्रेजुएशन पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.कोर्ट में काम करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए यह एक प्रतिष्ठित, स्थायी और अच्छी सैलरी वाली सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका माना जा रहा है.

पदों का विवरण 

इस भर्ती के तहत  कुल 152 वैकेंसी निकाली गई हैं. इनमें जनरल कैटेगरी के लिए 62 पद, ओबीसी के लिए 44 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 12 पद, एससी के लिए 20 पद और एसटी के लिए 14 पद आरक्षित किए गए हैं.

योग्यता 

कनिष्ठ न्यायिक सहायक / पुनर्स्थापनाकर्ता पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना अनिवार्य है. इसके साथ ही उम्मीदवार को कंप्यूटर पर इंग्लिश टाइपिंग में कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए.

उम्र सीमा 

इस भर्ती के लिए उम्मीदवार की आयु की गणना 01 जनवरी 2026 को आधार मानकर की जाएगी. आवेदन करने की लिए उम्मीदवार के आयु 18 वर्ष से लेकर आयु 32 वर्ष तक निर्धारित की गई है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

कितना मिलेगा वेतन?

इस भर्ती में चयनित उम्मीदवारों को दिल्ली हाई कोर्ट के Pay Level–6 के अंतर्गत वेतन दिया जाएगा. इस पद पर प्रारंभिक वेतन 35,400 रुपये प्रति माह होगा, जो अधिकतम 1,12,400 रुपये प्रति माह तक हो सकता है. इसके अलावा डीए, एचआरए और अन्य सरकारी भत्तों का लाभ भी दिया जायेगा.

आवेदन शुल्क

  • इस भर्ती के लिए सामान्य ,ओबीसी और इडब्लूएस वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 1500 रुपये निर्धारित किया गया है, जबकि एससी ,एसटी  और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए शुल्क 1300 रुपये रखा गया है. शुल्क का भुगतान UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है.

आवेदन कैसे करें?

  • उम्मीदवार सबसे पहले दिल्ली हाई कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाये.
  • होमपेज पर JJA / Restorer Recruitment 2026 के लिंक पर क्लिक करें.
  • New Registration पर क्लिक कर अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करें.
  • रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें.
  • आवेदन फॉर्म में  जानकारी भरें.
  • मांगे गए दस्तावेज, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें.
  • अपनी कैटेगरी के अनुसार आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें.
  • फॉर्म सबमिट करने से पहले प्रीव्यू ध्यान से जांच लें.
  • आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट या PDF सुरक्षित रख लें.

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Published at : 01 Feb 2026 08:26 AM (IST)
