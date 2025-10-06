हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीDDA Recruitment 2025: दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने निकाली ग्रुप A, B और C के 1732 पदों पर भर्ती, आवेदन प्रक्रिया शुरू

DDA Recruitment 2025: दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने निकाली ग्रुप A, B और C के 1732 पदों पर भर्ती, आवेदन प्रक्रिया शुरू

दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ग्रुप A, B और C के 1732 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. आवेदन प्रक्रिया 6 अक्टूबर से शुरू होकर 5 नवंबर 2025 तक चलेगी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Rajni Upadhyay | Updated at : 06 Oct 2025 03:23 PM (IST)
Preferred Sources

सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (DDA) ने बड़ी भर्ती निकाली है. ग्रुप A, B और C के विभिन्न पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया आज यानी 6 अक्टूबर 2025 से शुरू हो गई है. जो भी उम्मीदवार इस भर्ती में भाग लेने के लिए योग्य हैं, वे DDA की आधिकारिक वेबसाइट dda.gov.in पर जाकर या डायरेक्ट लिंक के माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं. ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 5 नवंबर 2025 निर्धारित की गई है.

ये है रिक्ति विवरण

इस भर्ती के माध्यम से कुल 1732 पद भरे जाएंगे. इसमें ग्रुप A, B और C के तहत कई पद शामिल हैं. डिप्टी डायरेक्टर (आर्किटेक्ट) के 4 पद, डिप्टी डायरेक्टर (पब्लिक रिलेशन) 1 पद, डिप्टी डायरेक्टर (प्लानिंग) 4 पद, असिस्टेंट डायरेक्टर (प्लानिंग) 19 पद, असिस्टेंट डायरेक्टर (आर्किटेक्ट) 8 पद, असिस्टेंट डायरेक्टर (लैंडस्केप) 1 पद, असिस्टेंट डायरेक्टर (सिस्टम) 3 पद, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर (सिविल) 10 पद भरे जाएंगे.

इसके अलावा असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) 3 पद, असिस्टेंट डायरेक्टर (मिनिस्ट्रियल) 15 पद, लीगल असिस्टेंट 7 पद, प्लानिंग असिस्टेंट 23 पद, आर्किटेक्चरल असिस्टेंट 9 पद, प्रोग्रामर 6 पद, जूनियर इंजीनियर (सिविल) 104 पद, जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल) 67 पद, सेक्शनल ऑफिसर (हॉर्टिकल्चर) 75 पद, नायब तहसीलदार 6 पद, जूनियर ट्रांसलेटर (राजभाषा) 6 पद, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर (नॉन मिनिस्ट्रियल) 6 पद, सर्वेयर 6 पद, स्टेनोग्राफर ग्रेड-‘डी’ 44 पद, पटवारी 79 पद, जूनियर सेक्रेटेरियट असिस्टेंट 199 पद, माली 282 पद और मल्टी टास्किंग स्टाफ (नॉन मिनिस्ट्रियल) 745 पद शामिल हैं.

यह भी पढ़ें -  7 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती पर किन-किन राज्यों में बंद रहेंगे स्कूल? एक नजर में देख लें पूरी लिस्ट

कौन कर सकता है आवेदन

इस भर्ती में भाग लेने के लिए उम्मीदवार की योग्यता पद के अनुसार 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या डिप्लोमा होनी चाहिए. इसके साथ ही आयु सीमा भी पद के अनुसार तय की गई है. न्यूनतम उम्र 18 या 21 वर्ष और अधिकतम आयु 25, 27, 30, 35 या 40 वर्ष हो सकती है. आयु की गणना 5 नवंबर 2025 को ध्यान में रखकर की जाएगी.

इतना देना होगा आवेदन शुल्क

जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के रूप में 2500 रुपये जमा करने होंगे. वहीं, एससी, एसटी, पीएच और महिला उम्मीदवारों के लिए शुल्क 1500 रुपये तय किया गया है. शुल्क ऑनलाइन माध्यम से जमा किया जा सकता है.

आवेदन कैसे करें

आवेदन करने के लिए सबसे पहले DDA की वेबसाइट पर जाएं और भर्ती से संबंधित आवेदन लिंक पर क्लिक करें. फिर “To Register” के आगे “Click Here” पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन पूरा करें. रजिस्ट्रेशन के बाद सभी डिटेल्स सही से भरने के बाद निर्धारित शुल्क जमा करें और फॉर्म सबमिट कर दें. अंत में प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सेव रख लें.

यह भी पढ़ें - GATE 2026: गेट एग्जाम के लिए आवेदन करने का अंतिम दिन आज, ऐसे करें रजिस्ट्रेशन

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 06 Oct 2025 03:23 PM (IST)
Tags :
JOB DDA Recruitment 2025 DDA Group A B C Vacancy
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बंगाल में भीड़ ने भाजपा सांसद और विधायक पर किया हमला, लहूलुहान हुए, गाड़ियां भी तोड़ डालीं
बंगाल में भीड़ ने भाजपा सांसद और विधायक पर किया हमला, लहूलुहान हुए, गाड़ियां भी तोड़ डालीं
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'दलित और मुसलमान होना गाली है?' CJI बीआर गवई की ओर जूता फेंकने की कोशिश पर बोले इमरान मसूद
'दलित और मुसलमान होना गाली है?' CJI बीआर गवई की ओर जूता फेंकने की कोशिश पर बोले इमरान मसूद
इंडिया
'सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान', सुप्रीम कोर्ट में CJI के सामने वकील का हंगामा, जूता निकालने की कोशिश
'सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान', सुप्रीम कोर्ट में CJI के सामने वकील का हंगामा, जूता निकालने की कोशिश
क्रिकेट
KSCA Award: राहुल द्रविड़ के बेटे अनवय का धमाका! 48 चौके-छक्के से ठोके 459 रन, लगातार दूसरी बार जीता KSCA अवॉर्ड
राहुल द्रविड़ के बेटे अनवय का धमाका! 48 चौके-छक्के से ठोके 459 रन, लगातार दूसरी बार जीता KSCA अवॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

हनी सिंह x बादशाह का साथ मनन भारद्वाज की शाकिंग वाली रिएक्शन बालीवुड इंडस्ट्री और अन्य
Bihar Election Dates: बिहार में दो चरणों में होगा मतदान, नवंबर में आएंगे नतीजे!
आंचल अग्रवाल का इंटरव्यू असिस्टेड डेटिंग मैचमेकिंग और भी बहुत कुछ
Bihar Assembly Election 2025: बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान आज, सीट शेयरिंग पर सस्पेंस
Bihar Mahagathbandhan Seat Sharing: महागठबंधन में सीटों पर फंसा पेंच, जल्द होगा ऐलान?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बंगाल में भीड़ ने भाजपा सांसद और विधायक पर किया हमला, लहूलुहान हुए, गाड़ियां भी तोड़ डालीं
बंगाल में भीड़ ने भाजपा सांसद और विधायक पर किया हमला, लहूलुहान हुए, गाड़ियां भी तोड़ डालीं
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'दलित और मुसलमान होना गाली है?' CJI बीआर गवई की ओर जूता फेंकने की कोशिश पर बोले इमरान मसूद
'दलित और मुसलमान होना गाली है?' CJI बीआर गवई की ओर जूता फेंकने की कोशिश पर बोले इमरान मसूद
इंडिया
'सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान', सुप्रीम कोर्ट में CJI के सामने वकील का हंगामा, जूता निकालने की कोशिश
'सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान', सुप्रीम कोर्ट में CJI के सामने वकील का हंगामा, जूता निकालने की कोशिश
क्रिकेट
KSCA Award: राहुल द्रविड़ के बेटे अनवय का धमाका! 48 चौके-छक्के से ठोके 459 रन, लगातार दूसरी बार जीता KSCA अवॉर्ड
राहुल द्रविड़ के बेटे अनवय का धमाका! 48 चौके-छक्के से ठोके 459 रन, लगातार दूसरी बार जीता KSCA अवॉर्ड
भोजपुरी सिनेमा
'मैं तुम्हें छोड़ दूं तो मेरे पास 25 ऑप्शन आ जाएं', खेसारी लाल यादव ने पत्नी को लेकर ऐसा क्यों कहा
'मैं तुम्हें छोड़ दूं तो मेरे पास 25 ऑप्शन आ जाएं', खेसारी लाल यादव ने पत्नी को लेकर ऐसा क्यों कहा
न्यूज़
Explained: बदलेगा ट्रैफिक का पैटर्न! अब लेफ्ट नहीं राइट साइड चलेंगे लोग? SC ने केंद्र से मांगा जवाब, जानें क्या है LHT-RHT
Explained: बदलेगा ट्रैफिक का पैटर्न! अब लेफ्ट नहीं राइट साइड चलेंगे लोग? SC ने केंद्र से मांगा जवाब, जानें क्या है LHT-RHT
हेल्थ
Cough Syrup Controversy: किन चीजों को मिलाने से जहरीला हो रहा कफ सिरप? हकीकत जानकर उड़ जाएंगे होश
किन चीजों को मिलाने से जहरीला हो रहा कफ सिरप? हकीकत जानकर उड़ जाएंगे होश
शिक्षा
7 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती पर किन-किन राज्यों में बंद रहेंगे स्कूल? एक नजर में देख लें पूरी लिस्ट
7 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती पर किन-किन राज्यों में बंद रहेंगे स्कूल? एक नजर में देख लें पूरी लिस्ट
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
Embed widget