सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (DDA) ने बड़ी भर्ती निकाली है. ग्रुप A, B और C के विभिन्न पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया आज यानी 6 अक्टूबर 2025 से शुरू हो गई है. जो भी उम्मीदवार इस भर्ती में भाग लेने के लिए योग्य हैं, वे DDA की आधिकारिक वेबसाइट dda.gov.in पर जाकर या डायरेक्ट लिंक के माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं. ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 5 नवंबर 2025 निर्धारित की गई है.

ये है रिक्ति विवरण

इस भर्ती के माध्यम से कुल 1732 पद भरे जाएंगे. इसमें ग्रुप A, B और C के तहत कई पद शामिल हैं. डिप्टी डायरेक्टर (आर्किटेक्ट) के 4 पद, डिप्टी डायरेक्टर (पब्लिक रिलेशन) 1 पद, डिप्टी डायरेक्टर (प्लानिंग) 4 पद, असिस्टेंट डायरेक्टर (प्लानिंग) 19 पद, असिस्टेंट डायरेक्टर (आर्किटेक्ट) 8 पद, असिस्टेंट डायरेक्टर (लैंडस्केप) 1 पद, असिस्टेंट डायरेक्टर (सिस्टम) 3 पद, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर (सिविल) 10 पद भरे जाएंगे.

इसके अलावा असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) 3 पद, असिस्टेंट डायरेक्टर (मिनिस्ट्रियल) 15 पद, लीगल असिस्टेंट 7 पद, प्लानिंग असिस्टेंट 23 पद, आर्किटेक्चरल असिस्टेंट 9 पद, प्रोग्रामर 6 पद, जूनियर इंजीनियर (सिविल) 104 पद, जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल) 67 पद, सेक्शनल ऑफिसर (हॉर्टिकल्चर) 75 पद, नायब तहसीलदार 6 पद, जूनियर ट्रांसलेटर (राजभाषा) 6 पद, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर (नॉन मिनिस्ट्रियल) 6 पद, सर्वेयर 6 पद, स्टेनोग्राफर ग्रेड-‘डी’ 44 पद, पटवारी 79 पद, जूनियर सेक्रेटेरियट असिस्टेंट 199 पद, माली 282 पद और मल्टी टास्किंग स्टाफ (नॉन मिनिस्ट्रियल) 745 पद शामिल हैं.

कौन कर सकता है आवेदन

इस भर्ती में भाग लेने के लिए उम्मीदवार की योग्यता पद के अनुसार 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या डिप्लोमा होनी चाहिए. इसके साथ ही आयु सीमा भी पद के अनुसार तय की गई है. न्यूनतम उम्र 18 या 21 वर्ष और अधिकतम आयु 25, 27, 30, 35 या 40 वर्ष हो सकती है. आयु की गणना 5 नवंबर 2025 को ध्यान में रखकर की जाएगी.

इतना देना होगा आवेदन शुल्क

जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के रूप में 2500 रुपये जमा करने होंगे. वहीं, एससी, एसटी, पीएच और महिला उम्मीदवारों के लिए शुल्क 1500 रुपये तय किया गया है. शुल्क ऑनलाइन माध्यम से जमा किया जा सकता है.

आवेदन कैसे करें

आवेदन करने के लिए सबसे पहले DDA की वेबसाइट पर जाएं और भर्ती से संबंधित आवेदन लिंक पर क्लिक करें. फिर “To Register” के आगे “Click Here” पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन पूरा करें. रजिस्ट्रेशन के बाद सभी डिटेल्स सही से भरने के बाद निर्धारित शुल्क जमा करें और फॉर्म सबमिट कर दें. अंत में प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सेव रख लें.

