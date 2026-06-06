12वीं पास से लेकर MA उम्मीदवारों के लिए नौकरी का शानदार मौका, 26 जून तक करें आवेदन

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom दिल्ली WCD ने मिशन वात्सल्य के लिए कई पदों पर भर्ती निकाली.

12वीं पास, स्नातक, स्नातकोत्तर 26 जून तक ऑनलाइन आवेदन करें.

यह भर्ती एक वर्ष के अनुबंध पर विभिन्न पदों के लिए है.

चयनित उम्मीदवारों को 22,411 से 44,023 रुपये तक मासिक वेतन मिलेगा.

दिल्ली महिला एवं बाल विकास विभाग (WCD) ने मिशन वात्सल्य योजना के तहत कई पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस भर्ती अभियान के जरिए 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और एलएलबी योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को रोजगार का अवसर मिलेगा. इच्छुक उम्मीदवार 26 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

विभाग की ओर से जारी सूचना के अनुसार यह भर्ती एक वर्ष के अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) के आधार पर की जाएगी. भर्ती के तहत प्रोग्राम ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर, प्रोटेक्शन ऑफिसर, लीगल कम प्रोबेशन ऑफिसर, काउंसलर, सोशल वर्कर, अकाउंटेंट, डाटा एनालिस्ट, डाटाएंट्री ऑपरेटर और आउटरीच वर्कर समेत कई पदों को भरा जाएगा.

इस भर्ती में अलग-अलग पदों के लिए अलग योग्यताएं तय की गई हैं. कुछ पदों के लिए सोशल वर्क, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी या संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आवश्यक है, जबकि कई पदों के लिए ग्रेजुएशन या 12वीं पास योग्यता भी पर्याप्त है.

डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए क्या हैं शर्तें?

डेटा एंट्री ऑपरेटर पद पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के 12वीं में कम से कम 60 प्रतिशत अंक होने चाहिए. इसके साथ ही कंप्यूटर डिप्लोमा, 35 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड और कम से कम एक वर्ष का अनुभव भी जरूरी है. यह पद उन युवाओं के लिए बेहतर अवसर माना जा रहा है जिनके पास कंप्यूटर कार्य का अनुभव है.

आउटरीच वर्कर पद के लिए पात्रता

आउटरीच वर्कर पद के लिए उम्मीदवार का 12वीं पास होना आवश्यक है. इसके अलावा कंप्यूटर की बेसिक जानकारी, लोगों से संवाद करने की क्षमता और अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स को भी प्राथमिकता दी जाएगी.

उम्र सीमा

इस भर्ती में शामिल अलग अलग पदों के लिए उम्र सीमा 35 से 40 वर्ष तक तय की गई है. कई पदों पर संबंधित क्षेत्र में कार्य अनुभव भी जरूरी रखा गया है.

कितना दिया जाएगा वेतन?

इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को पद के अनुसार 22,411 रुपये से 44,023 रुपये तक मासिक वेतन दिया जाएगा. उम्मीदवार भर्ती के लिए लास्ट डेट से पहले आवेदन कर लें. ज्यादा डिटेल्स के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट की मदद ले सकते हैं.

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इस भर्ती के लिए कैसे कर सकते हैं आवेदन?

सबसे पहले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट wcd.delhi.gov.in पर जाएं. होमपेज पर दिए गए Apply Online लिंक पर क्लिक करें. अपनी जानकारी भरकर रजिस्ट्रेशन पूरा करें. जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें और फॉर्म को चेक कर कर सबमिट कर दें. फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका प्रिंटआउट जरूर निकाल लें.

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