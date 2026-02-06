हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीबिहार में जल्द होगी 44 हजार शिक्षकों की बहाली? जानें कब जारी होगा नोटिफिकेशन

बिहार में जल्द होगी 44 हजार शिक्षकों की बहाली? जानें कब जारी होगा नोटिफिकेशन

बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए 44 हजार शिक्षकों की नई भर्ती का फैसला लिया है.यहां जानें आवेदन की पूरी डिटेल्स.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 06 Feb 2026 06:36 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी राहत वाली खबर सामने आई है. राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को खत्म करने के लिए 44,000 शिक्षकों की नई भर्ती करने का फैसला लिया है. इस भर्ती प्रक्रिया को बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से पूरा किया जाएगा. सरकार का मानना है कि इससे शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी. यह भर्ती बिहार के लाखों युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका साबित हो सकती है. लंबे समय से शिक्षक बनने का सपना देख रहे अभ्यर्थियों के लिए यह अच्छी खबर है. भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद बड़ी संख्या में उम्मीदवार आवेदन करेंगे.

बिहार में 44 हजार शिक्षकों की होगी भर्ती

बिहार के कई सरकारी स्कूलों में लंबे समय से शिक्षकों की कमी बनी हुई थी. कई जगहों पर छात्रों की संख्या ज्यादा होने के बावजूद पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध नहीं थे, जिससे पढ़ाई प्रभावित हो रही थी. इसी समस्या को देखते हुए सरकार ने बड़े स्तर पर शिक्षकों की भर्ती करने का निर्णय लिया है. सरकार का कहना है कि स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध होने से शिक्षा का स्तर बेहतर होगा और छात्रों को सही तरीके से पढ़ाई करने का मौका मिलेगा.

बीपीएससी जारी करेगा भर्ती का नोटिफिकेशन

इस भर्ती प्रक्रिया को बिहार लोक सेवा आयोग के जरिए पूरा किया जाएगा.  बीपीएससी जल्द ही इस भर्ती का आधिकारिक विज्ञापन जारी करेगा. नोटिफिकेशन जारी होने के बाद उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे. भर्ती से जुड़ी पूरी जानकारी जैसे पदों की संख्या, योग्यता, आयु सीमा और चयन प्रक्रिया नोटिफिकेशन में दी जाएगी. इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जा रही है कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें.

पहले भी हो चुकी है बड़ी संख्या में नियुक्ति

पिछले दो वर्षों में भी बड़े स्तर पर शिक्षकों की भर्ती की गई थी. तीन चरणों में करीब 2 लाख 27 हजार शिक्षकों की नियुक्ति पहले ही की जा चुकी है.इन नियुक्तियों के बाद स्कूलों में पढ़ाई की व्यवस्था पहले से बेहतर हुई है. अब 44 हजार नई नियुक्तियां होने से शिक्षा व्यवस्था को और मजबूती मिलने की उम्मीद है.

छात्रों को मिलेगा सीधा फायदा

शिक्षकों की संख्या बढ़ने से छात्रों को सीधा फायदा मिलेगा. कई स्कूलों में एक शिक्षक को कई विषय पढ़ाने पड़ते थे या एक शिक्षक को कई कक्षाओं को संभालना पड़ता था. नई भर्ती के बाद विषय के अनुसार शिक्षक उपलब्ध हो सकेंगे. इससे छात्रों की पढ़ाई बेहतर होगी और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार देखने को मिलेगा.

यह भी पढ़ें - कल से होगा GATE परीक्षा का आयोजन, इन कैंडिडेट्स को नहीं मिलेगी एंट्री, जानें डिटेल्स

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read
Published at : 06 Feb 2026 06:32 PM (IST)
Tags :
Bihar Shikshak Bharti JOB BPSC Teacher Recruitment
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मदरसों-मौलवियों को 5,713 करोड़ रुपए, विकास और विज्ञान के लिए कुछ नहीं', बंगाल के बजट पर भड़के BJP सांसद
'मदरसों-मौलवियों को 5,713 करोड़ रुपए, विकास और विज्ञान के लिए कुछ नहीं', बंगाल के बजट पर भड़के BJP सांसद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यदि शासन के दावे सत्य हैं...', गोकशी पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने CM योगी को लिखा पत्र
'यदि शासन के दावे सत्य हैं...', गोकशी पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने CM योगी को लिखा पत्र
क्रिकेट
बिहार के वैभव सूर्यवंशी ने किया ऐसा कमाल, जो एमएस धोनी सपने में भी नहीं सोच सकते, वर्ल्ड कप फाइनल में तोड़े 3 रिकॉर्ड
बिहार के वैभव सूर्यवंशी ने किया ऐसा कमाल, जो एमएस धोनी सपने में भी नहीं सोच सकते, वर्ल्ड कप फाइनल में तोड़े 3 रिकॉर्ड
इंडिया
'असली कातिल सड़क नहीं, गैर जिम्मेदार सत्ता', दिल्ली में गड्ढे में गिरकर युवक की मौत पर भड़के राहुल गांधी
'असली कातिल सड़क नहीं, गैर जिम्मेदार सत्ता', दिल्ली में गड्ढे में गिरकर युवक की मौत पर भड़के राहुल गांधी
Advertisement

वीडियोज

Chirag Paswan Exclusive: संसद में आर- पार... Chirag Paswan का बड़ा बयान | Parliament Session
Khabar Gawah Hai: मौत का गड्ढा.. भरता क्यों नहीं? | Delhi Janakpuri Accident | Rekha Gupta |
Pakistan Breaking: Islamabad के शिया मस्जिद पर आत्मघाती हमला | Pakistan Crisis | Terrorist Attack
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: अच्छे खासे सीरियल की फिल्म बना कर सब बर्बाद कर दिया
Crypto Market Shock: Bitcoin $70,000 के नीचे क्यों फिसला?| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मदरसों-मौलवियों को 5,713 करोड़ रुपए, विकास और विज्ञान के लिए कुछ नहीं', बंगाल के बजट पर भड़के BJP सांसद
'मदरसों-मौलवियों को 5,713 करोड़ रुपए, विकास और विज्ञान के लिए कुछ नहीं', बंगाल के बजट पर भड़के BJP सांसद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यदि शासन के दावे सत्य हैं...', गोकशी पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने CM योगी को लिखा पत्र
'यदि शासन के दावे सत्य हैं...', गोकशी पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने CM योगी को लिखा पत्र
क्रिकेट
बिहार के वैभव सूर्यवंशी ने किया ऐसा कमाल, जो एमएस धोनी सपने में भी नहीं सोच सकते, वर्ल्ड कप फाइनल में तोड़े 3 रिकॉर्ड
बिहार के वैभव सूर्यवंशी ने किया ऐसा कमाल, जो एमएस धोनी सपने में भी नहीं सोच सकते, वर्ल्ड कप फाइनल में तोड़े 3 रिकॉर्ड
इंडिया
'असली कातिल सड़क नहीं, गैर जिम्मेदार सत्ता', दिल्ली में गड्ढे में गिरकर युवक की मौत पर भड़के राहुल गांधी
'असली कातिल सड़क नहीं, गैर जिम्मेदार सत्ता', दिल्ली में गड्ढे में गिरकर युवक की मौत पर भड़के राहुल गांधी
बॉलीवुड
'रात गई बात गई...'प्रतीक बब्बर ने बॉलीवुड की शादियों की खोली पोल, बोले- 90 पर्सेंट शादियां फेक होती है
प्रतीक बब्बर ने बॉलीवुड की शादियों की खोली पोल, बोले- '90 पर्सेंट शादियां फेक होती है'
विश्व
'अंजाम भुगतना होगा', शिया मस्जिद में हुए सुसाइड अटैक पर फूटा PAK विदेश मंत्री का गुस्सा, हमलावरों को दी धमकी
'अंजाम भुगतना होगा', शिया मस्जिद में हुए सुसाइड अटैक पर फूटा PAK विदेश मंत्री का गुस्सा, हमलावरों को दी धमकी
जनरल नॉलेज
Largest Diamond Reserves: इस देश में पाए जाते हैं सबसे ज्यादा हीरे, जानें कैसे बना यह डायमंड हब
इस देश में पाए जाते हैं सबसे ज्यादा हीरे, जानें कैसे बना यह डायमंड हब
नौकरी
PNB Recruitment: ग्रेजुएट्स के लिए सुनहरा मौका PNB में बड़ी भर्ती, हजारों पदों पर नौकरी का मौका; यहां जानें डिटेल्स
ग्रेजुएट्स के लिए सुनहरा मौका PNB में बड़ी भर्ती, हजारों पदों पर नौकरी का मौका; यहां जानें डिटेल्स
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
ENT LIVE
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Embed widget