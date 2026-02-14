हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीयुवाओं के लिए सेना में भर्ती का बड़ा अवसर, आवेदन की आखिरी तारीख नजदीक;जाने आवेदन प्रक्रिया

युवाओं के लिए सेना में भर्ती का बड़ा अवसर, आवेदन की आखिरी तारीख नजदीक;जाने आवेदन प्रक्रिया

नौकरी के इच्छुक उम्मीदवार अग्निवीर भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं. आइए जानते हैं इस भर्ती के लिए कौन और किस तरह आवेदन कर सकते हैं.

14 Feb 2026 07:59 AM (IST)
हर साल लाखों युवा सेना में शामिल होने का सपना देखते हैं. ऐसे ही युवाओं के लिए अग्निवीर भर्ती 2026 एक शानदार मौका लेकर आई है. इस भर्ती के जरिए युवाओं को सेना में चार साल तक सेवा देने का अवसर मिलेगा. भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से आयोजित की जाएगी और योग्य उम्मीदवारों का चयन परीक्षा और फिजिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा.

अग्निवीर भर्ती 2026 के तहत देशभर से उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा. इस भर्ती अभियान में 25 हजार से अधिक पदों को भरा जाएगा. इसमें जनरल ड्यूटी, टेक्निकल, क्लर्क और ट्रेड्समैन जैसे कई पद शामिल हैं. यह भर्ती उन युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर मानी जा रही है जो देश की सुरक्षा में योगदान देना चाहते हैं. भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से शुरू कर दी गई है और उम्मीदवार तय समय सीमा के भीतर आवेदन कर सकते हैं.

योग्यता
इस भर्ती में अलग-अलग पदों के लिए अलग योग्यता तय की गई हैजनरल ड्यूटी पद के लिए उम्मीदवार का 10वीं पास होना जरूरी है और न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक होना चाहिए. टेक्निकल पद के लिए उम्मीदवार का 12वीं साइंस स्ट्रीम से पास होना या 10वीं के साथ आईटीआई होना जरूरी है.क्लर्क या स्टोर कीपर पद के लिए उम्मीदवार का 12वीं पास होना जरूरी है और कम से कम 60 प्रतिशत अंक होना चाहिए.ट्रेड्समैन पद के लिए 8वीं या 10वीं पास उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं.

आयु सीमा
अग्निवीर भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु लगभग 17.5 वर्ष और अधिकतम आयु लगभग 21 वर्ष निर्धारित की गई है. आयु की गणना भर्ती नोटिफिकेशन में दी गई तिथि के आधार पर की जाएगी. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

चयन प्रक्रिया
भर्ती प्रक्रिया को कई चरणों में पूरा किया जाएगा.सबसे पहले उम्मीदवारों को ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित परीक्षा देनी होगी. इस परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों को भर्ती रैली के लिए बुलाया जाएगा.भर्ती रैली में फिजिकल फिटनेस टेस्ट, मेडिकल टेस्ट और दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा. क्लर्क पद के लिए उम्मीदवारों को टाइपिंग टेस्ट भी देना होगा. सभी चरणों में सफल उम्मीदवारों को अंतिम मेरिट सूची में शामिल किया जाएगा.

कितना मिलेगा वेतन 
अग्निवीर के रूप में चयनित उम्मीदवारों को पहले वर्ष लगभग 30000 रुपये मासिक वेतन मिलेगा. यह वेतन हर वर्ष बढ़ता रहेगा और चौथे वर्ष तक लगभग 40 हजार रुपये तक पहुंच जाएगा.वेतन का कुछ हिस्सा अग्निवीर फंड में जमा किया जाएगा, जो सेवा पूरी होने के बाद उम्मीदवारों को एकमुश्त राशि के रूप में मिलेगा. इसके अलावा उम्मीदवारों को बीमा और अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी.

आवेदन कैसे करें

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
  • वेबसाइट पर जाकर नया रजिस्ट्रेशन करें.
  • रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन करके आवेदन फॉर्म खोलें.
  • आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सही-सही भरें.
  • आवश्यक दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करें.
  • आवेदन शुल्क ऑनलाइन माध्यम से जमा करें.
  • फॉर्म सबमिट करके उसका प्रिंट आउट रखें.

 

14 Feb 2026 07:59 AM (IST)
Embed widget