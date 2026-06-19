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हिंदी न्यूज़शिक्षाJNU Admission 2026: JNU ने जारी किया PG और ADOP कोर्सेज के लिए शेड्यूल, यहां देखें

JNU Admission 2026: JNU ने जारी किया PG और ADOP कोर्सेज के लिए शेड्यूल, यहां देखें

JNU Admission 2026: यूनिवर्सिटी ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए एडमिशन का संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया है. नए शेड्यूल के अनुसार एडमिशन प्रक्रिया कई चरणों में पूरी की जाएगी.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 19 Jun 2026 04:41 PM (IST)
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JNU Admission 2026: देश की बड़ी यूनिवर्सिटीज में शामिल जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) में पोस्ट ग्रेजुएट (PG) और एडवांस्ड डिप्लोमा ऑफ प्रोफिशिएंसी (ADOP) कोर्सों में एडमिशन का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए जरूरी अपडेट सामने आई है. यूनिवर्सिटी ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए एडमिशन का संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया है. नए शेड्यूल के अनुसार, एडमिशन प्रक्रिया कई चरणों में पूरी की जाएगी और इसकी शुरुआत मेरिट लिस्ट जारी होने के साथ होगी. 

यूनिवर्सिटी की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद चयनित उम्मीदवारों को तय समय के अंदर प्री-एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन और फीस जमा करनी होगी. पूरी एडमिशन प्रक्रिया 10 अगस्त 2026 तक चलेगी, ऐसे में जिन छात्रों ने PG या ADOP कोर्सों के लिए आवेदन किया है, उन्हें सभी जरूरी तारीखों पर नजर बनाए रखनी चाहिए. 

25 जून को जारी होगी पहली मेरिट लिस्ट

JNU के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार पीजी और ADOP कोर्सों की पहली मेरिट लिस्ट 25 जून 2026 को जारी की जाएगी. इस लिस्ट में जिन उम्मीदवारों का चयन होगा, उन्हें 25 जून से 27 जून 2026 के बीच प्री-एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी और तय फीस का भुगतान करना होगा. यूनिवर्सिटी ने साफ किया है कि सीट सुरक्षित रखने के लिए यह प्रक्रिया जरूरी है. अगर कोई उम्मीदवार तय समय के अंदर रजिस्ट्रेशन और फीस भुगतान नहीं करता है, तो उसकी सीट पर आगे की प्रक्रिया लागू की जा सकती है. 

दूसरी मेरिट लिस्ट कब आएगी?

पहले चरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद यूनिवर्सिटी 3 जुलाई 2026 को दूसरी मेरिट लिस्ट और सुपरन्यूमरेरी सीटों की लिस्ट जारी करेगा. इस लिस्ट में चयनित उम्मीदवारों को 3 जुलाई से 5 जुलाई 2026 के बीच प्री-एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन और फीस भुगतान करना होगा. इसके बाद चयनित छात्रों का फिजिकल वेरिफिकेशन 9, 10, 13, 14, 15, 16 और 17 जुलाई 2026 को किया जाएगा. 

खाली सीटों के लिए मिलेगा एक और मौका

यूनिवर्सिटी ने खाली बची सीटों के लिए भी एक विशेष अवसर रखा है. इसके तहत उम्मीदवार 23 जुलाई से 25 जुलाई 2026 के बीच अपनी इच्छा दर्ज करा सकेंगे. इसके बाद 31 जुलाई 2026 को लास्ट मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी. फाइनल लिस्ट में चयनित उम्मीदवारों को 31 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक प्री-एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन और फीस भुगतान करना होगा. वहीं लास्ट लिस्ट के उम्मीदवारों का फिजिकल वेरिफिकेशन 6 और 7 अगस्त 2026 को किया जाएगा. 

यह भी पढ़ें - NEET Re Exam Dress Code 2026: NEET एग्जाम में ड्रेस कोड लागू, क्या ले जा सकेंगे क्या नहीं? NTA ने जारी की एडवाइजरी

10 अगस्त तक पूरी होगी एडमिशन प्रक्रिया

JNU के नए कार्यक्रम के अनुसार सत्र 2026-27 की पूरी एडमिशन प्रक्रिया 10 अगस्त 2026 तक पूरी कर ली जाएगी, यही एडमिशन और रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट होगी. यूनिवर्सिटी ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि समय-समय पर आधिकारिक वेबसाइट पर जारी होने वाले अपडेट्स को देखते रहें. 

JNU PG और ADOP पहली मेरिट लिस्ट कैसे देखें?

मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार इसे ऑनलाइन देख सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले JNU की आधिकारिक वेबसाइट jnu.ac.in पर जाना होगा. इसके बाद एडमिशन सेक्शन खोलकर PG Admission 2026-27 या ADOP Admission 2026-27 पोर्टल पर क्लिक करना होगा. यहां First Merit List 2026 का लिंक दिखाई देगा. उस लिंक पर क्लिक करते ही मेरिट लिस्ट की PDF स्क्रीन पर खुल जाएगी. उम्मीदवार उसमें अपना नाम या आवेदन संख्या ढूंढ सकते हैं और लिस्ट डाउनलोड करके सुरक्षित रख सकते हैं. 

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Published at : 19 Jun 2026 04:41 PM (IST)
Tags :
JNU Admission 2026 JNU PG Admission JNU ADOP Admission JNU Merit List 2026
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