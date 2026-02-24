हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
स्कूली छात्रों को मिल रहा ISRO में काम करने का मौका, 27 फरवरी तक करें अप्लाई

अगर आप 9वीं कक्षा में पढ़ते हैं और अंतरिक्ष, रॉकेट या साइंस में दिलचस्पी रखते हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है.इसरो ने YUVIKA 2026 कार्यक्रम शुरू किया है,जानें आवेदन प्रक्रिया.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 24 Feb 2026 02:53 PM (IST)
Preferred Sources

देश की अंतरिक्ष एजेंसी ISRO ने 9वीं कक्षा के छात्रों के लिए Young Scientists Programme शुरू करने की घोषणा की है. इस पहल का मकसद कम उम्र में ही बच्चों के अंदर विज्ञान और अंतरिक्ष के प्रति रुचि बढ़ाना है. इस कार्यक्रम के जरिए चयनित छात्रों को अंतरिक्ष अनुसंधान की दुनिया को करीब से देखने और समझने का अवसर मिलेगा.YUVIKA एक विशेष शैक्षणिक कार्यक्रम है, जिसे खास तौर पर स्कूली छात्रों के लिए तैयार किया गया है. इसका उद्देश्य बच्चों को किताबों से बाहर निकालकर उन्हें वास्तविक वैज्ञानिक माहौल से जोड़ना है. इस दौरान छात्र ISRO के विभिन्न केंद्रों का दौरा करेंगे, वहां की आधुनिक प्रयोगशालाओं को देखेंगे और वैज्ञानिकों से सीधे बातचीत कर सकेंगे. इससे उन्हें यह समझने में मदद मिलेगी कि अंतरिक्ष मिशन कैसे तैयार होते हैं और स्पेस टेक्नोलॉजी किस तरह काम करती है.


कौन कर सकता है आवेदन?

इस कार्यक्रम के लिए वही छात्र आवेदन कर सकते हैं जो 1 जनवरी 2026 तक 9वीं कक्षा में पढ़ रहे हों. आवेदक किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल से होना चाहिए.

कैसे होगी चयन प्रक्रिया ?

छात्रों का चयन कई आधारों पर किया जाएगा. 8वीं कक्षा के अंकों को 50 प्रतिशत वेटेज दिया जाएगा. इसके अलावा ऑनलाइन क्विज के लिए 10 प्रतिशत अंक निर्धारित हैं. विज्ञान प्रदर्शनी, ओलंपियाड, खेलकूद, NCC या NSS जैसी गतिविधियों में भाग लेने पर अतिरिक्त अंक मिलेंगे. पंचायत क्षेत्र के स्कूलों के छात्रों को 15 प्रतिशत अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा. साथ ही हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से छात्रों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाएगा.

क्या क्या  सुविधा मिलेगी ?

चयनित छात्रों को ISRO केंद्रों का दौरा करने का अवसर मिलेगा. वे वैज्ञानिकों से सीधे बातचीत कर सकेंगे और प्रयोगशालाओं में चल रहे कार्यों को देख पाएंगे. उन्हें अंतरिक्ष विज्ञान की व्यावहारिक जानकारी दी जाएगी. सबसे खास बात यह है कि रहने, खाने और यात्रा की पूरी व्यवस्था ISRO की ओर से की जाएगी, जिससे छात्रों पर किसी तरह का आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा.

कैसे करें आवेदन ?

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read
Published at : 24 Feb 2026 02:53 PM (IST)
Education ISRO Space Science For Students
