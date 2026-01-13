इंडिया-जापान टैलेंट ब्रिज इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करने का मौका, DU ने मांगे आवेदन

अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और विदेश में काम करने का सपना देखते हैं, तो आपके लिए शानदार खबर है. DU के Central Placement Cell ने जापान सरकार के एक खास प्रोग्राम के साथ मिलकर छात्रों को जापान की बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप करने का मौका दिया है.इस इंटर्नशिप से न सिर्फ आपको इंटरनेशनल एक्सपीरियंस मिलेगा, बल्कि अच्छी परफॉर्मेंस पर जॉब ऑफर भी मिल सकता है.

Delhi University और Japan के बीच यह नई पहल छात्रों के लिए एक सुनहरा मौका है. इससे न सिर्फ उन्हें इंटरनेशनल एक्सपीरियंस मिलेगा, बल्कि भविष्य में जापान में अच्छी नौकरी पाने का रास्ता भी खुल सकता है. जो छात्र टेक्नोलॉजी, AI या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए यह मौका बेहद खास है.

दिल्ली यूनिवर्सिटी और जापान की बड़ी पहल

दिल्ली यूनिवर्सिटी के Central Placement Cell (CPC) जो Dean of Students’ Welfare के तहत काम करता है, ने India–Japan Talent Bridge (IJTB) के साथ हाथ मिलाया है. यह प्रोग्राम जापान के Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) द्वारा सपोर्ट किया जाता है. इसका मकसद भारतीय युवाओं को जापान की बड़ी कंपनियों से जोड़ना और उन्हें इंटरनेशनल वर्क एक्सपीरियंस देना है. इस पहल के तहत DU के छात्र Talendy Job Portal पर रजिस्टर करके जापानी कंपनियों में इंटर्नशिप और जॉब के मौके पा सकते हैं.

इंटर्नशिप कब और कितने समय की होगी?

यह इंटर्नशिप मई से जुलाई 2026 तक यानी पूरे 2 महीने की होगी. चुने गए छात्रों को जापान की कंपनियों के साथ काम करने का मौका मिलेगा. खास बात यह है कि इसमें ऑफलाइन यानी जापान जाकर काम करने का ऑप्शन भी है और ऑनलाइन वर्क करने की सुविधा भी दी गई है.

अच्छी परफॉर्मेंस पर मिलेगी जॉब

इस प्रोग्राम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जो छात्र इंटर्नशिप के दौरान अच्छा प्रदर्शन करेंगे, उन्हें PPO यानी Pre-Placement Offer मिल सकता है. इसका मतलब है कि इंटर्नशिप के बाद उन्हें वहीं फुल-टाइम नौकरी भी मिल सकती है.

किस तरह की नौकरियां मिल सकती हैं?

इस प्रोग्राम के तहत कई हाई-टेक और प्रोफेशनल रोल उपलब्ध हैं.

Software Development Engineer

AI और Data Scientist

Motor Control Engineer

System Design Researcher

ADAS (Advanced Driver Assistance System) Designer

DU पहले भी दे चुका है ऐसे मौके

दिल्ली यूनिवर्सिटी लगातार छात्रों के लिए करियर के नए मौके ला रही है. अक्टूबर 2025 में DU ने VC Summer Internship और Job Mela के लिए भी आवेदन मांगे थे, जिसमें हजारों छात्रों ने हिस्सा लिया था.

कैसे करें आवेदन?

दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र इस इंटर्नशिप का फायदा उठाने के लिए Talendy Job Portal पर रजिस्टर कर सकते हैं. इसके अलावा, DU का Central Placement Cell (CPC) अपनी आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे LinkedIn और X पर भी इंटर्नशिप से जुड़ी अपडेट्स साझा करता है.

यह भी पढ़ें - ​Rajasthan Exam Calendar 2026: राजस्थान में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी राहत, इस साल भरे जाएंगे 1 लाख से ज्यादा पद

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI