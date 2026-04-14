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हिंदी न्यूज़शिक्षाकहां की रहने वाली हैं नोएडा की डीएम IAS मेधा रूपम, जानें कितनी मिलती है सैलरी?

कहां की रहने वाली हैं नोएडा की डीएम IAS मेधा रूपम, जानें कितनी मिलती है सैलरी?

क्या आपको पता है नोएडा डीएम मेधा रूपम कहां की रहने वाली हैं. अगर नहीं तो आज हम आपको बताएंगे साथ ही उन्हें कितनी सैलरी हम आपको बताएगे.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 14 Apr 2026 02:34 PM (IST)
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  • नोएडा की डीएम मेधा रूपम ने कर्मचारियों-उद्योगपतियों से शांति की अपील की.
  • आईएएस मेधा रूपम आगरा की रहने वाली, केरल से स्कूली शिक्षा प्राप्त की.
  • दिल्ली के सेंट स्टीफंस से अर्थशास्त्र में बीए, 2013 में 10वीं रैंक पाई.
  • कई जिलों में अहम जिम्मेदारियां निभा चुकीं, गौतम बुद्ध नगर की पहली महिला डीएम.

नोएडा में हाल के दिनों में जब औद्योगिक क्षेत्र में तनाव बढ़ा, तो प्रशासन की ओर जिलाधिकारी मेधा रूपम खुद आगे आईं. उन्होंने कर्मचारियों और उद्योग प्रतिनिधियों से बातचीत कर शांति बनाए रखने की अपील की. ये पहला मौका नहीं है जब नोएडा डीएम चर्चा में हैं, इससे पहले भी कई बार वह चर्चा में आई हैं. ऐसे में आज हम आपको बताते हैं कि मेधा रूपम कहां की रहने वाली हैं और उन्होंने कहां से पढ़ाई-लिखाई की है.

आईएएस मेधा रूपम उत्तर प्रदेश कैडर की 2014 बैच की आईएएस अधिकारी हैं. उनका जन्म 21 अक्टूबर 1990 को आगरा में हुआ. उनकी शुरुआती पढ़ाई केरल के स्कूलों नेवल पब्लिक स्कूल, एर्नाकुलम और सेंट थॉमस स्कूल, तिरुवनंतपुरम में हुई. आगे की पढ़ाई के लिए वे दिल्ली आईं और St. Stephen's College से इकोनॉमिक्स में बीए (ऑनर्स) किया है. सिविल सेवा परीक्षा 2013 में उन्होंने ऑल इंडिया 10वीं रैंक हासिल की. आईएएस मेधा रूपम केरल स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में भाग लेकर तीन स्वर्ण पदक जीते. उनकी इस उपलब्धि ने उन्हें राज्य स्तर पर ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान दिलाई.

यहां रह चुकी है पोस्टिंग

मेधा रूपम देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की बेटी हैं, लेकिन प्रशासनिक सेवा में उनकी पहचान उनके काम से बनी है. अलग-अलग जिलों में तैनाती के दौरान उन्होंने जमीन पर काम करके अपनी अलग छवि बनाई. 29 जुलाई 2025 से वे गौतम बुद्ध नगर (नोएडा) की जिलाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले मेरठ, बागपत, हापुड़ और कासगंज जैसे जिलों में भी अहम जिम्मेदारियां निभा चुकी हैं. वे गौतम बुद्ध नगर की पहली महिला जिलाधिकारी भी रही हैं.

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कितनी मिलती है सैलरी?

आईएएस अधिकारियों की सैलरी केंद्र सरकार के वेतनमान के अनुसार तय होती है. रिपोर्ट्स के अनुसार मेधा रूपम जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड (लेवल 12) में आती हैं, जहां बेसिक सैलरी लगभग 78,800 रुपये प्रति माह होती है. इसके अलावा महंगाई भत्ता, मकान भत्ता या सरकारी आवास, यात्रा भत्ता, मेडिकल सुविधा, सरकारी वाहन और स्टाफ जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं. इन सबको मिलाकर कुल वेतन और सुविधाएं काफी बेहतर हो जाती हैं, साथ ही इस पद का सम्मान और जिम्मेदारी अलग होती है.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 14 Apr 2026 02:34 PM (IST)
Tags :
Education IAS Medha Roopam IAS Gautam Buddh Nagar DM
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