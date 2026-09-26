अग्निवीर वायु की आंसर की जारी, 28 सितंबर तक दर्ज कराएं आपत्ति 

IAF अग्निवीर वायु इनटेक 02/2027 और एयरमैन ग्रुप ए (मेडिकल असिस्टेंट) इनटेक 02/2027 की प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी गई है. वायुसेना ने आज आंसर की और उम्मीदवारों की रिस्पांस शीट ऑनलाइन उपलब्ध कराई है. जिन उम्मीदवारों ने 22 और 23 सितंबर को फेज 1 ऑनलाइन परीक्षा दी थी. वह अपने लॉगिन के जरिए इसे चेक कर सकते हैं. उम्मीदवार अपने दिए गए जवाबों को प्रोविजनल आंसर की से मिलाकर स्कोर का अनुमान भी लगा सकते हैं. वहीं किसी सवाल या उसके सही उत्तर को लेकर आपत्ति है तो तय समय के अंदर ऑनलाइन ऑब्जेक्शन भी दर्ज कराया जा सकता है.

प्रोविजनल आंसर की पर आपत्ति दर्ज करने के लिए उम्मीदवार को अपने कैंडिडेट लॉगिन का इस्तेमाल करना होगा. आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तारीख 28 सितंबर 2026 है. इसके बाद प्राप्त होने वाली आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा. आपत्ति दर्ज करते समय उम्मीदवार को संबंधित प्रश्न का चयन करना होगा और अपने दावे के समर्थन में जरूरी प्रमाण उपलब्ध कराने होंगे. वहीं अगर ऑब्जेक्शन फीस लागू होती है तो उसका पेमेंट भी ऑनलाइन करना होगा. उम्मीदवारों की आपत्तियों की समीक्षा के बाद अंतिम आंसर की जारी की जाएगी.

ऐसे चेक करें IAF अग्निवीर वायु आंसर की

अग्निवीर वायु आंसर की चेक करने के लिए सबसे पहले IAF के पोर्टल iafrecruitment.edcil.co.in. पर जाए.

इसके बाद अग्निवीर वायु इनटेक के लिंक पर क्लिक करें.

अब कैंडिडेट लॉगिन में अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करें.

इसके बाद स्क्रीन पर दिया गया कैप्चा भरकर लॉगिन करें.

अब पेपर इंडिविजुअल रिस्पांस शीट और प्रोविजनल आंसर की स्क्रीन पर दिखाई देगी.

आंसर की डाउनलोड करने के बाद अपने जवाबों का मिलान कर लें.

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रिस्पॉन्स शीट में क्या जानकारी मिलेगी?

रिस्पॉन्स शीट में उम्मीदवारों को उनका नाम, यूजर आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर, परीक्षा की तारीख और शिफ्ट, परीक्षा केंद्र, हर सवाल की आईडी, पेपर में दिए गए ऑप्शन, उम्मीदवार का चुना हुआ जवाब और प्रोविजनल आंसर की में दिया गया सही उत्तर देखा जा सकता है. पेपर के सामने उसके सही, गलत या अनअटेम्प्टेड होने की स्थिति भी दिखाई देगी.

22 और 23 सितंबर को हुई थी परीक्षा

IAF अग्निवीर वायु इनटेक 02/2027 और एयरमैन ग्रुप ए इनटेक 02/ 2027 के लिए फेज 1 ऑनलाइन एग्जाम 22 और 23 सितंबर 2026 को आयोजित की गई थी. इससे पहले भर्ती का नोटिफिकेशन 17 जून को जारी हुआ था और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 6 जुलाई से 26 जुलाई तक चली थी. परीक्षा के बाद अब 26 सितंबर को प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी गई है. वहीं उम्मीदवारों को यह भी सलाह दी गई है कि वह अपनी लॉगिन डिटेल के जरिए रिस्पॉन्स शीट और आंसर की ध्यान से चेक करें और किसी उत्तर में गलती लगने पर निर्धारित समय के अंदर ही आपत्ति दर्ज करें.

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