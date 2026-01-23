कड़ाके की सर्दी और बर्फीले मौसम के बीच चलती है पढ़ाई, जानें भारत की सबसे ऊंची यूनिवर्सिटी

भारत में यूनिवर्सिटी और कॉलेज सिर्फ पढ़ाई का जरिया नहीं होते, बल्कि वे समाज, देश और आने वाली पीढ़ियों की दिशा तय करने में भी बड़ी भूमिका निभाते हैं.खासकर जब बात सीमावर्ती और दुर्गम इलाकों की हो, तो वहां मौजूद शिक्षण संस्थान देश के लिए और भी ज्यादा अहम हो जाते हैं. आज हम आपको भारत की एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में बताने जा रहे हैं, जो न सिर्फ पढ़ाई के लिए जानी जाती है, बल्कि अपनी बेहद ऊंची लोकेशन के कारण भी चर्चा में रहती है.



भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय का नाम है सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय. यह यूनिवर्सिटी लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है और समुद्र तल से करीब 11,500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है. इतनी ऊंचाई पर न केवल रहना, बल्कि पढ़ाई और रिसर्च करना भी किसी चुनौती से कम नहीं होता. यही वजह है कि इस यूनिवर्सिटी को भारत की सबसे अनोखी और खास यूनिवर्सिटीज में गिना जाता है.



यहां पढ़ाई के साथ लड़नी पड़ती है प्रकृति से जंग



10,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों को हाई-एल्टीट्यूड ज़ोन माना जाता है. ऐसे इलाकों में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, ठंड बहुत कड़ाके की होती है और तेज हवाएं आम बात हैं. कई बार तापमान माइनस में चला जाता है. इन हालातों में छात्रों और शिक्षकों को न सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना होता है, बल्कि अपने स्वास्थ्य और दिनचर्या का भी खास ख्याल रखना पड़ता है.इसके बावजूद सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय में शैक्षणिक गतिविधियां बिना रुके चलती रहती हैं.



संसद के कानून से हुई थी यूनिवर्सिटी की स्थापना



सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना साल 2009 में संसद के एक अधिनियम के जरिए की गई थी. इस यूनिवर्सिटी को बनाने का मकसद लद्दाख के लेह, कारगिल और आसपास के दूर-दराज इलाकों के छात्रों को बेहतर उच्च शिक्षा देना था. इसके साथ ही देश के दूसरे हिस्सों से आने वाले छात्रों को भी यहां पढ़ाई और रिसर्च का मौका मिलता है.यह विश्वविद्यालय खास तौर पर पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी और रिसर्च प्रोग्राम्स पर फोकस करता है.



सिंधु नदी से जुड़ा नाम और पहचान



इस यूनिवर्सिटी का नाम भारत की ऐतिहासिक सिंधु नदी के नाम पर रखा गया है. सिंधु नदी भारतीय सभ्यता और संस्कृति की पहचान रही है.यही वजह है कि इस नाम के जरिए यूनिवर्सिटी को इतिहास और ज्ञान की विरासत से जोड़ा गया है.सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय सिंधु नदी के नाम पर बनने वाला देश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय भी माना जाता है.



IIT जैसे संस्थानों से मिलता है अकादमिक मार्गदर्शन



पढ़ाई की गुणवत्ता को मजबूत बनाए रखने के लिए सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय को देश के कई बड़े और प्रतिष्ठित संस्थानों का मार्गदर्शन मिलता है. इसमें खासतौर पर IIT जैसे संस्थानों की अकादमिक सलाह शामिल है. इससे यहां के कोर्स, रिसर्च और टीचिंग स्टैंडर्ड को बेहतर बनाने में मदद मिलती है.



ऊंचाई के साथ-साथ राष्ट्रीय महत्व भी



कम ऑक्सीजन, भीषण सर्दी और दुर्गम हालातों के बावजूद यहां के छात्र और शिक्षक पूरे समर्पण के साथ काम करते हैं. यह यूनिवर्सिटी सिर्फ शिक्षा का केंद्र नहीं, बल्कि सीमावर्ती क्षेत्र में भारत की मजबूत मौजूदगी का भी प्रतीक है.इसी वजह से सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय को भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित यूनिवर्सिटी होने के साथ-साथ हौसले, संघर्ष और देशभक्ति की मिसाल भी माना जाता है.



