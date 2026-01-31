इन परीक्षाओं से बनाएं फूड सेफ्टी फील्ड में शानदार करियर, यहां जानें पूरी डिटेल्स

फूड सेफ्टी सेक्टर उन युवाओं के लिए बेहतरीन विकल्प है जो साइंस बैकग्राउंड से हैं और समाज के स्वास्थ्य से जुड़ा करियर बनाना चाहते हैं. कम खर्च में पढ़ाई, बढ़ता स्कोप और स्थिर नौकरी इस फील्ड को भविष्य के लिए मजबूत बनाते हैं.

फूड सेफ्टी का दायरा अब सिर्फ सरकारी जांच तक सीमित नहीं रहा. आज होटल, रेस्टोरेंट, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, डेयरी, मसाला उद्योग, पैकेज्ड फूड कंपनियां, ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म और एक्सपोर्ट हाउस सभी को फूड सेफ्टी एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है.

FSSAI और राज्य खाद्य सुरक्षा विभागों की सख्ती के कारण हर जिले में फूड सेफ्टी ऑफिसर और फूड इंस्पेक्टर की तैनाती की जा रही है. इसके अलावा प्राइवेट फूड टेस्टिंग लैब्स में भी फूड एनालिस्ट की मांग तेजी से बढ़ी है. अनुमान है कि 2025-26 तक 3,000 से 5,000 नई नौकरियां इस सेक्टर में निकल सकती हैं.

फूड एनालिस्ट और FSO की डिमांड क्यों बढ़ रही है?

आज उपभोक्ता खाने की गुणवत्ता को लेकर पहले से ज्यादा जागरूक हो चुके हैं. मिलावटी और खराब गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों पर कार्रवाई तेज हुई है.इसी वजह से हर फूड प्रोडक्ट की लैब टेस्टिंग अनिवार्य होती जा रही है.

फूड एनालिस्ट का काम सैंपल की जांच कर यह तय करना होता है कि वह तय मानकों पर खरा उतरता है या नहीं.वहीं फूड सेफ्टी ऑफिसर फील्ड में जाकर दुकानों, फैक्ट्रियों और होटलों की जांच करता है.यही कारण है कि इन पदों पर योग्य उम्मीदवारों की लगातार जरूरत बनी हुई है.

फूड सेफ्टी में पढ़ाई के लिए योग्यता

इस फील्ड में करियर बनाने के लिए साइंस बैकग्राउंड होना जरूरी है. उम्मीदवार के पास खाद्य प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकीसूक्ष्मजीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, कृषि विज्ञान, डेयरी प्रौद्योगिकी डिग्री होना जरूरी है,ग्रेजुएशन के बाद उम्मीदवार FSSAI या राज्य स्तरीय परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं.

फूड सेफ्टी की पढ़ाई में कितना खर्च आता है?

फूड सेफ्टी से जुड़े कोर्स का खर्च कॉलेज और कोर्स के अनुसार अलग-अलग होता है.सरकारी कॉलेज से B.Sc / B.Tech (Food Technology)20,000 से 60,000 रुपये प्रति वर्ष खर्च होता है वहीं प्राइवेट कॉलेज से वही कोर्स80,000 से 2,50,000 रुपये प्रति वर्ष M.Sc /M.Tech(FoodScience/FoodTechnology)50,000 से 3 लाख रुपये प्रति वर्ष कम खर्च में पढ़ाई करना चाहते हैं तो सरकारी विश्वविद्यालय और स्टेट कॉलेज बेहतर विकल्प होते हैं.

सैलरी कितनी मिलती है

फूड सेफ्टी ऑफिसर या फूड एनालिस्ट बनने पर शुरुआती वेतन 40,000 रुपये से 60,000रुपये प्रति माह तक हो सकती है. अनुभव बढ़ने के साथ सैलरी 80,000 रुपये से 1 लाख रुपये प्रति माह तक पहुंच सकती है.सरकारी नौकरी में DA, HRA, मेडिकल सुविधा, पेंशन और जॉब सिक्योरिटी जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं.

