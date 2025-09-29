हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षाDU UG Admission 2025: दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना? ऑन-द-स्पॉट मॉप-अप राउंड का आज अंतिम मौका

दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) में स्नातक प्रवेश का आज आखिरी मौका है. ऑन-द-स्पॉट मॉप-अप राउंड में अब भी 9194 सीटें खाली हैं, जिन्हें भरने के लिए आज ही एडमिशन प्रक्रिया पूरी करनी होगी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Rajni Upadhyay | Updated at : 29 Sep 2025 12:10 PM (IST)
दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) में पढ़ाई करने का सपना देखने वाले हजारों स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बेहद अहम है. शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए स्नातक पाठ्यक्रमों (UG Courses) में एडमिशन का यह अंतिम अवसर है. यूनिवर्सिटी ने स्पष्ट कर दिया है कि ऑन-द-स्पॉट मॉप-अप राउंड (On-the-Spot Mop-Up Round) में दाखिले की प्रक्रिया पूरी करने का यह आखिरी मौका है. जो भी छात्र इस अवसर को गंवाएंगे, उन्हें दोबारा मौका नहीं मिलेगा.

कितनी सीटें हैं खाली?

डीयू की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, मॉप-अप राउंड-1 के बाद भी कुल 9194 सीटें खाली हैं. इनमें अलग-अलग कैटेगरी के तहत सीटें शामिल हैं. जनरल कैटेगरी की 1439 सीटें, ओबीसी की 2136 सीटें, एससी की 1092 सीटें, एसटी की 1528 सीटें, ईडब्ल्यूएस की 1248 सीटें, दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 1263 सीटें, सिख समुदाय के लिए 246 सीटें और क्रिश्चियन छात्रों के लिए 242 सीटें अब भी खाली हैं. यानी विभिन्न वर्गों के छात्रों के लिए मौका अब भी मौजूद है, बस शर्त यह है कि आज ही एडमिशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी.

कितने छात्रों ने कराया रजिस्ट्रेशन?

DU एडमिशन डीन प्रो. हनीत गांधी के अनुसार, ऑन-द-स्पॉट मॉप-अप राउंड के लिए अब तक 12,210 उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया है. छात्रों को उनकी प्राथमिकता, योग्यता और सीटों की उपलब्धता के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया गया है. जिन्हें यूनिवर्सिटी की ओर से बुलावा मिला है, उन्हें आज ही संबंधित कॉलेज में जाकर रिपोर्ट करना होगा. यदि कोई छात्र निर्धारित समय पर रिपोर्ट नहीं करता है, तो उसका एडमिशन स्वतः रद्द हो जाएगा.

आज चूक गए तो फिर नहीं मिलेगा मौका

दिल्ली यूनिवर्सिटी पहले ही साफ कर चुकी है कि यह आखिरी राउंड है. यदि कोई छात्र इस मौके को गंवा देता है, तो उसे स्नातक में दाखिले का दूसरा अवसर नहीं मिलेगा. यानी जिन्होंने अब तक इंतजार किया है, उन्हें बिना देर किए आज ही प्रक्रिया पूरी करनी होगी.

NCWEB में भी खास कटऑफ जारी

डीयू के नॉन कॉलेजिएट वीमेंस एजुकेशन बोर्ड (NCWEB) की ओर से भी आज बीए और बी.कॉम प्रोग्राम में एडमिशन के लिए स्पेशल कटऑफ लिस्ट जारी की जाएगी. इस सूची के तहत कुल 2800 सीटों पर दाखिले होंगे. इनमें से लगभग 1000 सीटें बीए प्रोग्राम के लिए और करीब 1800 सीटें बी.कॉम प्रोग्राम के लिए खाली हैं. जो छात्र इन पाठ्यक्रमों में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए यह एक और सुनहरा अवसर होगा.

कब होगा एडमिशन और फीस जमा करने की आखिरी तारीख?

स्पेशल कटऑफ के आधार पर एडमिशन प्रक्रिया 30 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक चलेगी. इसके बाद कॉलेजों को 3 अक्टूबर तक एडमिशन को मंजूरी देनी होगी. वहीं, फीस भरने की आखिरी तारीख 4 अक्टूबर 2025 रात 11:59 बजे तय की गई है.

Published at : 29 Sep 2025 12:08 PM (IST)
DU Vacant Seats 2025 DU UG Admission 2025
