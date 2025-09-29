एक्सप्लोरर
BEL में निकली 600 से ज्यादा पदों पर भर्ती, जानें कितनी मिलेगी सैलरी, ऐसे करें अप्लाई
BEL Recruitment 2025: भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) ने 600 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए 25 और 26 अक्टूबर को लिखित परीक्षा होगी.
सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) ने 600 से ज्यादा पदों पर भर्ती का ऐलान किया है. यह भर्ती इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले उम्मीदवारों के लिए सुनहरा मौका है. इच्छुक उम्मीदवार BEL की ऑफिशियल वेबसाइट jobapply.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. भर्ती परीक्षा इसी साल 25 और 26 अक्टूबर 2025 को होगी.
Published at : 29 Sep 2025 10:47 AM (IST)
शिक्षा
