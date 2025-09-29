BEL में निकली 600 से ज्यादा पदों पर भर्ती, जानें कितनी मिलेगी सैलरी, ऐसे करें अप्लाई

आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी. उम्मीदवार सबसे पहले BEL की आधिकारिक वेबसाइट jobapply.in पर जाएं. इसके बाद BEL Trainee Engineer Recruitment 2025 लिंक पर क्लिक करें और अपनी सभी जानकारी दर्ज करें. मांगे गए दस्तावेज स्कैन कर अपलोड करें और फीस जमा करें. आवेदन पूरा करने के बाद उसका प्रिंटआउट जरूर निकाल लें ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल किया जा सके.