हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाBEL में निकली 600 से ज्यादा पदों पर भर्ती, जानें कितनी मिलेगी सैलरी, ऐसे करें अप्लाई

BEL में निकली 600 से ज्यादा पदों पर भर्ती, जानें कितनी मिलेगी सैलरी, ऐसे करें अप्लाई

BEL Recruitment 2025: भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) ने 600 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए 25 और 26 अक्टूबर को लिखित परीक्षा होगी.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 29 Sep 2025 10:47 AM (IST)
सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) ने 600 से ज्यादा पदों पर भर्ती का ऐलान किया है. यह भर्ती इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले उम्मीदवारों के लिए सुनहरा मौका है. इच्छुक उम्मीदवार BEL की ऑफिशियल वेबसाइट jobapply.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. भर्ती परीक्षा इसी साल 25 और 26 अक्टूबर 2025 को होगी.

इस भर्ती के लिए वही उम्मीदवार पात्र हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रिकल से बीई, बीटेक या बीएससी की डिग्री प्राप्त की हो. यानी तकनीकी पृष्ठभूमि वाले युवाओं के लिए यह अवसर बेहद खास है.
आवेदकों की अधिकतम उम्र सामान्य और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 28 साल रखी गई है. ओबीसी उम्मीदवारों को 3 साल की छूट, जबकि एससी और एसटी वर्ग को 5 साल की छूट दी जाएगी. 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता वाले पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों को इसके अलावा 10 साल की और छूट का लाभ मिलेगा.
सामान्य, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 177 रुपये तय किया गया है. वहीं, एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आवेदन पूरी तरह निःशुल्क रखा गया है. BEL में चयनित उम्मीदवारों को आकर्षक वेतनमान मिलेगा. पहले वर्ष में 30,000 रुपये प्रतिमाह, दूसरे वर्ष में 35,000 रुपये प्रतिमाह और तीसरे वर्ष में 40,000 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा.
उम्मीदवारों का चयन केवल लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा. परीक्षा में कुल 85 प्रश्न होंगे और हर प्रश्न 1 अंक का होगा. पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और इसे हल करने के लिए कुल 90 मिनट का समय दिया जाएगा.
परीक्षा का आयोजन बेंगलुरु में होगा. 25 अक्टूबर को इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल विषय की परीक्षा होगी, जबकि 26 अक्टूबर को कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल विषय की परीक्षा आयोजित की जाएगी.
आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी. उम्मीदवार सबसे पहले BEL की आधिकारिक वेबसाइट jobapply.in पर जाएं. इसके बाद BEL Trainee Engineer Recruitment 2025 लिंक पर क्लिक करें और अपनी सभी जानकारी दर्ज करें. मांगे गए दस्तावेज स्कैन कर अपलोड करें और फीस जमा करें. आवेदन पूरा करने के बाद उसका प्रिंटआउट जरूर निकाल लें ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल किया जा सके.
Published at : 29 Sep 2025 10:47 AM (IST)
Embed widget