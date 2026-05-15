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हिंदी न्यूज़शिक्षाDRDO DEBEL Internship 2026: फुल टाइम इंटर्न की हायरिंग कर रहा DRDO, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को मिलेगा मौका

DRDO DEBEL Internship 2026: फुल टाइम इंटर्न की हायरिंग कर रहा DRDO, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को मिलेगा मौका

DRDO DEBEL Internship 2026: इस साल डीआरडीओ के डिफेंस इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रो-मेडिकल लैबोरेट्री (DEBEL) ने फुल टाइम पेड इंटर्न्स के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 15 May 2026 01:05 PM (IST)
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DRDO DEBEL Internship 2026: देश के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित शोध संस्थानों में से एक डीआरडीओ (Defence Research & Development Organisation) हर साल छात्रों को रिसर्च और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का मौका देता है. अगर आप इंजीनियरिंग या साइंस के स्टूडेंट हैं और अपने करियर की शुरुआत प्रोफेशनल रिसर्च और डिफेंस टेक्नोलॉजी में करना चाहते हैं, तो यह अवसर आपके लिए है.

इस साल डीआरडीओ के डिफेंस इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रो-मेडिकल लैबोरेट्री (DEBEL) ने फुल टाइम पेड इंटर्न्स के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. छात्र अब इस इंटर्नशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए DRDO ने ऑफिशियल नोटिस जारी किया है. अगर आप भी अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं और इस अवसर का फायदा लेना चाहते हैं, तो तय लास्ट डेट तक अपना आवेदन DRDO को भेज सकते हैं. 

DRDO DEBEL Internship 2026 के लिए कब तक आवेदन कर सकते हैं?

DRDO DEBEL Internship 2026 एक छह महीने की फुल टाइम इंटर्नशिप है जो बेंगलुरु स्थित DEBEL, DRDO में आयोजित की जाएगी. इस इंटर्नशिप के लिए कुल 8 सीटें उपलब्ध हैं, हालांकि सीटों में बदलाव हो सकता है. चयनित छात्रों को कुल 30,000 का स्टाइपेंड मिलेगा, जिसमें पहले 3 महीने पूरे होने पर 15,000 और पूरी इंटर्नशिप खत्म होने पर बाकी 15,000 दिए जाएंगे. इंटर्नशिप की शुरुआत 1 जुलाई 2026 से होगी, और शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को 18 जून 2026 तक सूचित किया जाएगा. साथ ही आवेदन जमा करने की लास्ट डेट 31 मई 2026 है. 

कौन आवेदन कर सकता है?

इस इंटर्नशिप के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए कुछ खास योग्यताएं हैं.जिसमें यूजी या पीजी कोर्स के फाइनल ईयर में पढ़ रहे छात्र, 2026-27 में अपने अंतिम वर्ष में प्रवेश कर रहे छात्र,  साथ ही UGC/AICTE से मान्यता प्राप्त कॉलेज या यूनिवर्सिटी में नामांकित छात्र और छात्र का कोर्स फुल टाइम होना चाहिए. इसके साथ ही अधूरी या गलत जानकारी देने वाले और लास्ट डेट के बाद भेजे गए फॉर्म रिजेक्ट किए जाएंगे. 

DRDO DEBEL Internship 2026 के लिए चयन प्रक्रिया क्या है?

उम्मीदवारों का चयन मेरिट बेस्ड होगा, मुख्य रूप से CGPA के आधार पर, साथ ही जरूरत पड़ने पर इंटरव्यू या इंटरैक्शन के लिए उम्मीदवारों को बुलाया जा सकता है. इसके अलावा आवेदन करना चयन की गारंटी नहीं है. सिर्फ शॉर्टलिस्ट किए गए छात्रों को आगे की प्रक्रिया के लिए संपर्क किया जाएगा. 

DRDO DEBEL Internship 2026  आवेदन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट

इंटर्नशिप के लिए आवेदन करते समय छात्रों को भरा हुआ आवेदन फॉर्म, शैक्षणिक मार्कशीट की कॉपी, कॉलेज से अनुमति पत्र, GATE स्कोर कार्ड, अंडरटेकिंग फॉर्म जमा करने होंगे. फॉर्म और अंडरटेकिंग के फॉर्मेट की पीडीएफ DRDO की आधिकारिक नोटिफिकेशन में उपलब्ध है. 

यह भी पढ़ें - International Career Opportunities: इन यूनिवर्सिटीज से किया UG तो विदेश में पक्की है नौकरी! जानिए कैसे मिलेगा एडमिशन?

आवेदन कैसे करें?

1. DRDO DEBEL Internship 2026 ऑफलाइन मोड में है. इसके लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं किए जाएंगे. ऐसे में DRDO की आधिकारिक नोटिफिकेशन से आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें और उसका प्रिंट आउट निकालें. 

2. फॉर्म में सभी जानकारी भरें, जैसे नाम, जन्मतिथि, कॉलेज का नाम, पता, कॉन्टैक्ट नंबर, डिग्री, CGPA, सेमेस्टर, GATE स्कोर, ईमेल, और PWD स्टेटस. 

3. जरूरी डॉक्यूमेंट जैसे मार्कशीट और कॉलेज परमिशन लेटर अटैच करें.

4. फॉर्म में स्थान और तारीख लिखकर अपने साइन करें. 

5. इसके साथ ही अंडरटेकिंग फॉर्म भी भरें.

6. सभी डॉक्यूमेंट और फॉर्म को डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रो मेडिकल लैबोरेट्री (DEBEL), एडीई कैंपस, न्यू तिप्पसंद्रा, बेंगलुरू- 560075 पर 31 मई या इससे पहले भेज दें. 

यह भी पढ़ें - NEET (UG) 2026: नीट परीक्षा की नई तारीख का ऐलान, 21 जून को होगा एग्जाम; जानें जरूरी अपडेट्स

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Published at : 15 May 2026 01:05 PM (IST)
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