Delhi Nursery Admission: दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी एडमिशन, आज आएगी पहली लिस्ट, पैरेंट्स जान लें ये जरूरी बातें
दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी, केजी और पहली कक्षा के लिए एडमिशन की पहली लिस्ट आज जारी की जाएगी. आइए जानते हैं जरूरी डिटेल्स...
दिल्ली के अभिभावकों के लिए बड़ी खबर है. राजधानी के प्राइवेट गैर-सहायता प्राप्त स्कूल आज यानी 23 जनवरी 2026 को शैक्षणिक सत्र 2026–27 के लिए नर्सरी एडमिशन की पहली सूची जारी करने जा रहे हैं. यह लिस्ट उन बच्चों की होगी, जिन्हें एंट्री लेवल कक्षाओं में दाखिले के लिए चुना गया है. इन कक्षाओं में नर्सरी, केजी और पहली कक्षा शामिल हैं.
दिल्ली शिक्षा निदेशालय (DoE) की ओर से तय नियमों के अनुसार, बच्चों का चयन पॉइंट सिस्टम के आधार पर किया गया है. इस सिस्टम में स्कूल से घर की दूरी, भाई-बहन का उसी स्कूल में पढ़ना, माता-पिता या दादा-दादी का उस स्कूल का पूर्व छात्र होना और अन्य तय मानकों को शामिल किया गया है. इन्हीं बिंदुओं को जोड़कर बच्चों को अंक दिए गए और उसी के आधार पर लिस्ट तैयार की गई है.
16 जनवरी को मिले थे पॉइंट्स का ब्योरा
इससे पहले 16 जनवरी 2026 को स्कूलों ने सभी आवेदकों की सूची जारी की थी. इस सूची में यह भी बताया गया था कि किस बच्चे को किस मानदंड के तहत कितने अंक मिले हैं. इसके बाद स्कूलों ने सभी दस्तावेजों और अंकों की जांच कर अंतिम चयन सूची तैयार की.
1700 से ज्यादा स्कूल करेंगे लिस्ट जारी
अधिकारियों के अनुसार, दिल्ली भर में करीब 1,741 प्राइवेट गैर-सहायता प्राप्त स्कूल पहली एडमिशन लिस्ट जारी करेंगे. इस प्रक्रिया में लगभग 1.25 लाख बच्चों के आवेदन शामिल हैं. इसमें चुने गए बच्चों के साथ-साथ वेटिंग लिस्ट में रखे गए बच्चों के नाम भी होंगे. खबरों के मुताबिक, इस लिस्ट से हजारों अभिभावकों को यह साफ हो जाएगा कि उनके बच्चे का चयन हुआ है या नहीं.
पैरेंट्स के लिए आपत्ति दर्ज कराने का मौका
अगर किसी अभिभावक को अपने बच्चे को मिले अंकों या चयन प्रक्रिया को लेकर कोई सवाल या आपत्ति है, तो वे 24 जनवरी से 3 फरवरी 2026 के बीच स्कूल से संपर्क कर सकते हैं. इस दौरान स्कूलों को अभिभावकों की शिकायतें सुननी होंगी और जरूरत पड़ने पर जवाब भी देना होगा.
दूसरी लिस्ट और आगे की प्रक्रिया
पहली सूची के बाद दूसरी एडमिशन लिस्ट 9 फरवरी 2026 को जारी की जाएगी. इसके बाद भी अगर सीटें खाली रहती हैं, तो जरूरत के अनुसार आगे की सूचियां भी जारी की जा सकती हैं. पूरी एडमिशन प्रक्रिया 19 मार्च 2026 को खत्म हो जाएगी.
उम्र को लेकर क्या हैं नियम?
- नर्सरी में दाखिले के लिए बच्चे की उम्र कम से कम 3 साल होनी चाहिए
- केजी के लिए न्यूनतम उम्र 4 साल तय की गई है
- पहली कक्षा के लिए बच्चे की उम्र कम से कम 5 साल होनी जरूरी है
पहले से पढ़ रहे बच्चों को मिलेगी अगली कक्षा
शिक्षा निदेशालय ने यह भी साफ किया है कि जो बच्चे शैक्षणिक सत्र 2025–26 में नर्सरी में पढ़ रहे हैं, उन्हें अगले सत्र में केजी में प्रमोट किया जाएगा. वहीं, जो बच्चे अभी केजी में हैं, वे 2026–27 में पहली कक्षा में जाएंगे. ऐसे बच्चों को दोबारा एडमिशन प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा.
नर्सरी एडमिशन किन बच्चों के लिए?
नियमों के अनुसार, नर्सरी एडमिशन 2026–27 उन्हीं बच्चों के लिए होगा, जिन्होंने 31 मार्च 2026 तक तीन साल पूरे कर लिए हों, लेकिन चार साल से कम उम्र के हों.
