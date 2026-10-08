ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाUP पुलिस कांस्टेबल PET परीक्षा फिर टली, जारी हुआ नया शेड्यूल

UP पुलिस कांस्टेबल PET परीक्षा फिर टली, जारी हुआ नया शेड्यूल

UP पुलिस कांस्टेबल PET परीक्षा को लेकर एक बार फिर बदलाव किया गया है. यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने बारिश और मैदान में जलभराव के कारण उम्मीदवारों के परीक्षा केंद्र और तारीखों को बदल दिया है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 08 Oct 2026 07:28 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती-2025 की शारीरिक दक्षता परीक्षा को लेकर एक बार फिर बदलाव किया गया है. उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने बारिश और परीक्षा मैदान में जलभराव के कारण कुछ उम्मीदवारों के परीक्षा केंद्र और तारीखों को बदल दिया है.

बोर्ड की ओर से जारी सूचना में प्रभावित उम्मीदवारों के लिए संशोधित परीक्षा का शेड्यूल भी जारी किया गया है. वहीं प्रभावित उम्मीदवारों के संशोधित एडमिट कार्ड भी बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं. उम्मीदवारों को नए एडमिट कार्ड में दी गई जानकारी के आधार पर ही परीक्षा में शामिल होने के लिए केंद्र पर पहुंचना होगा. 

रिलेटेड स्टोरी >>

शिक्षा
AMU के तीन PhD छात्रों का कमाल, नोबेल विजेता की रिसर्च टीम का बने हिस्सा
AMU के तीन PhD छात्रों का कमाल, नोबेल विजेता की रिसर्च टीम का बने हिस्सा
शिक्षा
हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड में निकली भर्ती, 1.20 लाख तक मिलेगी सैलरी
हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड में निकली भर्ती, 1.20 लाख तक मिलेगी सैलरी
शिक्षा
नीट पीजी काउंसलिंग की तारीखें घोषित,12 अक्टूबर से होगा रजिस्ट्रेशन
नीट पीजी काउंसलिंग की तारीखें घोषित,12 अक्टूबर से होगा रजिस्ट्रेशन
शिक्षा
94 साल का हुआ IAF, जानें वायु सेना में कैसे बनाएं करियर
94 साल का हुआ IAF, जानें वायु सेना में कैसे बनाएं करियर
  • बोर्ड की ओर से जारी संशोधित शेड्यूल में 11वीं वाहिनी पीएसी सीतापुर में परीक्षा के लिए आवंटित 3 तारीखों के उम्मीदवारों के केंद्र और तारीख में बदलाव किया गया है. अब 8 अक्टूबर यानी आज होने वाली 11वीं वाहिनी पीएससी, सीतापुर में पीईटी के लिए निर्धारित उम्मीदवारों की परीक्षा अब 11 अक्टूबर 2026 को डॉ. शकुंतला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ में होगी. 
  • वहीं 9 अक्टूबर को सीतापुर केंद्र पर परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की परीक्षा भी डॉ. शकुंतला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय में ही होगी. उनकी परीक्षा की तारीख 9 अक्टूबर ही रखी गई है.
  • इसके अलावा 10 अक्टूबर को 11वीं वाहिनी पीएसी, सीतापुर में परीक्षा के लिए आवंटित उम्मीदवारों की परीक्षा अब 35वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ में 11 अक्टूबर 2026 को आयोजित की जाएगी. 

ये भी पढ़ें- नीट पीजी काउंसलिंग की तारीखें घोषित,12 अक्टूबर से होगा रजिस्ट्रेशन

बारिश और जलभराव के कारण बदला शेड्यूल

पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से जारी सूचना में बताया गया है कि बारिश और ग्राउंड पर जलभराव की स्थिति को देखते हुए इन उम्मीदवारों के परीक्षा केंद्र और तारीखों को दोबारा तय किया गया है. यानी जिन उम्मीदवारों का केंद्र सीतापुर में था, उन्हें अब संशोधित एडमिट कार्ड में दिए गए नए केंद्र पर पीईटी के लिए पहुंचना होगा. वहीं उम्मीदवारों को पुराने एडमिट कार्ड के आधार पर परीक्षा केंद्र पर नहीं जाना है. वहीं बोर्ड ने उम्मीदवारों के लिए नए एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए हैं.

आजमगढ़ के उम्मीदवारों का भी बदला केंद्र

इससे पहले बारिश और जलभराव के कारण आजमगढ़ में आयोजित होने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा के केंद्र में भी बदलाव किया गया था. 20वीं वाहिनी पीएसी आजमगढ़ में 9 और 10 अक्टूबर 2026 को पीईटी के लिए आवंटित उम्मीदवारों का परीक्षा केंद्र बदलकर 39वीं वाहिनी पीएसी मिर्जापुर कर दिया गया था. 9 अक्टूबर को आजमगढ़ केंद्र पर परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की परीक्षा अब 39वीं वाहिनी पीएसी, मिर्जापुर में 9 अक्टूबर को ही होगी. इस तरह 10 अक्टूबर के उम्मीदवार की परीक्षा भी 39वीं वाहिनी पीएसी, मिर्जापुर में 10 अक्टूबर को होगी. 

ये भी पढ़ें- हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड में निकली भर्ती, 1.20 लाख तक मिलेगी सैलरी

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read More
Published at : 08 Oct 2026 07:28 PM (IST)
Tags :
Education News UP Police Constable PET 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
AMU के तीन PhD छात्रों का कमाल, नोबेल विजेता की रिसर्च टीम का बने हिस्सा
AMU के तीन PhD छात्रों का कमाल, नोबेल विजेता की रिसर्च टीम का बने हिस्सा
शिक्षा
हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड में निकली भर्ती, 1.20 लाख तक मिलेगी सैलरी
हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड में निकली भर्ती, 1.20 लाख तक मिलेगी सैलरी
शिक्षा
नीट पीजी काउंसलिंग की तारीखें घोषित,12 अक्टूबर से होगा रजिस्ट्रेशन
नीट पीजी काउंसलिंग की तारीखें घोषित,12 अक्टूबर से होगा रजिस्ट्रेशन
शिक्षा
94 साल का हुआ IAF, जानें वायु सेना में कैसे बनाएं करियर
94 साल का हुआ IAF, जानें वायु सेना में कैसे बनाएं करियर
Advertisement

वीडियोज

बीवी की बेवफाई....पति का गुस्सा !
Rahul Gandhi पर पुलिस का एक्शन! हिरासत में लेकर बस में बैठाया
प्रेमानंद महाराज के यहां जाने पर मिले 5 करोड़?
विपक्ष का प्रदर्शन...कांग्रेस ने किया 'हाइजैक' ?
त्योहारों से पहले RBI का बड़ा झटका! महंगा हुआ Loan, बढ़ी Repo Rate
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
न्यूज़
वेणुगोपाल को राहुल गांधी की हिदायत, जो MP प्रदर्शन में नहीं आए उनकी बने लिस्ट
वेणुगोपाल को राहुल गांधी की हिदायत, जो MP प्रदर्शन में नहीं आए उनकी बने लिस्ट
बिहार
ध्रुव राठी ने बिहार का नाम लेकर बेंगलुरु में क्या कहा? 'करीब 65 लाख…'
ध्रुव राठी ने बिहार का नाम लेकर बेंगलुरु में क्या कहा? 'करीब 65 लाख…'
इंडिया
SIR के पक्ष में उतरे 42 रिटायर्ड जज, देश के नाम खुला खत लिखकर किया आगाह
SIR के पक्ष में उतरे 42 रिटायर्ड जज, देश के नाम खुला खत लिखकर किया आगाह
क्रिकेट
विकेटकीपिंग क्यों सीख रहे हैं यशस्वी जायसवाल, कप्तान ने किया खुलासा
विकेटकीपिंग क्यों सीख रहे हैं यशस्वी जायसवाल, कप्तान ने किया खुलासा
बॉलीवुड
नाना पाटेकर की लव लाइफ, पत्नी से 35 साल रहे अलग, मनीषा कोइराला-आयशा झुल्का संग जुड़ा नाम
नाना पाटेकर की लव लाइफ, पत्नी से 35 साल रहे अलग, मनीषा कोइराला-आयशा झुल्का संग जुड़ा नाम
विश्व
Anne Carson ने जीता साहित्य का नोबेल, प्राचीन को आधुनिकता से जोड़ने में माहिर
Anne Carson ने जीता साहित्य का नोबेल, प्राचीन को आधुनिकता से जोड़ने में माहिर
इंडिया
'मैं यहां सत्ता परिवर्तन...', बेंगलुरु के CJP प्रोटेस्ट में ध्रुव राठी का बड़ा बयान
'मैं यहां सत्ता परिवर्तन...', बेंगलुरु के CJP प्रोटेस्ट में ध्रुव राठी का बड़ा बयान
बिहार
बिहार MLC चुनाव के बीच शिक्षकों से PK का सम्राट को चैलेंज, कहा- सरकार झुक जाएगी
बिहार MLC चुनाव के बीच शिक्षकों से PK का सम्राट को चैलेंज, कहा- सरकार झुक जाएगी
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget