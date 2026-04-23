NTA ने कंफर्म कर दी डेट, इस दिन जारी होगा CUET PG 2026 का रिजल्ट

CUET PG Result 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) 24 अप्रैल 2026 को CUET PG 2026 का रिजल्ट जारी करने जा रही है. जिन भी कैंडिडेट्स ने पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन के लिए परीक्षा दी है, वे अपना रिजल्ट NTA की आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.nic.in/cuet-pg पर जाकर चेक कर सकते हैं. इस परीक्षा के लिए लगभग 4 लाख कैंडिडेट्स ने रजिस्टर किया था.

क्या है CUET PG?

CUET PG एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है जिसे NTA आयोजित करवाती है और इसके माध्यम से देश के कई सेंट्रल, स्टेट व प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए एडमिशन दिया जाता है. यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) के रूप में ली जाती है, जिसमें मल्टिपल चॉइस प्रश्नों (MCQs) को हल करना होता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है. इस परीक्षा से जहां पहले अलग-अलग यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए अलग-अलग परीक्षा देने पड़ती थी , वहीं अब एक ही स्कोरकार्ड (CUET PG) के सहारे कई यूनिवर्सिटीज में आवेदन किया जा सकता है.

Answer key और चैलेंज प्रक्रिया

जारी किए गए Answer key को चैलेंज करने के लिए NTA ने 11 अप्रैल को ही अपना विंडो खोल दिया था, जिसकी मदद से जो भी कैंडिडेट्स जारी किए गए Answer से संतुष्ट नहीं थे, वे 200 रुपये प्रति प्रश्न की नॉन-रिफंडेबल फीस जमा करके चैलेंज कर सकते थे. अगर चैलेंज किया गया प्रश्न गलत साबित होता है तो Answer Key को अपडेट कर दिया जाता है और फाइनल रिजल्ट अपडेटेड Answer key के आधार पर ही जारी होता है.

कैसे चेक करें अपना रिजल्ट ?

NTA की आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.nic.in/cuet-pg पर जाएं.

दिए गए 'CUET PG 2026 रिजल्ट' लिंक पर क्लिक करें.

अपना एप्लिकेशन नंबर और पासवर्ड या जन्म तिथि डालें.

दिए गए स्कोरकार्ड को भविष्य के उपयोग के लिए डाउनलोड कर लें.

रिजल्ट जारी होने के बाद जितनी भी Participating यूनिवर्सिटीज हैं, वे अपना कटऑफ जारी कर उसी के हिसाब से काउंसलिंग और एडमिशन राउंड की प्रक्रिया शुरू कर देंगी. कैंडिडेट्स एडमिशन से जुड़ी सूचनाओं के लिए समय-समय पर अपनी पसंदीदा यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट चेक करते रहें ताकि कोई चूक न हो. पिछले वर्ष की बात करें तो रिजल्ट 6 मई को घोषित किया गया था, जिसमें लगभग 6.5 लाख कैंडिडेट्स ने इस परीक्षा के लिए रजिस्टर किया था और लगभग 5.2 लाख कैंडिडेट्स परीक्षा देने आए थे.

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