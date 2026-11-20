CSIR UGC NET December 2026: सीएसआईआर यूजीसी नेट दिसंबर परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए एनटीए ने जरूरी अपडेट दिया है. एनटीए ने नोटिस जारी कर जॉइंट सीएसआईआर यूजीसी नेट दिसंबर 2026 सत्र का विषयवार परीक्षा शेड्यूल जारी कर दिया है. आधिकारिक सूचना के अनुसार यह परीक्षा 19, 22 और 27 दिसंबर 2026 को कंप्यूटर आधारित टेस्ट मोड में आयोजित की जाएगी. उम्मीदवार एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पूरा शेड्यूल चेक कर सकते हैं.

दो शिफ्ट में होगी परीक्षा

इस परीक्षा के अंतर्गत पांच मुख्य विषयों लाइफ साइंसेज एंड बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल साइंसेज, अर्थ, एटमॉस्फेरिक, ओशन एंड प्लैनेटरी साइंसेज, मैथमेटिकल साइंसेज और फिजिकल साइंसेज के पेपर लिए जाएंगे. परीक्षा रोजाना दो पारियों में तीन घंटे के लिए आयोजित होगी, जिसमें पहली पारी सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पारी दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित की गई है.

Joint CSIR-UGC NET December 2026, Subject-wise Examination Schedule Released! Examinations will be conducted on 19, 22, and 27 December 2026 across two shifts. Candidates can check their subject-wise exam dates and timings in the schedule above. For complete details, visit: https://t.co/bdulOOkcI5 Helpdesk: 011-40759000 / 1800-180-4747 | ✉️ csirnet@nta.ac.in संयुक्त CSIR-UGC NET दिसंबर 2026, विषयवार परीक्षा कार्यक्रम जारी! परीक्षाएँ 19, 22 और 27 दिसंबर 2026 को आयोजित की जाएँगी। अभ्यर्थी ऊपर दी गई तालिका में अपने विषय की परीक्षा तिथि, पाली (शिफ्ट) और समय देख सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए देखें: https://t.co/bdulOOkcI5 हेल्पडेस्क: 011-40759000 / 1800-180-4747 | ✉️ csirnet@nta.ac.in #CSIRNET2026 #CSIRUGCNET #NTA — National Testing Agency (@NTA_Exams) November 20, 2026

विषयवार परीक्षा का शेड्यूल

विषय का नाम परीक्षा की तारीख पारी

लाइफ साइंसेज एंड बायोटेक्नोलॉजी 19 दिसंबर 2026 दूसरी पारी

केमिकल साइंसेज 22 दिसंबर 2026 पहली पारी

अर्थ, एटमॉस्फेरिक, ओशन एंड प्लैनेटरी साइंसेज 22 दिसंबर 2026 पहली पारी

मैथमेटिकल साइंसेज 27 दिसंबर 2026 दूसरी पारी

फिजिकल साइंसेज 27 दिसंबर 2026 दूसरी पारी

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कब तक जारी होगा एडमिट कार्ड?

एनटीए की तरफ से आज जारी नोटिस में केवल विषय वार तारीखों की घोषणा की गई है और इसमें एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप और एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख को का जिक्र नहीं है. हालांकि एग्जाम सिटी स्लिप परीक्षा से 10 से 15 दिन पहले जारी की जाती है. वहीं एडमिट कार्ड परीक्षा से 3 से 4 दिन पहले जारी होने की उम्मीद है. इसके अलावा एनटीए की ओर से उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वह आगे की अपडेट्स के लिए एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें.

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