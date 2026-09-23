खेल प्रतिभाओं के लिए CRPF में सरकारी नौकरी, 521 पदों पर होगी भर्ती
CRPF ने स्पोर्ट्स कोटा भर्ती 2026 के तहत हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के कुल 521 पदों पर आवेदन मांगे. ये भर्ती 22 खेल विधाओं में उपलब्धि रखने वाले पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए है.
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे खिलाड़ियों के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में भर्ती निकली है. गृह मंत्रालय के अधीन सीआरपीएफ ने स्पोर्ट्स कोटा भर्ती 2026 के तहत हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के कुल 521 पदों पर आवेदन मांगे हैं. यह भर्ती 22 खेल विधाओं में उपलब्धि रखने वाले पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए है.
प्रक्रिया 12 अक्टूबर 2026 से शुरू होगी और उम्मीदवार 11 नवंबर 2026 रात 11:59 बजे तक फॉर्म भर सकते हैं. इस भर्ती का विज्ञापन नंबर R.II-21/2026-Sports है. उम्मीदवारों को आवेदन सीआरपीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन करना होगा.
हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के 521
कुल 521 रिक्तियों में हेड कांस्टेबल (जीडी) के 182 पद और कांस्टेबल (जीडी) के 339 पद हैं. हेड कांस्टेबल के 150 पद पुरुष और 32 पद महिला उम्मीदवारों के लिए है. वहीं कांस्टेबल के 258 पद पुरुष और 81 पद महिलाओं उम्मीदवारों के लिए निर्धारित है. हेड कांस्टेबल पद के लिए 12वीं पास और कांस्टेबल पद के लिए 10वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. वहीं इन पदों पर शैक्षणिक योग्यता 11 नवंबर 2026 तक पूरी होना जरूरी है.
किन खिलाड़ियों को मिलेगा मौका?
हेड कांस्टेबल के लिए ऐसे खिलाड़ी आवेदन कर सकते हैं, जिन्होंने मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व किया हो. इसके अलावा नेशनल गेम्स या मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय चैंपियनशिप में राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर पदक या तीसरे स्थान तक का हासिल करने वाले खिलाड़ी भी निर्धारित शर्तों के तहत एलिजिबल होंगे. इंटर यूनिवर्सिटी प्रतियोगिता में व्यक्तिगत कंपटीशन में पहला या दूसरा स्थान हासिल करने वाले और जूनियर नेशनल स्तर की मान्यता प्राप्त प्रतियोगिता में गोल्ड या सिल्वर मेडल जीतने वाले खिलाड़ी भी इस पद के लिए निर्धारित खेल योग्यता पूरी कर सकते हैं. वहीं कांस्टेबल पद के लिए सीनियर या जूनियर नेशनल स्तर के प्रतियोगिताओं में राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी एलिजिबल है. इसके अलावा नेशनल स्पोर्ट्स-गेम्स फॉर स्कूल्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स और खेलो इंडिया विंटर गेम्स में निर्धारित उपलब्धि वाले खिलाड़ी भी आवेदन कर सकते हैं. इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में यूनिवर्सिटी का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी भी एलिजिबल है. वहीं खिलाड़ियों की यह खेल उपलब्धियां 30 सितंबर 2024 से 30 सितंबर 2026 के बीच होनी चाहिए.
आयु सीमा 18 से 30 साल
दोनों पदों के लिए सामान्य आयु सीमा 18 से 30 वर्ष है. उम्र की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी. सामान्य वर्ग के खिलाड़ियों को 5 वर्ष ओबीसी-एनसीएल को 8 वर्ष और एसटी-एससी को 10 वर्ष तक की आयु की छूट दी जाएगी. पूर्व सैनिकों के लिए भी नियम के अनुसार अतिरिक्त छूट का प्रावधान है. उम्मीदवार की जन्म तिथि 2 अगस्त 2003 से पहले और 1 अगस्त 2008 के बाद नहीं होनी चाहिए.
कितनी मिलेगी सैलरी और क्या होगी आवेदन फीस?
हेड कांस्टेबल (जीडी) पद पे लेवल 4 में है, जिसमें सैलरी 25,500 से 81,100 रुपये हैं. कांस्टेबल (जीडी) पे लेवल 3 में है और इसकी सैलरी 21,700 से 69,100 रुपये हैं. वहीं यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों को 100 रुपये आवेदन फीस देनी होगी. महिला उम्मीदवार एससी, एसटी और पूर्व सैनिकों को फीस से छूट दी गई है.
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नहीं होगी लिखित परीक्षा
सीआरपीएफ स्पोर्ट्स कोटा भर्ती में अलग से लिखित परीक्षा नहीं होगी. चयन के दौरान सबसे पहले डॉक्यूमेंट की जांच होगी. इसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, स्पोर्ट्स ट्रायल और मेडिकल परीक्षा कराई जाएगी. स्पोर्ट्स ट्रायल में उम्मीदवारों की वास्तविक खेल क्षमता जांची जाएगी. मेडिकल में फिट पाए जाने के बाद खेल प्रमाण पत्र और उपलब्धि के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी. आपको बता दें कि फिजिकल मानकों के अनुसार पुरुषों उम्मीदवारों की न्यूनतम लंबाई 170 सेमी और महिला उम्मीदवारों की 157 सेमी होनी चाहिए. पुरुषों की छाती के लिए माप 80 सेमी और न्यूनतम 5 सेमी विस्तार निर्धारित है. कुछ कैटेगरी को नियमों के अनुसार लंबाई और छाती में छूट दी जाएगी
ऐसे करें आवेदन
- आवेदन के लिए उम्मीदवार सबसे पहले सीआरपीएफ की ऑफिशियल भर्ती वेबसाइट rect.crpf.gov.in पर जाएं.
- इसके बाद अपनी सबसे बड़ी खेल उपलब्धि या प्रतियोगिता में से जुड़ा प्रमाण पत्र अपलोड करें.
- इसके बाद ऑनलाइन फॉर्म में पर्सनल और खेल संबंधी जानकारी भरें.
- अब जहां फीस लागू है, वहां 100 रुपये फीस जमा करें.
- इसके बाद आवेदन को सबमिट करके उसकी कॉपी सुरक्षित रख लें.
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