गांव में जनसेवा केंद्र खोलने के लिए कितना पढ़ा-लिखा होना जरूरी? जान लें काम की बात

Common Service Centre Eligibility : आज के समय में सरकार की लगभग हर सुविधा अब डिजिटल हो चुकी है. लोग बैंकिंग, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिजली बिल भुगतान, बीमा, सरकारी योजनाओं का लाभ और कई जरूरी सेवाओं के लिए जन सेवा केंद्र (Common Service Center, CSC) या जनसेवा केंद्र पर निर्भर रहते हैं. खासकर गांव और छोटे कस्बों में यह केंद्र लोगों के लिए बहुत बड़ी सुविधा बन चुके हैं. ऐसे में अगर आप भी सोच रहे हैं कि गांव में जन सेवा केंद्र खोलें तो यह जानकारी आपके लिए बहुत काम की है. तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि गांव में जनसेवा केंद्र खोलने के लिए कितना पढ़ा-लिखा होना जरूरी है और वहां जनसेवा केंद्र खोलने पूरी प्रक्रिया, योग्यता और जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या हैं.

जन सेवा केंद्र क्या होता है?

जन सेवा केंद्र एक ऐसा डिजिटल सेवा केंद्र होता है जहां लोगों को एक ही जगह पर कई तरह की सरकारी और गैर-सरकारी सेवाएं मिलती हैं. इनमें आधार कार्ड से जुड़ी सेवाएं, पैन कार्ड आवेदन और सुधार, बिजली, पानी, मोबाइल बिल भुगतान, बैंकिंग और पैसे निकालने की सुविधा, बीमा और सरकारी योजनाओं का लाभ, ऑनलाइन फॉर्म भरना और दस्तावेज बनवाना शामिल हैं. यह केंद्र आमतौर पर गांवों और छोटे शहरों में खोले जाते हैं. जिससे लोगों को शहर न जाना पड़े.

जन सेवा केंद्र खोलने के लिए कितनी पढ़ाई जरूरी है?

जन सेवा केंद्र खोलने के लिए ज्यादा पढ़ाई की जरूरत नहीं होती है. इसके लिए कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है और कुछ मामलों में 12वीं पास को प्राथमिकता दी जाती है. साथ ही कंप्यूटर की बेसिक जानकारी होना जरूरी है. अगर आपने 10वीं कक्षा पास कर ली है और आपको कंप्यूटर की थोड़ी बहुत समझ है, तो आप जन सेवा केंद्र खोल सकते हैं. जन सेवा केंद्र खोलने के लिए कुछ और जरूरी शर्तें भी होती हैं. इसके लिए उम्मीदवार की उम्र कम से कम 18 वर्ष या उससे ज्यादा होनी चाहिए. कंप्यूटर चलाने की बेसिक जानकारी होनी चाहिए. इंटरनेट का यूज करना आना चाहिए. इसके साथ ही स्थानीय भाषा पढ़ने और लिखने आना चाहिए.

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जन सेवा केंद्र खोलने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स

अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने होंगे. जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक पासबुक या कैंसिल चेक, पता प्रमाण, बिजली बिल, राशन कार्ड आदि और शैक्षणिक प्रमाण पत्र.

जन सेवा केंद्र कैसे खोलें?

जन सेवा केंद्र खोलने के लिए आपको CSC की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होता है. इसके बाद आधार, पैन और अन्य दस्तावेज ऑनलाइन जमा करने होते हैं. CSC खोलने के लिए एक छोटा सा ऑनलाइन कोर्स (Telecentre Entrepreneur Course) करना होता है. इसके बाद आपका आवेदन सरकार के तहत चेक किया जाता है और आखिर में स्वीकृति मिलने के बाद आपको CSC ID मिल जाती है और आप काम शुरू कर सकते हैं.

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