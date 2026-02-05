केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित होने वाली केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी फरवरी 2026 के लिए लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म होने वाला है. बोर्ड आज यानी 5 फरवरी 2026 को सीटीईटीf एडमिट कार्ड जारी कर सकता है. उम्मीदवार अपना हॉल टिकट ऑफिशल वेबसाइट ctet.nic.in से डाउनलोड कर सकेंगे. इस बार रिकॉर्ड 25 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने आवेदन किया है, जिसके चलते परीक्षा शेड्यूल में भी बड़ा बदलाव किया गया है.

2 दिन में होगी सीटीईटी परीक्षा

पहले सीटीईटी परीक्षा केवल 8 फरवरी को प्रस्तावित थी, लेकिन आवेदकों की संख्या को देखते हुए सीबीएसई ने इसे अब दो दिनों 7 और 8 फरवरी 2026 में करने का फैसला लिया है. यह परीक्षा देश के करीब 140 शहरों में आयोजित होगी. दोनों दिन परीक्षा दो शिफ्ट में होगी, जिसमें पहली शिफ्ट सुबह 9:30 बजे से 12:00 तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2:30 बजे से 5:00 तक चलेगी.

कब जारी होगा एडमिट कार्ड?

आमतौर पर सीटीईटी एडमिट कार्ड परीक्षा से 2 दिन पहले जारी किया जाता है. ऐसे में जिन उम्मीदवारों की परीक्षा 7 फरवरी को है, उनके एडमिट कार्ड 5 फरवरी को यानी आज जारी होने की संभावना है, जबकि 8 फरवरी को परीक्षा देने वालों के एडमिट कार्ड 6 फरवरी को जारी हो सकते हैं. एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र, शिफ्ट रिपोर्टिंग टाइम और जरूरी दिशा निर्देश होंगे.

कैसे डाउनलोड करें सीटीईटी एडमिट कार्ड?

सीटीईटी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर जाएं.

इसके बाद होम पेज CTET Admit Card February 2026 लिंक पर क्लिक करें.

अब एप्लीकेशन नंबर, बर्थ डेट और कैप्चा कोड भरें.

इन सब चीजों को सबमिट करते ही एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिख जाएगा.

लास्ट में एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट निकलवा लें.

परीक्षा केंद्र से जुड़े जरूरी निर्देश

उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर कम से कम 90 मिनट से 2 घंटे पहले रिपोर्टिंग करने की सलाह दी गई है. वहीं परीक्षा शुरू होते ही एंट्री गेट बंद कर दिए जाएंगे. एडमिट कार्ड के साथ एक फोटो पहचान पत्र ले जाना अनिवार्य है. इसके अलावा सीटीईटी परीक्षा कुल 150 अंकों की होती है और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है. सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक लाना जरूरी होते हैं, वहीं आरक्षित वर्ग के लिए 55 प्रतिशत अंक निर्धारित किए गए हैं.

