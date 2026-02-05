हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
CBSE CTET Admit Card 2026: सीबीएसई CTET परीक्षा का एडमिट कार्ड आज हो सकता है जारी, इस डायरेक्टर लिंक से करें डाउनलोड

CBSE CTET Admit Card 2026: सीबीएसई CTET परीक्षा का एडमिट कार्ड आज हो सकता है जारी, इस डायरेक्टर लिंक से करें डाउनलोड

CBSE CTET Admit Card 2026: बोर्ड आज यानी 5 फरवरी 2026 को सीटीईटी एडमिट कार्ड जारी कर सकता है. उम्मीदवार अपना हॉल टिकट ऑफिशल वेबसाइट ctet.nic.in से डाउनलोड कर सकेंगे.

By : कविता गाडरी | Updated at : 05 Feb 2026 10:51 AM (IST)
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित होने वाली केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी फरवरी 2026 के लिए लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म होने वाला है. बोर्ड आज यानी 5 फरवरी 2026 को सीटीईटीf एडमिट कार्ड जारी कर सकता है. उम्मीदवार अपना हॉल टिकट ऑफिशल वेबसाइट ctet.nic.in से डाउनलोड कर सकेंगे. इस बार रिकॉर्ड 25 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने आवेदन किया है, जिसके चलते परीक्षा शेड्यूल में भी बड़ा बदलाव किया गया है.

2 दिन में होगी सीटीईटी परीक्षा

पहले सीटीईटी परीक्षा केवल 8 फरवरी को प्रस्तावित थी, लेकिन आवेदकों की संख्या को देखते हुए सीबीएसई ने इसे अब दो दिनों 7 और 8 फरवरी 2026 में करने का फैसला लिया है. यह परीक्षा देश के करीब 140 शहरों में आयोजित होगी. दोनों दिन परीक्षा दो शिफ्ट में होगी, जिसमें पहली शिफ्ट सुबह 9:30 बजे से 12:00 तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2:30 बजे से 5:00 तक चलेगी.

कब जारी होगा एडमिट कार्ड?

आमतौर पर सीटीईटी एडमिट कार्ड परीक्षा से 2 दिन पहले जारी किया जाता है. ऐसे में जिन उम्मीदवारों की परीक्षा 7 फरवरी को है, उनके एडमिट कार्ड 5 फरवरी को यानी आज जारी होने की संभावना है, जबकि 8 फरवरी को परीक्षा देने वालों के एडमिट कार्ड 6 फरवरी को जारी हो सकते हैं. एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र, शिफ्ट रिपोर्टिंग टाइम और जरूरी दिशा निर्देश होंगे.

कैसे डाउनलोड करें सीटीईटी एडमिट कार्ड?

  • सीटीईटी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर जाएं.
  • इसके बाद होम पेज CTET Admit Card February 2026 लिंक पर क्लिक करें.
  • अब एप्लीकेशन नंबर, बर्थ डेट और कैप्चा कोड भरें.
  • इन सब चीजों को सबमिट करते ही एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिख जाएगा.
  • लास्ट में एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट निकलवा लें.

परीक्षा केंद्र से जुड़े जरूरी निर्देश

उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर कम से कम 90 मिनट से 2 घंटे पहले रिपोर्टिंग करने की सलाह दी गई है. वहीं परीक्षा शुरू होते ही एंट्री गेट बंद कर दिए जाएंगे. एडमिट कार्ड के साथ एक फोटो पहचान पत्र ले जाना अनिवार्य है. इसके अलावा सीटीईटी परीक्षा कुल 150 अंकों की होती है और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है. सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक लाना जरूरी होते हैं, वहीं आरक्षित वर्ग के लिए 55 प्रतिशत अंक निर्धारित किए गए हैं.

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Published at : 05 Feb 2026 10:51 AM (IST)
CTET February 2026 CTET Admit Card 2026 CTET Admit Card Release Date
Embed widget