चाय की दुकान से IAS तक का सफर, चायवाले के बेटे हिमांशु गुप्ता ने कैसे क्रैक किया UPSC?

हिमांशु गुप्ता उत्तराखंड के सितारगंज के रहने वाले हैं. उनके पिता सड़क किनारे चाय बेचते थे और परिवार का खर्च इसी से चलता था.घर की आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि कई बार पढ़ाई जारी रखना मुश्किल हो जाता था.लेकिन हिमांशु के माता-पिता चाहते थे कि उनका बेटा पढ़-लिखकर कुछ बड़ा करे. परिवार की इसी सोच ने हिमांशु को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी.

बचपन का संघर्ष

हिमांशु का बचपन संघर्षों में बीता. स्कूल जाने के लिए उन्हें रोज़ाना कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था.कई बार बारिश और गर्मी जैसी परिस्थितियों में भी उन्हें स्कूल जाना पड़ता. लेकिन पढ़ाई में उनका मन लगा रहा. हिमांशु हमेशा मेहनती और पढ़ाई में होशियार रहे.उनका सपना हमेशा बड़ा था और उन्होंने कभी हार नहीं मानी.

उच्च शिक्षा और UPSC की तैयारी

स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद हिमांशु ने आगे की पढ़ाई जारी रखी. उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और फिर JNU से पोस्ट-ग्रेजुएशन पूरा किया. इस दौरान उन्होंने UPSC सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू की. खास बात यह रही कि उन्होंने कभी महंगी कोचिंग का सहारा नहीं लिया.उन्होंने ज्यादातर पढ़ाई खुद से यानी सेल्फ स्टडी के जरिए की.

पहले प्रयास में सफलता

UPSC की तैयारी आसान नहीं होती. इसमें सालों की मेहनत, धैर्य और लगातार अभ्यास की जरूरत होती है. हिमांशु ने अपने पहले प्रयास में साल 2018 में UPSC परीक्षा पास की और उनका चयन भारतीय रेलवे यातायात सेवा (IRTS) में हुआ. यह उनके लिए बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन उनका सपना IAS बनने का था.

लगातार प्रयास और IPS चयन

इसके बाद हिमांशु ने दूसरा प्रयास किया. साल 2019 में उनका चयन भारतीय पुलिस सेवा (IPS) में हुआ. यह भी उनके लिए महत्वपूर्ण सफलता थी। लेकिन उनका मुख्य लक्ष्य IAS बनना था, इसलिए उन्होंने तीसरे प्रयास में पूरी मेहनत और लगन से तैयारी की.अंत में साल 2020 में हिमांशु ने UPSC परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 139 हासिल किया और उनका चयन IAS के लिए हो गया. यह उनके जीवन का सबसे बड़ा सपना था. उनके कठिन संघर्ष और लगातार मेहनत ने न केवल उनके परिवार का नाम रोशन किया, बल्कि पूरे इलाके में प्रेरणा का स्रोत बन गया.

हिमांशु की कहानी युवाओं को यह सिखाती है कि सफलता के लिए संसाधन नहीं, मेहनत और सही दिशा में प्रयास जरूरी है. उन्होंने साबित किया कि अगर व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार और लगातार मेहनती रहे, तो मुश्किल हालात भी रास्ते में बाधा नहीं बन सकते.

