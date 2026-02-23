हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाकनाडा में पढ़ाई की राह हुई कठिन, भारतीय छात्रों के स्टडी परमिट में 50% तक की बड़ी गिरावट

कनाडा में पढ़ाई की राह हुई कठिन, भारतीय छात्रों के स्टडी परमिट में 50% तक की बड़ी गिरावट

कनाडा में पढ़ाई के इच्छुक भारतीय छात्रों को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि 2024 के बाद स्टडी परमिट में करीब 50 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 23 Feb 2026 01:41 PM (IST)
Preferred Sources

कनाडा में पढ़ाई का सपना देखने वाले भारतीय छात्रों के लिए यह खबर चिंता बढ़ाने वाली है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, साल 2024 के बाद से भारतीय छात्रों को मिलने वाले स्टडी परमिट में करीब 50 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है. यह गिरावट सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि कुल अंतरराष्ट्रीय छात्रों की संख्या में भी बड़ी कमी देखने को मिली है. कनाडा सरकार अब विदेशी छात्रों की संख्या को सीमित करने की दिशा में तेजी से कदम उठा रही है.

IRCC के आंकड़ों के मुताबिक, साल 2024 में कुल 5,14,915 स्टडी परमिट जारी किए गए थे. वहीं 2025 में यह संख्या घटकर 3,83,905 रह गई. यानी एक ही साल में करीब 25 प्रतिशत की कमी आई है. इससे पहले 2023 में यह संख्या रिकॉर्ड स्तर पर 6,80,795 तक पहुंच गई थी.

अगर भारतीय छात्रों की बात करें तो गिरावट और भी ज्यादा तेज है. 2024 में जहां 1,88,715 भारतीय छात्रों को स्टडी परमिट मिला था, वहीं 2025 में यह संख्या घटकर केवल 94,605 रह गई. यानी लगभग आधे भारतीय छात्रों को ही परमिट मिल सका. इससे पहले 2023 में यह आंकड़ा 2,77,965 था, जो अब काफी नीचे आ चुका है.

2018 के बाद सबसे कम दाखिले

यह गिरावट 2018 के बाद सबसे निचले स्तर पर मानी जा रही है. कोविड-19 के समय 2020 में अंतरराष्ट्रीय यात्रा प्रभावित होने के कारण स्टडी परमिट की संख्या 2,55,530 तक गिर गई थी. उस दौर के बाद अब पहली बार इतनी बड़ी कमी दर्ज की गई है.

सरकार क्यों घटा रही है संख्या

IRCC का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय छात्रों की संख्या को अब संतुलित किया जा रहा है. विभाग के अनुसार 2025 में नए छात्रों के आने की संख्या में 61 प्रतिशत की कमी आई है. यानी 1,77,595 नए छात्र कम पहुंचे. स्टडी परमिट के आंकड़ों में नए छात्रों के साथ-साथ पहले से कनाडा में रह रहे छात्रों के परमिट विस्तार को भी शामिल किया जाता है. कनाडा सरकार का लक्ष्य है कि 2027 के अंत तक देश की अस्थायी आबादी कुल जनसंख्या के 5 प्रतिशत से नीचे लाई जाए.

सरकार की सख्त नीतियां

पिछले साल 2023 की आखिरी तिमाही से ही कनाडा सरकार ने सख्त नीतियां लागू करनी शुरू कर दी थीं. इसके तहत अंतरराष्ट्रीय छात्रों की संख्या पर सीमा तय की गई, कॉलेजों की ओर से दिए जाने वाले ऑफर लेटर की जांच जरूरी की गई ताकि फर्जीवाड़ा रोका जा सके. साथ ही छात्रों के लिए जरूरी वित्तीय शर्तें भी कड़ी कर दी गईं.

2026 के लिए तय हुई सीमा

IRCC ने साफ किया है कि साल 2026 में कुल स्टडी परमिट की संख्या 4,08,000 से ज्यादा नहीं होगी. इसमें 1,55,000 नए अंतरराष्ट्रीय छात्रों को परमिट दिया जाएगा, जबकि 2,53,000 परमिट पहले से मौजूद छात्रों के विस्तार के लिए होंगे. यह लक्ष्य 2025 के 4,37,000 और 2024 के 4,85,000 के लक्ष्य से काफी कम है.

यह भी पढ़ें - डेयरी फील्ड ऑफिसर के पदों पर निकली वैकेंसी, जानें कौन और कैसे कर सकते हैं अप्लाई?

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 23 Feb 2026 01:41 PM (IST)
Tags :
Canada Education Foreign Study
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
कनाडा में पढ़ाई की राह हुई कठिन, भारतीय छात्रों के स्टडी परमिट में 50% तक की बड़ी गिरावट
कनाडा में पढ़ाई की राह हुई कठिन, भारतीय छात्रों के स्टडी परमिट में 50% तक की बड़ी गिरावट
शिक्षा
Mukul Roy: कितने पढ़े-लिखे थे दिग्गज नेता मुकुल रॉय? इस नामी यूनिवर्सिटी से की थी पढ़ाई
कितने पढ़े-लिखे थे दिग्गज नेता मुकुल रॉय? इस नामी यूनिवर्सिटी से की थी पढ़ाई
शिक्षा
असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए आवेदन का आखिरी मौका आज, जानें किस तरह कर सकते हैं अप्लाई?
असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए आवेदन का आखिरी मौका आज, जानें किस तरह कर सकते हैं अप्लाई?
शिक्षा
भारतीय रेलवे में लोको पायलट को कितनी मिलती है सैलरी? जानें क्या मिलती हैं सरकारी सुविधाएं?
भारतीय रेलवे में लोको पायलट को कितनी मिलती है सैलरी? जानें क्या मिलती हैं सरकारी सुविधाएं?
Advertisement

वीडियोज

Bharat Taxi: Amit Shah का टैक्सी ड्राइवरों को भरोसा, 'शोषण नहीं, मुनाफा मिलेगा' | PM Modi
AI Summit Controversy : यूथ कांग्रेस अध्यक्ष Uday Bhanu को पुलिस ने किया तलब |
Made in India Medicines का Global Safar: FY25 में 9.4% Growth, अब Next Target 2027| Paisa Live
POCSO Case: गिरफ्तार होंगे Avimukteshwaranand...पुलिस के हाथ लगे 'खास' सबूत?| Varanasi | Prayagraj
POCSO Case: Avimukteshwaranand से पुलिस की पूछताछ..आश्रम की 5वीं मंजिल के खुलेंगे राज? | Varanasi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Indian Army Operation: जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में कितने दिन चला ऑपरेशन, कितने आतंकी मारे गए, अब कितने एक्टिव, जानें सब
जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में कितने दिन चला ऑपरेशन, कितने आतंकी मारे गए, अब कितने एक्टिव, जानें सब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ यूनिवर्सिटी में नमाज को लेकर हंगामा, छात्रों ने लगाए 'जय श्री राम' के नारे
लखनऊ यूनिवर्सिटी में नमाज को लेकर हंगामा, छात्रों ने लगाए 'जय श्री राम' के नारे
विश्व
'अंधेरे में रखा...', बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने मोहम्मद यूनुस का खोल दिया काला चिट्ठा, लगाए गंभीर आरोप
'अंधेरे में रखा...', बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने मोहम्मद यूनुस का खोल दिया काला चिट्ठा, लगाए गंभीर आरोप
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप को लेकर राहुल द्रविड़ ने की भविष्यवाणी, भारत के साथ कौन सी टीम खेलेगी फाइनल, बताया
टी20 वर्ल्ड कप को लेकर राहुल द्रविड़ ने की भविष्यवाणी, भारत के साथ कौन सी टीम खेलेगी फाइनल, बताया
टेलीविजन
कैंसर ट्रीटमेंट के बीच दीपिका कक्कड़ को हुई एक और बीमारी, पति शोएब बोले- 'फिर होगी सर्जरी'
कैंसर ट्रीटमेंट के बीच दीपिका कक्कड़ को हुई एक और बीमारी, पति शोएब बोले- 'फिर होगी सर्जरी'
विश्व
कितना अमीर था दुनिया का ड्रग लॉर्ड एल मेंचो? नशे का साम्राज्य, खूबसूरत पत्नी और 3 बच्चे, कौन बनेगा हकदार?
कितना अमीर था दुनिया का ड्रग लॉर्ड एल मेंचो? नशे का साम्राज्य, खूबसूरत पत्नी और 3 बच्चे, हकदार कौन?
यूटिलिटी
मेक्सिको हिंसा में फंस गया है कोई अपना, इस नंबर पर कॉल कर मांगे मदद
मेक्सिको हिंसा में फंस गया है कोई अपना, इस नंबर पर कॉल कर मांगे मदद
हेल्थ
Working Hours and Heart Disease: लॉन्ग वर्किंग आवर्स और देर तक जागने की मजबूरी, जानें दिल के लिए यह कितना खतरनाक?
लॉन्ग वर्किंग आवर्स और देर तक जागने की मजबूरी, जानें दिल के लिए यह कितना खतरनाक?
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget