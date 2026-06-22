BPSSC SI एडमिट कार्ड जारी, यहां जानें कब होगी परीक्षा और कैसे करें हॉल टिकट डाउनलोड

बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए जरूरी खबर है. BPSSC ने इस एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया था, वे अब अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं. यह भर्ती बिहार सरकार के निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग की तरफ से आयोजित की जा रही है. इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 78 पदों पर चयन किया जाएगा.उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि परीक्षा से पहले अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके सभी जानकारी चेक कर लें.

बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 27 जनवरी 2026 से शुरू किये गए थे जो कि 27 फरवरी तक चले थे. आयोग ने परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए लास्ट डेट 27 फरवरी जारी की थी अब BPSSC ने एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. जबकि लिखित परीक्षा 12 जुलाई 2026 को आयोजित की जाएगी.

क्या मागीं है योग्यता?

BPSSC SI Prohibition भर्ती के लिए कुल 78 पदों पर भर्ती की जाएगी.इस पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए. इस भर्ती में अलग अलग वर्ग के हिसाब से सीटें तय की गई हैं.

उम्र सीमा क्या होनी चाहिए?

इस भर्ती के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष होनी चाहिए. पुरुष उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु 37 वर्ष और महिला उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है. आरक्षित वर्गों को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

फिजिकल टेस्ट में क्या होगा?

लिखित परीक्षा के बाद चयनित उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) से गुजरना होगा.पुरुष उम्मीदवारों को 1.6 किलोमीटर दौड़ 6 मिनट 30 सेकंड में पूरी करनी होगी जबकि महिला उम्मीदवारों को 1 किलोमीटर दौड़ 6 मिनट में पूरी करनी होगी.इसके अलावा उम्मीदवार की हाई जंप, लॉन्ग जंप और गोला फेंक जैसी गतिविधियों का भी मूल्यांकन किया जाएगा.

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परीक्षा का शेड्यूल

आयोग के अनुसार यह परीक्षा 12 जुलाई 2026 (रविवार) को एक ही पाली में आयोजित की जाएगी, इस परीक्षा की अवधि 2 घंटे तय की गई है और परीक्षा सुबह 11:00 बजे से दोपहर 1:00 तक आयोजित की जायेगी.सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर सुबह 09:30 बजे तक रिपोर्ट करने की सलाह दी गयी है.

एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें

उम्मीदवार सबसे पहले BPSSC की आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर जाएं. उम्मीदवार होम पेज पर Admit Card सेक्शन खोलें. SI Prohibition Recruitment 2026 लिंक चुनें. इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर और अन्य जानकारी भरें. सबमिट करने के बाद एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा जिसे डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लें.

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