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CSBC सिपाही भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी, ऐसे करें चेक
केंद्रीय चयन पर्षद (CSBC) ने 18 अगस्त 2026 को सिपाही भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. यह रिजल्ट विज्ञापन संख्या 01/2026 (स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल) और विज्ञापन संख्या 02/2026 (कांस्टेबल ऑपरेटर) के लिए आया है.
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