हिमाचल बोर्ड का नया नियम, 9वीं-11वीं में भी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने छात्रों के रजिस्ट्रेशन से जुड़े नियमों में बदलाव किया है. अब बोर्ड से संबंध सरकारी स्कूलों और प्राइवेट स्कूलों के विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन 10वीं और 12वीं में नहीं बल्कि 9वीं और 11वीं में किया जाएगा. बोर्ड ने यह बदलाव परीक्षा के दौरान आने वाली तकनीकी और प्रशासनिक दिक्कतों को कम करने के उद्देश्य से किया है. नए नियमों के तहत 9वीं कराया गया रजिस्ट्रेशन 10वीं की मैट्रिक परीक्षा पास करने तक और 11वीं का रजिस्ट्रेशन 12वीं की सीनियर सेकेंडरी परीक्षा पास करने तक मान्य रहेगा ‌

9वीं और 11वीं में होगा रजिस्ट्रेशन

एचपीबीओएसई के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने परीक्षा अधिनियम 1994 के चैप्टर 18 के नियम 18.1 में संशोधन की जानकारी दी है. यह व्यवस्था बोर्ड से संबद्ध सभी स्कूलों और संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों पर लागू होगी. अब 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों का रजिस्ट्रेशन बोर्ड में कराया जाएगा, जबकि 11वीं के विद्यार्थियों का भी इसी स्तर पर रजिस्ट्रेशन होगा. नए नियमों के अनुसार 9वीं में कराया गया, रजिस्ट्रेशन छात्र के 10वीं की मैट्रिक परीक्षा पास करने तक प्रभावी रहेगा. इस तरह 11वीं में किया गया रजिस्ट्रेशन छात्र के 12वीं की सीनियर सेकेंडरी परीक्षा पास करने तक मान्य रहेगा.

दूसरे बोर्ड से आने वाले छात्रों के लिए नियम

अगर कोई छात्र किसी दूसरे बोर्ड या बोर्ड से पढ़ाई करने के बाद सीधे 10वीं या 12वीं कक्षा में एडमिशन लेता है, तो उसे एचपीबीओएसई में नए उम्मीदवारों के तौर पर रजिस्ट्रेशन करना होगा. ऐसे विद्यार्थियों को बोर्ड की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अलग से रजिस्ट्रेशन करना होगा.

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200 रुपये होगी रजिस्ट्रेशन फीस

एचपीबीओएसई ने रजिस्ट्रेशन के लिए 200 रुपये प्रति व्यक्ति छात्र फीस निर्धारित की है. बोर्ड से संबंधित स्कूलों को बिना लेट फीस के स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन 15 अक्टूबर 2026 तक पूरा करना होगा. इसके बाद भी रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिलेगा, लेकिन इसके लिए 500 रुपये लेट फीस देनी होगी. लेट फीस के साथ रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 15 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है. वहीं इस समय के बाद बोर्ड अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा.

स्कूलों के प्रमुख को दिए गए निर्देश

बोर्ड ने संबद्ध स्कूलों के प्रिंसिपल और प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि वह एलिजिबल स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन संशोधन नियमों के अनुसार तय समय में पूरा करें. रजिस्ट्रेशन से जुड़ा शेड्यूल बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर किया जारी किया जाएगा. स्कूलों को रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करने के लिए एचपीबीओएसई के ऑनलाइन पोर्टल का इस्तेमाल करना होगा. इसके लिए स्कूल लॉगिन के जरिए संबंधित कक्षा के विद्यार्थियों की डिटेल दर्ज की जाएगी. इसमें स्टूडेंट्स की पर्सनल एजुकेशनल और सब्जेक्ट से जुड़ी जानकारी शामिल होगी.

क्यों बदल गया रजिस्ट्रेशन का नियम?

हिमाचल बोर्ड के अनुसार 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के समय होने वाली तकनीकी और प्रशासनिक परेशानियों को कम करने के लिए रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था में बदलाव किया गया है. अब विद्यार्थियों का रिकॉर्ड बोर्ड के पास पहले से दर्ज रहेगा, जिससे आगे की बोर्ड परीक्षाओं के दौरान प्रक्रिया को व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी.

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