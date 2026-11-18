विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन कार्यरत इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मैटेरियल्स ने रिसर्च, टेक्निकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और सपोर्ट क्षेत्र में नौकरी की तैयार कर रहे उम्मीदवारों के लिए भर्ती आयी है. संस्थान ने विज्ञापन संख्या ARCI/HRD/RECT/1/2026 के तहत साइंटिस्ट बी, टेक्निकल असिस्टेंट, असिस्टेंट, टेक्नीशियन और ड्राइवर समेत कुल 29 खाली पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं. ARCI की ओर से जारी नोटिस के अनुसार इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 21 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट https://arci.res.in/ पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

किस पोस्ट पर कितने पद?

इस भर्ती के लिए 6 पोस्ट पर आवेदन मांगे गए हैं. इसमें साइंटिस्ट बी के 4 पद, ऑफिसर बी का 1 पद, टेक्निकल असिस्टेंट ए के 7 पद, असिस्टेंट ए के 6 पद, टेक्नीशियन ए के 9 पद और ड्राइवर ए के 2 पद शामिल है. इस तरह कुल 29 पदों पर भर्ती की जाएगी.

भर्ती के लिए जरूरी योग्यता

इस भर्ती में हर एक पद के लिए अलग-अलग एजुकेशनल क्वालीफिकेशन और एक्सपीरियंस मांगा गया है. इसमें साइंटिस्ट बी पदों के लिए संबंधित इंजीनियरिंग या साइंस विषय में उच्च डिग्री के साथ जरूरी वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है और उम्मीदवार की अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष तय की गई है. वहीं ऑफिसर बी पद के लिए संबंधित सरकारी सेवा तथा फाइनेंस और अकाउंट्स के क्षेत्र में एक्सपीरियंस मांगा गया है. वहीं टेक्निकल असिस्टेंट ए पदों पर संबंधित विषय में डिप्लोमा या बीएससी की डिग्री मांगी गई है. असिस्टेंट ए के पद पर किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी गई है. वहीं टेक्निशियन ए के पद पर संबंधित ट्रेड जैसे फिटर, टर्नर या इलेक्ट्रीशियन में आईटीआई प्रमाण पत्र मांगा गया है, जबकि ड्राइवर ए के लिए कक्षा 10वीं उत्तीर्ण होने के साथ जरूरी ड्राइविंग का एक्सपीरियंस मांगा गया है.

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कितनी देनी होगी आवेदन फीस?

इन पदों पर आवेदन करने के लिए आवेदन फीस का ऑनलाइन पेमेंट करना होगा. इसमें साइंटिस्ट बी और ऑफिसर बी पदों के लिए जनरल और ओबीसी वर्ग के लिए 600 रुपये, जबकि एससी, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांग, महिला और पूर्व सैनिकों के लिए 400 रुपये फीस निर्धारित है. वहीं दूसरे सभी पदों के लिए जनरल और ओबीसी वर्ग के लिए 500 रुपये जबकि एससी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी, महिला और पूर्व सैनिकों के लिए 300 रुपये फीस निर्धारित की गई है.

ऑनलाइन कैसे करें आवेदन?

इस भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट https://arci.res.in/ पर जाएं.

इसके बाद होम पेज पर करियर वैकेंसी क्षेत्र में जाकर विज्ञापन का लिंक खोलें.

अब अपने पद के अनुसार पात्रता और जानकारी पढ़कर Apply Now के लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद अपना नाम, एजुकेशनल क्वालीफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस और दूसरी डिटेल भरें.

अब ऑनलाइन फीस का पेमेंट करें. इसके बाद फॉर्म को एक बार फिर अच्छे से चेक करके सबमिट कर दें.

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