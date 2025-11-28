हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीDelhi Police SSC Exam 2025: एसएससी ने जारी की कॉन्स्टेबल और हेड कॉन्स्टेबल की एग्जाम डेट्स, जानें पूरी डीटेल्स

एसएससी ने दिल्ली पुलिस परीक्षा 2025 की डेट्स जारी की हैं सभी परीक्षाएं दिसंबर से जनवरी के बीच होंगी पूरा शेड्यूल ssc.gov.in पर उपलब्ध है जानें कैसे करें चेक..

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 28 Nov 2025 06:57 PM (IST)
दिल्ली पुलिस भर्ती 2025 का इंतज़ार कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी अपडेट आ गई है स्टाफ सेलेक्शन कमीशन ने कॉन्स्टेबल और हेड कॉन्स्टेबल दोनों पदों की परीक्षाओं की तारीखें जारी कर दी हैं जिन भी उम्मीदवारों ने आवेदन किया है, वे अब एसएससी की वेबसाइट पर जाकर पूरी डेट शीट देख सकते हैं.

कैसा होगा परीक्षा पैटर्न

दिल्ली पुलिस की लिखित परीक्षा कंप्यूटर आधारित मोड में होगी इसमें उम्मीदवारों से सामान्य जागरूकता, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर जैसे विषयों से कुल 100 अंकों के 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे परीक्षा की अवधि 90 मिनट रखी गई है हर सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलेगा, जबकि गलत उत्तर पर ¼ अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी इस परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को अगला चरण  फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट  और मेजरमेंट टेस्ट देने के लिए बुलाया जाएगा.

इस दिन होगी परीक्षा

एसएससी द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार दिल्ली पुलिस की विभिन्न परीक्षाएं इस प्रकार होंगी .

  •  कॉन्स्टेबल ड्राइवर परीक्षा: 16 और 17 दिसंबर 2025
  • कॉन्स्टेबल (एक्जीक्यूटिव) परीक्षा: 18 दिसंबर 2025 से 6 जनवरी 2026 तक
  • हेड कॉन्स्टेबल (मिनिस्ट्रियल) परीक्षा: 7 जनवरी से 12 जनवरी 2026 तक
  • AWO/TPO परीक्षा: 15 जनवरी से 22 जनवरी 2026 तक

इस बार कॉन्स्टेबल (एक्जीक्यूटिव) की परीक्षा लगभग 20 दिनों तक चलेगी जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि परीक्षा कई शिफ्ट्स में आयोजित की जाएगी और बड़ी संख्या में उम्मीदवार शामिल होंगे वहीं AWO/TPO परीक्षा खासतौर पर तकनीकी ज्ञान की जांच के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है.

इतने पदों पर होगी भर्ती

इस भर्ती अभियान के तहत दिल्ली पुलिस में कुल 9363 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी 

  • कॉन्स्टेबल (ड्राइवर): 737 पद
  • कॉन्स्टेबल (एक्जीक्यूटिव): 7565 पद
  • हेड कॉन्स्टेबल (मिनिस्ट्रियल): 509 पद
  • AWO/TPO: 552 पद

कैसे करें डाउनलोड 

1. सबसे पहले एसएससी की वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं.
2. होम पेज पर दिख रहे “Delhi Police Exam 2025 Dates” नोटिफिकेशन पर क्लिक करें.
3. एक PDF खुलेगी, उसमें आप सभी पोस्ट की तारीखें देख सकते हैं.
4. इस PDF को डाउनलोड कर लें  इसका प्रिंट भी निकालें.

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Published at : 28 Nov 2025 06:57 PM (IST)
Education JOB Delhi Police Exam 2025
