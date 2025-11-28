दिल्ली पुलिस भर्ती 2025 का इंतज़ार कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी अपडेट आ गई है स्टाफ सेलेक्शन कमीशन ने कॉन्स्टेबल और हेड कॉन्स्टेबल दोनों पदों की परीक्षाओं की तारीखें जारी कर दी हैं जिन भी उम्मीदवारों ने आवेदन किया है, वे अब एसएससी की वेबसाइट पर जाकर पूरी डेट शीट देख सकते हैं.



कैसा होगा परीक्षा पैटर्न

दिल्ली पुलिस की लिखित परीक्षा कंप्यूटर आधारित मोड में होगी इसमें उम्मीदवारों से सामान्य जागरूकता, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर जैसे विषयों से कुल 100 अंकों के 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे परीक्षा की अवधि 90 मिनट रखी गई है हर सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलेगा, जबकि गलत उत्तर पर ¼ अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी इस परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को अगला चरण फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट और मेजरमेंट टेस्ट देने के लिए बुलाया जाएगा.



इस दिन होगी परीक्षा

एसएससी द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार दिल्ली पुलिस की विभिन्न परीक्षाएं इस प्रकार होंगी .

कॉन्स्टेबल ड्राइवर परीक्षा: 16 और 17 दिसंबर 2025

कॉन्स्टेबल (एक्जीक्यूटिव) परीक्षा: 18 दिसंबर 2025 से 6 जनवरी 2026 तक

हेड कॉन्स्टेबल (मिनिस्ट्रियल) परीक्षा: 7 जनवरी से 12 जनवरी 2026 तक

AWO/TPO परीक्षा: 15 जनवरी से 22 जनवरी 2026 तक

इस बार कॉन्स्टेबल (एक्जीक्यूटिव) की परीक्षा लगभग 20 दिनों तक चलेगी जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि परीक्षा कई शिफ्ट्स में आयोजित की जाएगी और बड़ी संख्या में उम्मीदवार शामिल होंगे वहीं AWO/TPO परीक्षा खासतौर पर तकनीकी ज्ञान की जांच के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है.





इतने पदों पर होगी भर्ती

इस भर्ती अभियान के तहत दिल्ली पुलिस में कुल 9363 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी

कॉन्स्टेबल (ड्राइवर): 737 पद

कॉन्स्टेबल (एक्जीक्यूटिव): 7565 पद

हेड कॉन्स्टेबल (मिनिस्ट्रियल): 509 पद

AWO/TPO: 552 पद

कैसे करें डाउनलोड

1. सबसे पहले एसएससी की वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं.

2. होम पेज पर दिख रहे “Delhi Police Exam 2025 Dates” नोटिफिकेशन पर क्लिक करें.

3. एक PDF खुलेगी, उसमें आप सभी पोस्ट की तारीखें देख सकते हैं.

4. इस PDF को डाउनलोड कर लें इसका प्रिंट भी निकालें.



