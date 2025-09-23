हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़CityPatnaकांग्रेस के मन में क्या है? डीके शिवकुमार के बयान बढ़ा देंगे तेजस्वी यादव की टेंशन!

कांग्रेस के मन में क्या है? डीके शिवकुमार के बयान बढ़ा देंगे तेजस्वी यादव की टेंशन!

Deputy CM DK Shivakumar: डीके शिवकुमार ने कहा कि बिहार में एनडीए सरकार है. यहां बेरोजगारी और पलायन बड़ी समस्या है, इसलिए लोगों को नई सरकार बनाने की जरूरत है.

By : नसरीन फातमा | Updated at : 23 Sep 2025 04:08 PM (IST)
Preferred Sources

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके डीके शिवकुमार कांग्रेस कमेटी की बैठक में हिस्सा लेने के लिए मंगलवार को पटना पहुंचे, जहां  उन्होंने बिहार को एक बहुत ही अच्छा राज्य बताया. साथ ही कहा कि यहां के लोग मेहनती हैं, मगर यहां पर बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है.

सरकार का कामकाज ठीक नहीं- डीके शिवकुमार 

डीके शिवकुमार ने कहा, "मैंने बेंगलुरु में बिहारियों को मजदूरी करते देखा है ज्यादा मजदूरी करने वाले लोग बिहार के थे. बिहार में एनडीए सरकार है, लेकिन बेरोजगारी और पलायन बड़ी समस्या है. इसलिए लोगों को नई सरकार बनाने की जरूरत है. वर्तमान सरकार का कामकाज आम जनता के लिए ठीक नहीं है." 

वहीं कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर कहा, "इसकी घोषणा मेरे एआईसीसी अध्यक्ष करेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा तय किया जाएगा और इसकी जानकारी दी जाएगी."

दरअसल बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस कार्यसमिति की एक बड़ी बैठक 85 साल बाद पटना में हो रही है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता इसमें शामिल होंगे. देश भर से 225 नेता, कांग्रेस कार्यसमिति के 39 सदस्य और कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे.

महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे पर सस्पेंस बरकरार

बता दें कि बिहार में इसी साल लगभग दो महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर सस्पेंस बरकरार है. हालांकि आरजेडी समर्थक लगातार तेजस्वी को सीएम चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अभी तक मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर कोई घोषणा नहीं की है. अब उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार का ये बयान कि मुख्यमंत्री चेहरा तय किया जाएगा, महागठबंधन में घटक दलों और तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ाने के लिए काफी है.

About the author नसरीन फातमा

नसरीन फातमा को डिजिटल और प्रिंट मीडिया में 10 साल का अनुभव है. राजनीतिक और समाजिक मुद्दों के अलावा  इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की अच्छी समझ रखती हैं. ग्राउंड रिपोर्टिंग के अनुभव के साथ अखबारों में लेख प्रकाशित हुए हैं. इस समय एबीपी लाइव में कार्यरत हैं.
Read
Published at : 23 Sep 2025 04:05 PM (IST)
Tags :
Bihar Elections DK Shivakumar Patna News BIHAR NEWS
