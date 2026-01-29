बीजेपी के सौरभ जोशी चंडीगढ़ नगर निगम के नए मेयर चुने गए हैं. तिकोने मुकाबले में उन्होंने आम आदमी पार्टी के योगेश ढींगरा को हराया. सौरभ जोशी को 18 वोट मिले, जबकि योगेश ढींगरा को 11 वोट और कांग्रेस के उम्मीदवार गुरप्रीत गाबी को 7 वोट प्राप्त हुए.

इस बार मेयर चुनाव में पार्षदों से हाथ खड़े करवाकर समर्थन पूछा गया और बाद में उनसे हस्ताक्षर भी कराए गए. हाथ खड़े करके मतदान होने के कारण किसी तरह की क्रॉस वोटिंग नहीं हुई और सभी दलों को उनके संख्याबल के अनुरूप ही वोट मिले.