हिंदी न्यूज़Cityचंडीगढ़Chandigarh Mayor Election: त्रिकोणीय मुकाबले में BJP की जीत, 18 वोट के साथ सौरभ जोशी चुने गए महापौर

Chandigarh Mayor Election: त्रिकोणीय मुकाबले में BJP की जीत, 18 वोट के साथ सौरभ जोशी चुने गए महापौर

Chandigarh Mayor: BJP के सौरभ जोशी चंडीगढ़ नगर निगम के नए मेयर चुने गए हैं. तिकोने मुकाबले में उन्होंने आम आदमी पार्टी के योगेश ढींगरा को हराया. सौरभ जोशी को 18 वोट मिले, जबकि योगेश ढींगरा को 11 वोट.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 29 Jan 2026 11:55 AM (IST)
बीजेपी के सौरभ जोशी चंडीगढ़ नगर निगम के नए मेयर चुने गए हैं. तिकोने मुकाबले में उन्होंने आम आदमी पार्टी के योगेश ढींगरा को हराया. सौरभ जोशी को 18 वोट मिले, जबकि योगेश ढींगरा को 11 वोट और कांग्रेस के उम्मीदवार गुरप्रीत गाबी को 7 वोट प्राप्त हुए. 

इस बार मेयर चुनाव में पार्षदों से हाथ खड़े करवाकर समर्थन पूछा गया और बाद में उनसे हस्ताक्षर भी कराए गए. हाथ खड़े करके मतदान होने के कारण किसी तरह की क्रॉस वोटिंग नहीं हुई और सभी दलों को उनके संख्याबल के अनुरूप ही वोट मिले.

Published at : 29 Jan 2026 11:55 AM (IST)
Chandigarh Mayor Election Chandigarh News
