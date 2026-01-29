एक्सप्लोरर
Chandigarh Mayor Election: त्रिकोणीय मुकाबले में BJP की जीत, 18 वोट के साथ सौरभ जोशी चुने गए महापौर
Chandigarh Mayor: BJP के सौरभ जोशी चंडीगढ़ नगर निगम के नए मेयर चुने गए हैं. तिकोने मुकाबले में उन्होंने आम आदमी पार्टी के योगेश ढींगरा को हराया. सौरभ जोशी को 18 वोट मिले, जबकि योगेश ढींगरा को 11 वोट.
बीजेपी के सौरभ जोशी चंडीगढ़ नगर निगम के नए मेयर चुने गए हैं. तिकोने मुकाबले में उन्होंने आम आदमी पार्टी के योगेश ढींगरा को हराया. सौरभ जोशी को 18 वोट मिले, जबकि योगेश ढींगरा को 11 वोट और कांग्रेस के उम्मीदवार गुरप्रीत गाबी को 7 वोट प्राप्त हुए.
इस बार मेयर चुनाव में पार्षदों से हाथ खड़े करवाकर समर्थन पूछा गया और बाद में उनसे हस्ताक्षर भी कराए गए. हाथ खड़े करके मतदान होने के कारण किसी तरह की क्रॉस वोटिंग नहीं हुई और सभी दलों को उनके संख्याबल के अनुरूप ही वोट मिले.
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, City और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
EU से हो गई डील अब टारगेट अमेरिका, अगले हफ्ते एस जयशंकर जाएंगे US, क्या होगा?
महाराष्ट्र
Ajit Pawar के अंतिम संस्कार से पहले यह ऑडियो मैसेज वायरल, आपने सुना क्या?
विश्व
अमेरिका ने किया रहस्यमयी हथियार का इस्तेमाल, ट्रंप का दावा- 'ये किसी और देश के पास नहीं'
क्रिकेट
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
Advertisement
चंडीगढ़
6 Photos
Amit Shah in Sukma: गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे छत्तीसगढ़, सुकमा में हुआ भव्य स्वागत, देखें तस्वीरें
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.72 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.62 / litre
New Delhi
Source: IOCL