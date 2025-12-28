अब शेयर मार्केट में होगी Zepto की धमाकेदार एंट्री, 11000 करोड़ रुपये जुटाने की है तैयारी

Zepto IPO: क्विक कॉमर्स सेक्टर की बड़ी कंपनी जेप्टो (Zepto) अपना आईपीओ लाने के लिए तैयार है. जेप्टो को अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से 11,000 करोड़ रुपये के आईपीओ के लिए मंजूरी मिल गई है. यह ऑफर फ्रेश इक्विटी इश्यू और ऑफर फॉर सेल का मिक्स होगा. जेप्टो ने मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) के पास आईपीओ के लिए ड्राफ्ट पेपर्स जमा करा दिए हैं. कंपनी का प्लान अगले साल तक शेयर मार्केट में डेब्यू करने का है.

कॉन्फिडेंशियल रूट हो रहा मशहूर

इसी के साथ जेप्टो भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने वाली पहली स्टार्टअप कंपनी बन जाएगी. मामले की जानकारी रखने वाले लोगों का कहना है कि जेप्टो ने कॉन्फिडेंशियल फाइलिंग रूट के जरिए सेबी और स्टॉक एक्सचेंज के पास प्री-फाइल ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस जमा कराया है. कंपनी ने हाल ही में अपने निवेशकों से 450 मिलियन डॉलर जुटाए, जिससे उसकी टोटल फंडिंग 2.3 बिलियन डॉलर हो गई.

आईपीओ लाने के लिए कंपनियों, खासकर स्टार्टअप्स के बीच कॉन्फिडेंशियल तरीके से सेबी के पास DRHP जमा कराने का चलन बढ़ रहा है. इससे शुरुआती चरण में कंपनी से जुड़ी जरूरी जानकारियों को पब्लिक किए बिना सेबी के पास जमा कराने का मौका मिलता है. सेबी से फीडबैक मिलने और अपने लेवल पर तैयारी पूरी होने के बाद DRHP को पब्लिक किया जाता है. यह कॉन्फिडेंशियल तरीका बड़े IPO की तैयारी कर रहे हाई-ग्रोथ स्टार्टअप्स के बीच पॉपुलर हो रहा है.

आईपीओ लाने की कतार में कई और भी कंपनियां

अगर लिस्टिंग हो जाती है, तो Zepto दूसरी लिस्टेड क्विक-कॉमर्स कंपनियों Zomato (Blinkit के जरिए) और Swiggy (Instamart के जरिए) में शामिल हो जाएगी, ये दोनों पहले से ही इंडियन एक्सचेंज पर ट्रेड करती हैं. Zomato की पेरेंट कंपनी Eternal 2021 में लिस्ट हुई थी, जबकि Swiggy ने नवंबर 2024 में डेब्यू किया था.

महज चार साल पुरानी कंपनी जेप्टो को बीते 23 दिसंबर को हुई जनरल बोर्ड की मीटिंग में इसके शेयरहोल्डर्स से IPO लाने के लिए हरी ढंडी मिली थी. इससे पहले, ओला इलेक्ट्रिक और होनसा कंज्यूमर जैसी स्टार्टअप्स को पब्लिक होने में छह-सात साल का वक्त लगा था. साल 2025 में कई बड़ी कंपनियों के लॉन्च हुए. उम्मीद है कि अगला साल भी IPOs के लिए शानदार रहेगा. इस समय फोनपे, फ्लिपकार्ट, शैडोफैक्स, शिपरोकेट और क्योरफूड्स सहित कई कंपनियां पब्लिक होने के लिए कतार में हैं.

