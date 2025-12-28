हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसअब शेयर मार्केट में होगी Zepto की धमाकेदार एंट्री, 11000 करोड़ रुपये जुटाने की है तैयारी

अब शेयर मार्केट में होगी Zepto की धमाकेदार एंट्री, 11000 करोड़ रुपये जुटाने की है तैयारी

Zepto IPO: जेप्टो ने मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) के पास आईपीओ के लिए ड्राफ्ट पेपर्स जमा करा दिए हैं. बताया जा रहा है कि इसके आईपीओ का साइज 11000 रुपये है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 28 Dec 2025 04:00 PM (IST)
Preferred Sources

Zepto IPO: क्विक कॉमर्स सेक्टर की बड़ी कंपनी जेप्टो (Zepto) अपना आईपीओ लाने के लिए तैयार है. जेप्टो को अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से 11,000 करोड़ रुपये के आईपीओ के लिए मंजूरी मिल गई है. यह ऑफर फ्रेश इक्विटी इश्यू और ऑफर फॉर सेल का मिक्स होगा. जेप्टो ने मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) के पास आईपीओ के लिए ड्राफ्ट पेपर्स जमा करा दिए हैं. कंपनी का प्लान अगले साल तक शेयर मार्केट में डेब्यू करने का है.

कॉन्फिडेंशियल रूट हो रहा मशहूर 

इसी के साथ जेप्टो भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने वाली पहली स्टार्टअप कंपनी बन जाएगी. मामले की जानकारी रखने वाले लोगों का कहना है कि जेप्टो ने कॉन्फिडेंशियल फाइलिंग रूट के जरिए सेबी और स्टॉक एक्सचेंज के पास प्री-फाइल ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस जमा कराया है. कंपनी ने हाल ही में अपने निवेशकों से 450 मिलियन डॉलर जुटाए, जिससे उसकी टोटल फंडिंग 2.3 बिलियन डॉलर हो गई.

आईपीओ लाने के लिए कंपनियों, खासकर स्टार्टअप्स के बीच कॉन्फिडेंशियल तरीके से सेबी के पास DRHP जमा कराने का चलन बढ़ रहा है. इससे शुरुआती चरण में कंपनी से जुड़ी जरूरी जानकारियों को पब्लिक किए बिना सेबी के पास जमा कराने का मौका मिलता है. सेबी से फीडबैक मिलने और अपने लेवल पर तैयारी पूरी होने के बाद DRHP को पब्लिक किया जाता है. यह कॉन्फिडेंशियल तरीका बड़े IPO की तैयारी कर रहे हाई-ग्रोथ स्टार्टअप्स के बीच पॉपुलर हो रहा है.

आईपीओ लाने की कतार में कई और भी कंपनियां

अगर लिस्टिंग हो जाती है, तो Zepto दूसरी लिस्टेड क्विक-कॉमर्स कंपनियों Zomato (Blinkit के जरिए) और Swiggy (Instamart के जरिए) में शामिल हो जाएगी, ये दोनों पहले से ही इंडियन एक्सचेंज पर ट्रेड करती हैं. Zomato की पेरेंट कंपनी Eternal 2021 में लिस्ट हुई थी, जबकि Swiggy ने नवंबर 2024 में डेब्यू किया था.

महज चार साल पुरानी कंपनी जेप्टो को बीते 23 दिसंबर को हुई जनरल बोर्ड की मीटिंग में इसके शेयरहोल्डर्स से IPO लाने के लिए हरी ढंडी मिली थी. इससे पहले, ओला इलेक्ट्रिक और होनसा कंज्यूमर जैसी स्टार्टअप्स को पब्लिक होने में छह-सात साल का वक्त लगा था. साल 2025 में कई बड़ी कंपनियों के लॉन्च हुए. उम्मीद है कि अगला साल भी IPOs के लिए शानदार रहेगा. इस समय फोनपे, फ्लिपकार्ट, शैडोफैक्स, शिपरोकेट और क्योरफूड्स सहित कई कंपनियां पब्लिक होने के लिए कतार में हैं. 

 

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

ये भी पढ़ें:

पहली बार 1.40 लाख पर पहुंचा सोने का भाव, अगले साल गिरेगा भाव या डेढ़ लाख के भी पार जाएगी कीमत? 

Published at : 28 Dec 2025 03:42 PM (IST)
Tags :
Share Market News Zepto Upcoming IPO Zepto IPO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Watch: 'तूने ऐसा कहा कैसे', सऊदी में एयरपोर्ट पर भिड़ीं PIA की दो एयर होस्टेज, वायरल वीडियो ने कराई पाकिस्तान की फजीहत
'तूने ऐसा कहा कैसे', एयरपोर्ट पर भिड़ीं PIA की दो एयर होस्टेज, वायरल VIDEO ने कराई PAK की फजीहत
महाराष्ट्र
'राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी...', दिग्विजय सिंह के BJP-RSS वाले बयान पर क्या बोले नितेश राणे?
'राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी...', दिग्विजय सिंह के BJP-RSS वाले बयान पर क्या बोले नितेश राणे?
बॉलीवुड
‘ताऊ, कंट्रोल में रहो’, लाइव शो में हुई बदतमीजी तो भड़की हरियाणवी स्टार प्रांजल दहिया
‘ताऊ, कंट्रोल में रहो’, लाइव शो में हुई बदतमीजी तो भड़की हरियाणवी स्टार प्रांजल दहिया
इंडिया
दिग्विजय सिंह के RSS वाले बयान पर दो गुटों में बंटी कांग्रेस! जानें शशि थरूर समेत किसने क्या कहा
दिग्विजय सिंह के RSS वाले बयान पर दो गुटों में बंटी कांग्रेस! जानें शशि थरूर समेत किसने क्या कहा
Advertisement

वीडियोज

Christmas 2025: जरूर देखने लायक फिल्म्स! 'मेरी क्रिसमस', 'होम अलोन' और अन्य पसंदीदा फिल्म्स
Bareilly Breaking: धर्म के नाम पर गुंडागर्दी! हिन्दू संगठनों ने मचाया उत्पात | ABP News | UP
Top News: इस घंटे की बड़ी खबरें | UP SIR | Digvijaya Singh | Maharashtra | Unnao Case |Aravali Hills
Congress Foundation Day: RSS पर Congress सांसद का बड़ा विवादित बयान|
Unnao Case: उन्नाव केस में जंतर-मंतर पर जमकर हंगामा... 'दुष्कर्म पर राजनीति बंद करो के लगे नारे
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Watch: 'तूने ऐसा कहा कैसे', सऊदी में एयरपोर्ट पर भिड़ीं PIA की दो एयर होस्टेज, वायरल वीडियो ने कराई पाकिस्तान की फजीहत
'तूने ऐसा कहा कैसे', एयरपोर्ट पर भिड़ीं PIA की दो एयर होस्टेज, वायरल VIDEO ने कराई PAK की फजीहत
महाराष्ट्र
'राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी...', दिग्विजय सिंह के BJP-RSS वाले बयान पर क्या बोले नितेश राणे?
'राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी...', दिग्विजय सिंह के BJP-RSS वाले बयान पर क्या बोले नितेश राणे?
बॉलीवुड
‘ताऊ, कंट्रोल में रहो’, लाइव शो में हुई बदतमीजी तो भड़की हरियाणवी स्टार प्रांजल दहिया
‘ताऊ, कंट्रोल में रहो’, लाइव शो में हुई बदतमीजी तो भड़की हरियाणवी स्टार प्रांजल दहिया
इंडिया
दिग्विजय सिंह के RSS वाले बयान पर दो गुटों में बंटी कांग्रेस! जानें शशि थरूर समेत किसने क्या कहा
दिग्विजय सिंह के RSS वाले बयान पर दो गुटों में बंटी कांग्रेस! जानें शशि थरूर समेत किसने क्या कहा
क्रिकेट
Year Ender 2025: इस साल इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 7 बल्लेबाज, अभिषेक शर्मा नंबर-1 नहीं
इस साल इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 7 बल्लेबाज, अभिषेक शर्मा नंबर-1 नहीं
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यूपी में न ठाकुरवाद, न ब्राह्मणवाद', BJP के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर केशव प्रसाद मौर्य की दो टूक
'यूपी में न ठाकुरवाद, न ब्राह्मणवाद', BJP के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर केशव प्रसाद मौर्य की दो टूक
इंडिया
RSS की तारीफ पर दिग्विजय सिंह ने दी सफाई, जानें कांग्रेस की संगठनात्मक क्षमता के सवाल पर क्या कहा
RSS की तारीफ पर दिग्विजय सिंह ने दी सफाई, जानें कांग्रेस की संगठनात्मक क्षमता के सवाल पर क्या कहा
ट्रेंडिंग
शख्स ने खेला रियल लाइफ GTA! प्लेन से रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुंचा, फिर यूं किया टेकऑफ- वीडियो वायरल
शख्स ने खेला रियल लाइफ GTA! प्लेन से रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुंचा, फिर यूं किया टेकऑफ- वीडियो वायरल
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
ENT LIVE
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Paisa LIVE
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Paisa LIVE
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Embed widget