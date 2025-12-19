Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Year Ender 2025: साल 2025 का आखिरी महीना दिसंबर चल रहा है. इस साल कुछ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ने निवेशकों को जबरदस्त निगेटिव रिटर्न दिया है. इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, कुल 654 इक्विटी फंड्स में से 171 फंड्स ने इस साल अब तक निगेटिव रिटर्न दर्ज किया हैं.

इनमें से करीब 12 फंड ऐसे रहे, जिनमें निवेशकों को 10 फीसदी से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ा. ये फंड्स ज्यादातर नेट इक्विटी, सेक्टोरल और थीमैटिक कैटेगरी से जुड़े हुए हैं. आइए जानते हैं, किन फंड्स ने सबसे ज्यादा निवेशकों को निराश किया हैं....

1. निवेशकों को सबसे ज्यादा नुकसान शिराम मल्टी सेक्टर रोटेशन फंड से हुई. फंड्स ने करीब 21.45 फीसदी का निगेटिव रिटर्न दिया. सैमको फ्लेक्सी कैप फंड में भी निवेशकों को लगभग 19.84 फीसदी का नुकसान उठाना पड़ा.

मोमेंटम स्ट्रैटेजी पर आधारित फंड्स में भी दबाव देखने को मिला. यूनियन एक्टिव मोमेंटम फंड में करीब 17.67 प्रतिशत और सैमको एक्टिव मोमेंटम फंड में 17.06 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई. टेक्नोलॉजी सेक्टर पर केंद्रित क्वांट टेक फंड भी करीब 16.07 प्रतिशत तक टूट गए.

2. साल 2025 में अब तक बहुत से इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ने निवेशकों को निगेटिव रिटर्न दिया हैं. जिसमें LIC MF Small Cap Fund ने 14.65 फीसदी तो वहीं Samco ELSS Tax Saver Fund ने 13.80 प्रतिशत का निगेटिव रिटर्न दिया है.

Tata Small Cap Fund ने निवेशकों को 12.78 फीसदी का नुकसान करवाया है. Motilal Oswal Midcap Fund और Motilal Oswal ELSS Tax Saver Fund ने निवशकों को निराश किया और 11.17 प्रतिशत और 10.76 फीसदी का नुकसान करवाया. 9.72 प्रतिशत का निगेटिव रिर्टन Tata Digital India Fund ने दिया है. साथ ही आईटी एंड हेल्थकेयर फंड ने भी 9.60 प्रतिशत का निगेटिव रिटर्न दिया. HSBC Small Cap Fund और Samco Special Opportunities Fund भी 12 फीसदी तक टूट गए हैं.

3. UTI Innovation Fund और Quant Manufacturing Fund ने करीब 8 प्रतिशत का निगेटिव रिटर्न दिया है. Motilal Oswal Quant Fund और Manufacturing Fund भी करीब 6.3 फीसदी टूट गए. Kotak Technology फंड्स ने 5.33 प्रतिशत का निगेटिव रिटर्न दिया है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

यह भी पढ़ें: गिर गया आज सोने का दाम, जानें 19 दिसंबर को कितना सस्ता हो गया आपके शहर में गोल्ड