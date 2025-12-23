हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेसYear Ender 2025: शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच इन सेक्टर्स ने कराया निवेशकों का मुनाफा, जानें डिटेल

भारतीय शेयर बाजार में साल 2025 निवेशकों के लिए मिला-जुला रहा. आइए जानते हैं, इस साल किन सेक्टर्स ने निवेशकों को मुनाफा कमाने का सबसे ज्यादा अवसर दिया हैं......

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 23 Dec 2025 02:12 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Year Ender 2025: भारतीय शेयर बाजार में साल 2025 निवेशकों के लिए मिला-जुला रहा. शेयर बाजार में लगातार उतार-चढ़ाव का दौर देखने को मिला हैं. अपस्टॉक्स में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, इस साल निफ्टी 50 ने करीब 6 प्रतिशत का रिटर्न दिया है. जो वैश्विक बाजारों की तुलना में कम रहा.

साल की शुरुआत की बात करें तो, विदेशी निवेशकों की बिकवाली और वैश्विक स्तर की टेंशन के कारण शेयर बाजार में दवाब देखने को मिला. साल के आखिरी में कुछ रिकवरी दिखाई दी.

पूरे साल मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में दबाव देखने को मिला. हालांकि, साल खत्म होते-होते निफ्टी के ज्यादातर सेक्टोरेल इंडेक्स हरे निशान पर बंद हो रहे हैं. आइए जानते हैं, इस साल किन सेक्टर्स ने निवेशकों को मुनाफा कमाने का सबसे ज्यादा अवसर दिया हैं......

2025 में Nifty PSU Bank निवेशकों की बनी पहली पसंद

साल 2025 में शेयर बाजार में सबसे शानदार प्रदर्शन निफ्टी PSU बैंक सेक्टर में देखने को मिला. आंकड़ों की बात करें तो इस सेक्टर में अब तक 26 फीसदी से ज्यादा की तेजी दर्ज की गई है. कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया के शेयर इस सेक्टर से टॉप परफॉर्मर रहे.

पूरे साल बैंक शेयरों की चर्चा जारी रही. इस तेजी के पीछे एनपीएस में गिरावट, बैंकों के मजबूत नतीजे और बैलेंस सीट में सुधार को बताया जा रहा है. जो PSU बैंक कभी खराब कर्ज की मार झेल रहे थे, वही अब निवेशकों की पसंद बन गए हैं.

2025 में NBFC सेक्टर ने पकड़ी रफ्तार, निवेशकों को मिला दमदार रिटर्न

बैंकों के बाद साल 2025 में नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां सबसे मजबूत सेक्टर के रूप में उभरीं है. आंकड़ों के अनुसार इस सेक्टर में करीब 17 फीसदी की तेजी दर्ज की गई है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) की तरफ से SME सेक्टर को कर्ज देने में मिली राहत से इस सेक्टर के लिए नए रास्ते खोलने का काम किया है.

ब्याज दरों में ज्यादा कटौतीहोने से एनबीएफसी कंपनियों की फंडिंग लागत बेहतर रही और मुनाफे के मार्जिन में सुधार देखने को मिला. फिनटेक, एएमसी और एक्सचेंज से जुड़ी कंपनियों जैसे Paytm, BSE, MCX और HDFC AMC ने अच्छा प्रदर्शन किया.

निफ्टी ऑटो

निफ्टी ऑटो के शेयरों ने साल 2025 में निवेशकों को करीब 19 फीसदी का रिटर्न दिया हैं. केंद्र सरकार के जीएसटी रिफॉर्म फैसले का असर इस सेक्टर पर देखने को मिला है. जिसके कारण ऑटो सेक्टर के शेयरों में तेजी रही.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

Published at : 23 Dec 2025 02:12 PM (IST)
