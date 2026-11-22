रिटायरमेंट के बाद ज्यादातर लोग अपनी जमा पूंजी ऐसी जगह लगाना चाहते हैं, जहां उनका पैसा सुरक्षित रहे और हर महीने अच्छी कमाई भी होती रहे. अमेरिका में इसी भरोसे का फायदा उठाकर हजारों बुजुर्गों को एक बड़े निवेश की धोखाधड़ी का शिकार बनाया गया. वुडब्रिज ग्रुप नाम की कंपनी ने रियल एस्टेट में निवेश के नाम पर 10% तक सालाना रिटर्न देने का वादा किया था. शुरुआत में इसे कम जोखिम वाला निवेश बताया गया, लेकिन बाद में यह मामला करीब 1.3 अरब डॉलर (करीब 11,700 करोड़ रुपए) की पोंजी स्कीम के रूप में सामने आया.

इस घोटाले के पीछे वुडब्रिज ग्रुप के पूर्व CEO रॉबर्ट शापिरो का नाम सामने आया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जुलाई 2012 से दिसंबर 2017 तक चली इस योजना में 7,000 से ज्यादा रिटायर्ड लोगों और अन्य निवेशकों को नुकसान हुआ है. दिसंबर 2017 में कंपनी ने निवेशकों को पेमेंट बंद कर दिया और मामला सामने आने के बाद कई लोगों की जिंदगी भर की बचत पर संकट आ गया.

कैसे बुना गया धोखाधड़ी का जाल?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, रॉबर्ट शापिरो ने निवेशकों को बताया था कि उनका पैसा प्रॉपर्टी डेवलपर्स को दिए जाने वाले लोन में लगाया जाएगा. इसके बदले उन्हें सालाना 10% तक रिटर्न मिलेगा. इस तरह के निवेश को रियल एस्टेट से जुड़ा और सुरक्षित बताकर लोगों का भरोसा जीता गया.

हालांकि, जांच में सामने आया कि नए निवेशकों से मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल पुराने निवेशकों को पेमेंट करने में किया जा रहा था. यही पोंजी स्कीम का तरीका होता है, जिसमें नए लोगों का पैसा पुराने निवेशकों को रिटर्न देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है.

निवेशकों के पैसे का कहां हुआ इस्तेमाल?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, शापिरो ने निवेशकों के करीब 3.6 करोड़ डॉलर (करीब 324 करोड़ रुपए) का इस्तेमाल निजी शौक पूरे करने में किया. इसमें पत्नी के लिए आलीशान घर, महंगी वाइन, पेंटिंग और खास तौर पर तैयार किए गए डिजाइन के गहने खरीदना शामिल था. निवेशकों का पैसा शेल कंपनियों में भी लगाया गया.

जांच के बाद क्या हुई कारवाई?

अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) ने 2016 में वुडब्रिज ग्रुप की जांच शुरू की थी. आरोप था कि कंपनी निवेशकों से कम जोखिम का दावा करके पैसा जुटा रही थी, जबकि रकम शेल कंपनियों के जरिए इस्तेमाल की जा रही थी.

यह कथित घोटाला जुलाई 2012 से दिसंबर 2017 तक चला. दिसंबर 2017 में वुडब्रिज ने दिवालियापन से सुरक्षा के लिए आवेदन किया. बाद में शापिरो ने साजिश और टैक्स चोरी के आरोप स्वीकार किए. इस मामले में उन्हें अधिकतम 25 साल की जेल की सजा का सामना करना पड़ा.

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