Gold Price Outlook: सोने और चांदी की कीमत में आज भारी गिरावट आई है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर आज छठ पूजा वाले दिन सोने की कीमत में एक झटके में 1600 रुपये तक की गिरावट आई है. सोमवार को MCX पर चांदी की कीमत में भी गिरावट देखी गई. 27 अक्टूबर को 5 दिसंबर का एक्सपायरी वाला चांदी शुरुआती कारोबार में 4,560 रुपये या 3 परसेंट की गिरावट के साथ 1,42,910 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया, जो पिछले बंद से 1400 रुपये कम है. आने वाले दिनों में सोने की कीमत और भी कम होने का अनुमान लगाया जा रहा है.

क्या और गिरेगा सोने का भाव?

मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड में कमोडिटी रिसर्च के सीनियर एनालिस्ट मानव मोदी का कहना है कि आने वाले दिनों में सोने की कीमतों में गिरावट का रुख रहने की संभावना है. पिछले कुछ महीनों से सोने की कीमत में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है. अकेले पिछले हफ्ते ही पांच साल में अपनी सबसे बड़ी साप्ताहिक बढ़त दर्ज के बाद अपनी सोने के तेवर नर्म पड़ रहे हैं. वहीं, साल की शुरुआत में जबरदस्त तेजी के बाद निवेशकों की मुनाफावसूली के बीच चांदी की कीमत भी सिर्फ एक ही सेशन में 5 परसेंट से ज्यादा गिर गई. अब सवाल यही आता है कि सोने के दाम अचानक से कम क्यों होने लगे हैं?

क्यों सोना अचानक हुआ सस्ता?

सबसे पहले तो रूस-यूक्रेन और इजरायल-हमास के बीच युद्धविराम की संभावनाओं के बीच जियोपॉलिटिकल टेंशन कुछ हद तक कम हुआ है. इसके अलावा, अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड डील की उम्मीदों के बीच निवेशकों की बेचैनी कम हुई है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को मलेशिया में ASEAN सम्मेलन के दौरान कहा कि ''हम चीन के साथ एक अच्छी डील करने जा रहे हैं.'' इस हफ्ते वह चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मिलने वाले हैं. एक तरफ अमेरिका और चीन के बीच तनाव धीरे-धीरे कम होता दिख रहा है.

वहीं, दूसरी तरफ COMEX पर सोना 4400 डॉलर प्रति औंस के रिकॉर्ड हाई लेवल पर पहुंचने और चांदी की कीमत में भी 85 परसेंट से ज्यादा की बढ़ोतरी के बाद अब मुनाफावसूली हो रही है. इसके अलावा, मार्जिन कॉल और मजबूत डॉलर इंडेक्स के कारण घबराहट में बिकवाली शुरू होने से बाजार में तेजी से गिरावट आई है.

बिजनेस टुडे से बात करते हुए मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के कमोडिटी रिसर्चर नवनीत दमानी का कहना है कि अब कीमत में और 5-6 परसेंट तक की गिरावट आ सकती है. यानी कि सोना 6000-7000 रुपये और सस्ता हो सकता है.

ये भी पढ़ें:

अमेरिका में भारतीयों को कितनी मिलती है सैलरी, अमेरिकियों से कम या ज्यादा है पगार?