हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेस107059885680 रुपये की डील पर ब्रेक! क्या दुबई हादसे के बाद अब अर्मेनिया भारत से नहीं खरीदेगा तेजस?

107059885680 रुपये की डील पर ब्रेक! क्या दुबई हादसे के बाद अब अर्मेनिया भारत से नहीं खरीदेगा तेजस?

Tejas Fighter Jet: दुबई एयरशो के दौरान भारतीय लड़ाकू विमान तेजस के हादसे का शिकार होने के बाद बताया जा रहा है कि अर्मेनिया ने भारत से तेजस फाइटर जेट खरीदने को लेकर अपनी बातचीत रोक दी है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 27 Nov 2025 08:08 AM (IST)
Preferred Sources

Tejas Fighter Jet: दुबई के अल-मकतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयरशो के दौरान भारत का लड़ाकू विमान तेजस Mk-1A सुपरसोनिक फाइटर जेट हादसे का शिकार हो गया. इससे विमान के पायलट को आई गंभीर चोटों के चलते उनकी मौत हो गई. विमान क्रैश होने की इस घटना के बाद अर्मेनियाई सरकार ने भारत से तेजस फाइटर जेट खरीदने के बारे में अपनी बातचीत रोक दी है.

इजरायली मीडिया येरूशलम पोस्ट के मुताबिक,  21 नवंबर, 2025 को विमान क्रैश होने की घटना के बाद यह फैसला लिया गया. हालांकि, इस पर अर्मेनिया की सरकार की तरफ से फिलहाल कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

फाइनल होने के करीब थी डील!

बता दें कि अर्मेनिया की भारत और एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी HAL (Hindustan Aeronautics Limited) के साथ 1.2 बिलियन डॉलर (10 हजार करोड़) में 12 तेजस एयरक्राफ्ट खरीदने को लेकर बातचीत चल रही थी. यह डील लास्ट में थी. इसके फाइनल होते ही यह तेजस के लिए पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर होता.

तेजस का सफर 1982 में शुरू हुआ था, जब भारत सरकार ने MiG-21 विमानों को बदलने के लिए लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट को शुरू किया था. इसका ही आधिकारिक नाम 1990 में 'तेजस' रखा गया. प्रोडक्शन के पहले चरण से लेकर अब तक भारतीय वायु सेना को सिर्फ 40 ही तेजस मिले हैं. 

तेजस को क्या बनाता है खास?

तेजस भारत के फाइटर फ्लीट में सबसे अलग है, जिसमें सुखोई Su-30MKI, राफेल, मिराज और MiG-29 भी शामिल हैं. इसे अगर भारतीय वायु सेना की रीढ़ की हड्डी कहा जाए, तो गलत नहीं होगा. यह फुर्तीला फाइटर जेट भारत की रक्षा क्षमताओं को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाता है. यह बाकी सभी जेट्स के मुकाबले वजन में काफी हल्का है, जो सिर्फ 6,500 kg का ही है. इसके लगभग 50 परसेंट पार्ट्स भारत में बनते हैं.

'Made in India' का प्रतीक तेजस में कई सारे फीचर्स हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, ग्लास कॉकपिट, डिजिटल मैप जेनरेटर, एडवांस्ड रेडियो अल्टीमीटर, स्मार्ट मल्टी-फंक्शन डिस्प्ले वगैरह, इसके चलते यह ज्यादा रेंज और ज्यादा सटीकता के साथ दुश्मन पर हमला बोल सकता है.

इसकी एक खूबी यह भी है कि यह सिर्फ 460 मीटर के छोटे रनवे से उड़ान भर सकता है. तेजस की रेंज लगभग 3,000 किलोमीटर और स्पीड लिमिट 2205 किमी/घंटा है. इसकी चौड़ाई 8.20 मीटर है और ऊंचाई 4.40 मीटर है, जो इसे हवा में बेहद फुर्तीला बनाता है. 

तेजस के लिए HAL को बड़ा ऑर्डर

भारत सरकार ने इस साल सितंबर में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) को बड़ा ऑर्डर दिया है. इसके तहत HAL को  MK-1A किस्म के 97 विमानों के ऑर्डर की सप्लाई करनी है.  623.70 अरब रुपये (7.03 अरब डॉलर) की इस डील के तहत कंपनी को 2027-28 से 6 साल में यह ऑर्डर पूरा करना है. बताया जा रहा है कि A1 वैरिएंट के 97 यूनिट्स का प्रोडक्शन शुरू हो गया है.

यह बदलाव इसे वेस्टर्न फाइटर जेट्स जैसा बनाने के लिए किए गए है क्योंकि इसे बनाने के लिए ज्यादातर इजराइली सिस्टम्स का इस्तेमाल हुआ है. तेजस में ऐसे कई सारे विदेशी पार्ट्स और सिस्टम लगे हैं, जिसमें इजराइल का बड़ा रोल है. उदाहरण के लिए तेजस Mk1A में इस्तेमाल होने वाला AESA रडार इजराइली कंपनी एल्टा सिस्टम्स ने बनाया था और कंपनी ने ही एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी बनाया था. ऐसे में अगर यह डील रूकती है, तो इससे इजराइल को भी नुकसान होगा क्योंकि डील से इसे अच्छी-खासी कमाई होने की उम्मीद है.

 

ये भी पढ़ें:

धमाल मचा सकता है यह स्टॉक! कंपनी को मिला 798 करोड़ रुपये का बड़ा ऑर्डर, अब गुरुवार को फोकस में रहेंगे शेयर 

Published at : 27 Nov 2025 07:50 AM (IST)
Tags :
Tejas HAL Armenia Tejas Fighter Jet
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
US Shooting: व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी! नेशनल गार्ड के दो जवान घायल, एक संदिग्ध पकड़ा गया
व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी! नेशनल गार्ड के दो जवान घायल, एक संदिग्ध पकड़ा गया
राजस्थान
राजस्थान में हाईवे के किनारे नहीं मिलेगी शराब! हाईकोर्ट ने ठेका हटाने का सरकार को दिया आदेश
राजस्थान में हाईवे के किनारे नहीं मिलेगी शराब! हाईकोर्ट ने ठेका हटाने का सरकार को दिया आदेश
विश्व
किस देश में हुआ तख्तापलट! सेना ने अपने हाथ में लिया कंट्रोल , सीमाएं बंद राष्ट्रपति लापता
किस देश में हुआ तख्तापलट! सेना ने अपने हाथ में लिया कंट्रोल , सीमाएं बंद राष्ट्रपति लापता
क्रिकेट
क्यों 27 नवंबर को कहा जाता है क्रिकेट इतिहास का 'ब्लैक डे', आज ही हुई थी ये घटना जिसने करोड़ों लोगों का दिल तोड़ दिया
क्यों 27 नवंबर को कहा जाता है क्रिकेट इतिहास का 'ब्लैक डे', आज ही हुई थी ये घटना जिसने करोड़ों लोगों का दिल तोड़ दिया
Advertisement

वीडियोज

रिश्तों के नकाब में 'कातिल' !
Kamla Pasand Family News: दीप्ति की आत्महत्या या हत्या..आखिर सच क्या? | Delhi | Breaking
Hardik Rathi Case: देश के 'भविष्य' का 'हत्यारा' सिस्टम! | Haryana | Rohtak | ABP News
Miss Cosmo India 2025 | Vipra Mehta Interview | उनका सफर | सपने और मकसद
SIR Row: कौन बोला..BLO-बेबस लाचार ऑफिसर? | EC | Opposition Vs NDA | Bharat Ki Baat | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Shooting: व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी! नेशनल गार्ड के दो जवान घायल, एक संदिग्ध पकड़ा गया
व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी! नेशनल गार्ड के दो जवान घायल, एक संदिग्ध पकड़ा गया
राजस्थान
राजस्थान में हाईवे के किनारे नहीं मिलेगी शराब! हाईकोर्ट ने ठेका हटाने का सरकार को दिया आदेश
राजस्थान में हाईवे के किनारे नहीं मिलेगी शराब! हाईकोर्ट ने ठेका हटाने का सरकार को दिया आदेश
विश्व
किस देश में हुआ तख्तापलट! सेना ने अपने हाथ में लिया कंट्रोल , सीमाएं बंद राष्ट्रपति लापता
किस देश में हुआ तख्तापलट! सेना ने अपने हाथ में लिया कंट्रोल , सीमाएं बंद राष्ट्रपति लापता
क्रिकेट
क्यों 27 नवंबर को कहा जाता है क्रिकेट इतिहास का 'ब्लैक डे', आज ही हुई थी ये घटना जिसने करोड़ों लोगों का दिल तोड़ दिया
क्यों 27 नवंबर को कहा जाता है क्रिकेट इतिहास का 'ब्लैक डे', आज ही हुई थी ये घटना जिसने करोड़ों लोगों का दिल तोड़ दिया
टेलीविजन
Naagin 7 Promo: दुश्मनों को खत्म करने आ रही नागिन, करण कुंद्रा-ईशा सिंह का भी लुक रिवील, जानें कब से शुरू होगा शो
नागिन 7 प्रोमो: दुश्मनों को खत्म करने आ रही नागिन, करण कुंद्रा-ईशा सिंह का भी लुक रिवील, जानें कब से शुरू होगा शो
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
नौकरी
राइट्स लिमिटेड में 400 असिस्टेंट मैनेजर की भर्ती, ऐसे करें फटाफट अप्लाई
राइट्स लिमिटेड में 400 असिस्टेंट मैनेजर की भर्ती, ऐसे करें फटाफट अप्लाई
हेल्थ
Intermittent Fasting: क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग से ठीक हो जाता है लिवर? जानें इसके पीछे का पूरा सच
क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग से ठीक हो जाता है लिवर? जानें इसके पीछे का पूरा सच
ENT LIVE
Elvish Yadav's Aukaat Ke Bahar Teaser Review: दमदार टीजर, Rao Sahab का जबरदस्त अंदाज
Elvish Yadav's Aukaat Ke Bahar Teaser Review: दमदार टीजर, Rao Sahab का जबरदस्त अंदाज
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Bollywood के He-Man मां को नहीं लगते थे सुंदर? | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Bollywood के He-Man मां को नहीं लगते थे सुंदर? | Dharmendra Death News
Paisa LIVE
IPO Alert: Mother Nutri Foods IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Mother Nutri Foods IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Dharmendra Ji का दर्द भरा बचपन: बहन Surindar की गुमशुदगी से लेकर उम्रभर के घाव तक | An Emotional Chapter of a Legend’s Life
Dharmendra Ji का दर्द भरा बचपन: बहन Surindar की गुमशुदगी से लेकर उम्रभर के घाव तक | An Emotional Chapter of a Legend’s Life
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Did You Know Actor नहीं तो Teacher होते Dharam Paji? | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Did You Know Actor नहीं तो Teacher होते Dharam Paji? | Dharmendra Death News
Embed widget