Dollar VS Rupee: अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपए में लगातार गिरावट जारी है. शुक्रवार के शुरुआती कारोबार में रुपया 5 पैसा टूटकर 88.76 प्रति डॉलर पर पहुंच गया. प्रमुख वैश्विक बाजारों में अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने और भारतीय शेयर बाजार में आज हुई गिरावट के कारण निवेशकों पर इसका प्रभाव पड़ा. जिससे रुपए की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई. विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 88.68 प्रति डॉलर की रेट पर खुला. हालांकि बाद में, 5 पैसे की गिरावट के साथ 88.76 प्रति डॉलर पर पहुंच गया. बुधवार को रुपया 88.71 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था.

शेयर बाजार में हो रही गिरावट

गांधी जयंती और दशहरा के कारण 2 अक्टूबर को भारतीय शेयर बाजार, सर्राफा बाजार, विदेश मुद्रा बाजार बंद थे. इस बीच 6 प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति बताने वाले सूचकांक में तेजी देखी गई और यह 0.04 प्रतिशत की बढ़त के साथ 97.88 पर पहुंच गया. आज भारतीय शेयर मार्केट लाल निशान के साथ शुरु हुआ. बीएसई सेंसेक्स 299 अंक तो वहीं निफ्टी 50 इंडेक्स 76 अंक की गिरावट के साथ शुरु हुए. जिसका सीधा असर रुपए की कीमतों पर पड़ा.

क्यों गिर रही है रुपए की कीमत?

वैश्विक स्तर पर चल रही उथल-पुथल से भारतीय रुपए में गिरावट देखने को मिल रही हैं. अमेरिकी सरकार ने भारत पर 50 प्रतिशत का टैरिफ लगाया है. जिससे विदेशी व्यापार घटने की आशंका जताई जा रही है. इसके साथ ही अमेरिका ने एच 1 बी वीजा की फीस भी बढ़ा दी है. जिससे निवेशकों का भरोसा कम हुआ है और रुपए की कीमतों में गिरवाट हो रही है.

विदेशी निवेशक कर रहे बिकवाली

विदेशी निवेशकों के बिकवाली के कारण रुपए के दाम कम हो रहे है. विदेशी निवेशकों ने अभी तक 1,605.20 करोड़ रुपये के शेयर की बिकवाली की है. विदेशी निवेशक भारतीय शेयर मार्केट पर कम भरोसा जता रहे हैं. इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड 0.55 प्रतिशत की बढ़त के साथ 64.46 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर आ गई है.

