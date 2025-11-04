Vedant-Tejal Marriage: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 2 नवंबर को एक ऐसी शाही शादी हुई जिसने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरीं. मशहूर उद्योगपति यश बिड़ला के बड़े बेटे वेदांत बिड़ला ने तेजल कुलकर्णी के साथ सात फेरे लिए. इस भव्य समारोह में बिजनेस, राजनीति और बॉलीवुड जगत की कई हस्तियां शामिल हुईं, जिससे यह शादी चर्चा का विषय बन गई.

कौन हैं वेदांत बिड़ला?

वेदांत और तेजल की शादी के रिसेप्शन में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे, उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे और बेटे आदित्य ठाकरे पहुंचे. बॉलीवुड से भूमि पेडनेकर, सिंगर कनिका कपूर और अन्य कई नामी हस्तियों ने भी इस समारोह की शान बढ़ाई. रिसेप्शन में पारंपरिक और मॉडर्न थीम का खूबसूरत संगम देखने को मिला, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं.

33 वर्षीय वेदांत बिड़ला, यशोवर्धन बिड़ला और अवंति बिड़ला के बेटे हैं. यश बिड़ला ग्रुप के चेयरमैन यश बिड़ला देश के प्रमुख औद्योगिक घरानों में से एक हैं. यह समूह स्टील पाइप्स, मशीन टूल्स, टेक्सटाइल्स, रियल एस्टेट, पावर सॉल्यूशंस और कटिंग टूल्स जैसे क्षेत्रों में सक्रिय है, और करीब 3,000 करोड़ रुपये का कारोबार करता है. वेदांत बिड़ला इस समय बिड़ला प्रिसाइजन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के चेयरमैन हैं, जिसकी मार्केट वैल्यू 300 करोड़ रुपये से अधिक है.

सोशल मीडिया पर छाई वेदांत–तेजल की शादी

वेदांत ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई के कैंपियन स्कूल से 2007 तक पूरी की. इसके बाद उन्होंने एच.आर. कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से अकाउंटिंग और फाइनेंस में स्नातक की डिग्री हासिल की. बाद में उन्होंने आरबीएस कॉलेज, यूके से जनरल मैनेजमेंट और बिजनेस स्टडीज की पढ़ाई की.रॉयल थीम पर सजी इस शादी की तस्वीरें और वीडियोज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. लोगों ने इस शादी को “रॉयल्टी और मॉडर्निटी का संगम” बताया है.

