Bank Holiday in October: नवरात्रि उत्सव की शुरुआत हो गई है, इसके साथ ही पूरे देश में त्योहारी सीजन चालू हो गया है. दुर्गा पूजा और दूसरे त्योहारों को लेकर बैंकों ने छुट्टी की घोषणा की हैं. साथ ही अक्टूबर महीने में दशहरा, दीवाली, छठ पूजा और भाई दूज जैसे त्योहार आने वाले हैं.

2 अक्टूबर यानि गांधी जयंती को नेशनल हॉलिडे होता है. इसको लेकर सभी बैंकों ने छुट्टियों का ऐलान कर दिया हैं. हालांकि बैंक ग्राहकों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हर राज्य में छुट्टियां अलग अलग दिन हो सकती हैं. इसलिए ग्राहकों को अपने राज्य की छुट्टी की लिस्ट जरूर देख लेनी चाहिए, ताकि उन्हें किसी भी तरह की असुविधा ना हो.

दुर्गा पूजा की छुट्टी

कोलकाता और पूरे वेस्ट बंगाल में महासप्तमी से छुट्टी की शुरुआत हो रही है, जो लगातार 6 दिनों तक जारी रहेगी.

27 सितंबर (शनिवार)

28 सितंबर (रविवार, साप्ताहिक छुट्टी)

29 सितंबर (सोमवार)

30 सितंबर (मंगलवार)

1 अक्टूबर (बुधवार)

2 अक्टूबर (गुरुवार, गांधी जयंती)

केरल में 30 सितंबर को बंद रहेंगे बैंक

केरल सरकार ने घोषणा की है कि 30 सितंबर को नवरात्रि को लेकर बैंक में हॉलिडे रहेगा. जिससे तीन दिनों की लंबी छुट्टी होगी. 1 अक्टूबर , महानवमी को लेकर बिहार, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मेघालय, नागालैंड, ओडिशा, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल में छुट्टी रहेगी. साथ ही 2 अक्टूबर को नेशनल

हॉलिडे होगा.

अक्टूबर में इन दिनों होगी बैंक में छुट्टी

6 अक्टूबर, लक्ष्मी पूजा को लेकर पंजाब, ओडिशा, सिक्कम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल में छुट्टी रहेगी.

7 अक्टूबर, महर्षि वाल्मिकी जयंती के अवसर पर हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक में छुट्टी रहेगी.

20 अक्टूबर, दीवाली में अरुणाचल प्रदेश, असम, कर्नाटक, केरल

21 अक्टूबर आंध्र प्रदेश, बिहार

22 अक्टूबर हरियाणा, महाराष्ट्र

23 अक्टूबर गुजरात, उत्तर प्रदेश

27-28 अक्टूबर को छठ को लेकर बिहार में 2 दिनों की छुट्टी की घोषणा की गई है.

