हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसBank Holiday in October: अक्टूबर में त्योहारों की भरमार, 21 दिन बैंक रहेंगे बंद; देखें छुट्टियों की पूरी लिस्ट

Bank Holiday in October: अक्टूबर में त्योहारों की भरमार, 21 दिन बैंक रहेंगे बंद; देखें छुट्टियों की पूरी लिस्ट

Bank Holiday in October: दुर्गा पूजा और दूसरे त्योहारों को लेकर बैंकों ने छुट्टी की घोषणा की हैं. साथ ही अक्टूबर महीने में दशहरा, दीवाली, छठ पूजा और भाई दूज जैसे त्योहार आने वाले हैं.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 28 Sep 2025 02:22 PM (IST)
Preferred Sources

Bank Holiday in October: नवरात्रि उत्सव की शुरुआत हो गई है, इसके साथ ही पूरे देश में त्योहारी सीजन चालू हो गया है. दुर्गा पूजा और दूसरे त्योहारों को लेकर बैंकों ने छुट्टी की घोषणा की हैं. साथ ही अक्टूबर महीने में दशहरा, दीवाली, छठ पूजा और भाई दूज जैसे त्योहार आने वाले हैं.

2 अक्टूबर यानि गांधी जयंती को नेशनल हॉलिडे होता है. इसको लेकर सभी बैंकों ने छुट्टियों का ऐलान कर दिया हैं.  हालांकि बैंक ग्राहकों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हर राज्य में छुट्टियां अलग अलग दिन हो सकती हैं. इसलिए ग्राहकों को अपने राज्य की छुट्टी की लिस्ट जरूर देख लेनी चाहिए, ताकि उन्हें किसी भी तरह की असुविधा ना हो.

दुर्गा पूजा की छुट्टी

कोलकाता और पूरे वेस्ट बंगाल में महासप्तमी से छुट्टी की शुरुआत हो रही है, जो लगातार 6 दिनों तक जारी रहेगी.

  • 27 सितंबर (शनिवार)
  • 28 सितंबर (रविवार, साप्ताहिक छुट्टी)
  • 29 सितंबर (सोमवार) 
  • 30 सितंबर (मंगलवार) 
  • 1 अक्टूबर (बुधवार)
  • 2 अक्टूबर (गुरुवार, गांधी जयंती)

केरल में 30 सितंबर को बंद रहेंगे बैंक

केरल सरकार ने घोषणा की है कि 30 सितंबर को नवरात्रि को लेकर बैंक में हॉलिडे रहेगा. जिससे तीन दिनों की लंबी छुट्टी होगी. 1 अक्टूबर , महानवमी को लेकर बिहार, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मेघालय, नागालैंड, ओडिशा, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल में छुट्टी रहेगी. साथ ही 2 अक्टूबर को नेशनल 
हॉलिडे होगा.

अक्टूबर में इन दिनों होगी बैंक में छुट्टी

  • 6 अक्टूबर, लक्ष्मी पूजा को लेकर पंजाब, ओडिशा, सिक्कम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल में छुट्टी रहेगी.
  • 7 अक्टूबर, महर्षि वाल्मिकी जयंती के अवसर पर  हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक में छुट्टी रहेगी.
  • 20 अक्टूबर, दीवाली में  अरुणाचल प्रदेश, असम, कर्नाटक, केरल
  • 21 अक्टूबर आंध्र प्रदेश, बिहार
  • 22 अक्टूबर  हरियाणा, महाराष्ट्र 
  • 23 अक्टूबर  गुजरात, उत्तर प्रदेश 
  • 27-28 अक्टूबर को छठ को लेकर  बिहार में 2 दिनों की छुट्टी की घोषणा की गई है.

यह भी पढ़ें : ट्रंप के टैरिफ से भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ को लगेगा झटका, रिपोर्ट में चौंकानेवाला खुलासा

Published at : 28 Sep 2025 02:22 PM (IST)
Tags :
Bank Holidays October 2025 Navratri Bank Holiday
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Tejas Vs JF-17: भारत का तेजस या PAK का JF-17, अगर जंग हुई तो कौन-सा फाइटर जेट बनेगा आसमान का बाहुबली? 
भारत का तेजस या PAK का JF-17, अगर जंग हुई तो कौन-सा फाइटर जेट बनेगा आसमान का बाहुबली? 
दिल्ली NCR
दिल्ली की बेटियों के लिए खुशखबरी, 1 अक्टूबर से शुरू होगा 'लाडली योजना' का भुगतान! किसे मिलेगा पैसा?
दिल्ली: बेटियों के लिए खुशखबरी, इस दिन से शुरू होगा 'लाडली योजना' का भुगतान! किसे मिलेगा पैसा?
क्रिकेट
Ind Vs Pak: अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी को लेकर ये क्या बोल गए अफरीदी और यूसुफ, जान लीजिए
अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी को लेकर ये क्या बोल गए अफरीदी और यूसुफ, जान लीजिए
बॉलीवुड
संजय दत्त की डॉल जैसी बेटी की 10 क्यूट फोटोज, पापा की है कार्बन कॉपी
संजय दत्त की डॉल जैसी बेटी की 10 क्यूट फोटोज, पापा की है कार्बन कॉपी
Advertisement

वीडियोज

Bihar Elections 2025: 2025 चुनाव में कुछ कर पाएगी कांग्रेस या फिर होगा 2020 वाला हाल? | ABPLIVE
I Love Mohammad Controversy: CM Yogi की 'डेंटिंग पेंटिंग' चेतावनी, Kanpur में 26 पर FIR
Navika Sagar Parikrama: Indian Navy की 'नारी शक्ति' का कमाल, 238 दिन में पूरी की Sagar Parikrama!
Bareilly Violence: पुलिस का बड़ा Action, Maulana Tauqeer Raza समेत 12 गिरफ्तार, SIT जांच जारी
Bareilly Unrest: CM Yogi का दंगाइयों को तीसरा अल्टीमेटम, 'नरक' में जाएंगे उपद्रवी!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Tejas Vs JF-17: भारत का तेजस या PAK का JF-17, अगर जंग हुई तो कौन-सा फाइटर जेट बनेगा आसमान का बाहुबली? 
भारत का तेजस या PAK का JF-17, अगर जंग हुई तो कौन-सा फाइटर जेट बनेगा आसमान का बाहुबली? 
दिल्ली NCR
दिल्ली की बेटियों के लिए खुशखबरी, 1 अक्टूबर से शुरू होगा 'लाडली योजना' का भुगतान! किसे मिलेगा पैसा?
दिल्ली: बेटियों के लिए खुशखबरी, इस दिन से शुरू होगा 'लाडली योजना' का भुगतान! किसे मिलेगा पैसा?
क्रिकेट
Ind Vs Pak: अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी को लेकर ये क्या बोल गए अफरीदी और यूसुफ, जान लीजिए
अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी को लेकर ये क्या बोल गए अफरीदी और यूसुफ, जान लीजिए
बॉलीवुड
संजय दत्त की डॉल जैसी बेटी की 10 क्यूट फोटोज, पापा की है कार्बन कॉपी
संजय दत्त की डॉल जैसी बेटी की 10 क्यूट फोटोज, पापा की है कार्बन कॉपी
ऑटो
कीमत 10 लाख से कम, हाइब्रिड इंजन और सनरूफ के साथ जल्द आ रहीं नई SUVs, देखें लिस्ट
कीमत 10 लाख से कम, हाइब्रिड इंजन और सनरूफ के साथ जल्द आ रहीं नई SUVs, देखें लिस्ट
इंडिया
Vijay Rally Stampede: चीख-पुकार और अफरा-तफरी का भयावह मंजर... एक्टर विजय की करूर रैली में भगदड़; देखें PHOTOS
चीख-पुकार और अफरा-तफरी का भयावह मंजर... एक्टर विजय की करूर रैली में भगदड़; देखें PHOTOS
हेल्थ
PCOS का असर सिर्फ ओवरी तक सीमित नहीं, त्वचा और बालों पर भी दिखते हैं लक्षण
PCOS का असर सिर्फ ओवरी तक सीमित नहीं, त्वचा और बालों पर भी दिखते हैं लक्षण
यूटिलिटी
16 सितंबर तक नहीं भर पाए ITR तो क्या करें, क्या अब भी कर सकते हैं फाइल?
16 सितंबर तक नहीं भर पाए ITR तो क्या करें, क्या अब भी कर सकते हैं फाइल?
ENT LIVE
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
ENT LIVE
Janawar Review: भुवन अरोड़ा की शानदार अदाकाराएं, ये क्राइम थ्रिलर स्टार्स के साथ देवी संदेश
Janawar Review: भुवन अरोड़ा की शानदार अदाकाराएं, ये क्राइम थ्रिलर स्टार्स के साथ देवी संदेश
ENT LIVE
दिलजीत दोसांझ ने 'अमर सिंह चमकीला' के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन अर्जित किया
दिलजीत दोसांझ ने 'अमर सिंह चमकीला' के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन अर्जित किया
ENT LIVE
आर्यन खान की 'द बैड्स आफ बालीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े का ₹2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा अदालत ने खारिज कर दिया
आर्यन खान की 'द बैड्स आफ बालीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े का ₹2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा अदालत ने खारिज कर दिया
ENT LIVE
रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर उनका बचपन करियर का सफर और बहुत कुछ
रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर उनका बचपन करियर का सफर और बहुत कुछ
Embed widget