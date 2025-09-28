घटी या बढ़ी‌‌? आज कितनी है देश में सोने की कीमत... फटाफट चेक करें अपने शहरों का लेटेस्ट रेट

Gold Price Today: सोने की कीमतों में इस हफ्ते तेजी देखी गई. इस दौरान सोने की कीमत अपने ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंच गई. इससे रिटेल निवेशकों को बड़ी परेशानी हुई. आज रविवार को देश में 22 कैरेट सोने की कीमत में कल के मुकाबले कोई बदलाव नहीं हुआ. इसकी कीमत 105,850 रुपये प्रति 10 ग्राम पर स्थिर है. जबकि 24 कैरेट सोने की कीमत आज 115,480 रुपये प्रति 10 ग्राम है. इसी तरह से 18 कैरेट सोने की आज कीमत आज 86,610 रुपये है.

आज 22 कैरेट सोने के 100 ग्राम की कीमत 1,058,500 रुपये है. भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत प्रति 100 ग्राम अब 11,54,800 रुपये है. शुक्रवार के कारोबार के अंत में, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 3 अक्टूबर का सोना वायदा 0.02 परसेंट की गिरावट के साथ 1,13,766 रुपये पर बंद हुआ. इसी तरह से 5 दिसंबर की एक्सपायरी वाली चांदी का वायदा भाव 0.18 परसेंट की बढ़त के बाद 142,147 रुपये पर बंद हुआ.

कितना है आपके शहर में सोने का भाव?

चेन्नई में 24 कैरेट सोने का भाव 115,480 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि 22 कैरेट सोने का भाव 105,850 रुपये प्रति 10 ग्राम है.

बेंगलुरु में 24 कैरेट सोने की कीमत 115,480 रुपये प्रति 10 ग्राम है और 22 कैरेट सोने का भाव 105,850 रुपये प्रति 10 ग्राम है.

हैदराबाद में 24 कैरेट सोने का रेट 115,480 रुपये प्रति 10 ग्राम है और 22 कैरेट सोने का भाव 105,850 रुपये प्रति 10 ग्राम है.

मुंबई में 22 कैरेट सोने का भाव 105,850 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि 24 कैरेट सोने का भाव 115,480 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बना हुआ है.

चांदी की कितनी है कीमत‌?

भारत में आज चांदी की कीमतें स्थिर हैं, यानी भारत में 1 किलो चांदी की कीमत 149,000 रुपये है. जबकि भारत में 100 ग्राम चांदी की कीमत 14,900 रुपये है.

स्पॉट गोल्ड की कितनी है कीमत?

Goldprice.org के आंकड़ों के मुताबिक, शुक्रवार के कारोबारी सत्र में हाजिर सोना 0.53 परसेंट की बढ़त के साथ 3,759.86 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुआ. इस बीच, हाजिर चांदी की कीमतों में तेज तेजी देखी गई और यह 2.79 परसेंट की बढ़त के साथ 46.05 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुई. टैरिफ, अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता पर अनिश्चितताओं के बीच सुरक्षित निवेश के रूप में कारोबारी सोने-चांदी का रूख कर रहे हैं, जिससे कीमतों में तेजी बनी हुई है.

