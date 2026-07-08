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हिंदी न्यूज़बिजनेसFlight Ticket: पसंदीदा सीट के लिए मोटी रकम दे रहे लोग, क्या है कम्फर्ट Tax जो खाली कर रहा जेब

Flight Ticket: पसंदीदा सीट के लिए मोटी रकम दे रहे लोग, क्या है कम्फर्ट Tax जो खाली कर रहा जेब

Flight Seat Charges: ब्रिटेन में लोग फ्लाइट की पसंदीदा सीट के लिए अतिरिक्त पैसे खर्च कर रहे हैं. जानिए क्या है Comfort Tax क्यों बढ़ रहा है यह ट्रेंड और यात्रियों की जेब पर इसका क्या असर पड़ रहा है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 08 Jul 2026 03:17 PM (IST)
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Flight Seat Charges: आप भी जब फ्लाइट की टिकट लेते होंगे तो विंडो सीट या आगे की सीट के लिए अलग से पैसे देते ही होंगे. ब्रिटेन में तो काफी ज्यादा लोग अपनी फेवरेट सीट लेने के लिए एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं. डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म Numan की नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सीट को लेकर बढ़ रही चिंता की वजह से लोग न सिर्फ ज्यादा पैसे दे रहे हैं, बल्कि कई बार ट्रैवल करने का प्लान तक कैंसल कर देते हैं. इसी ट्रेंड को अब कंफर्ट टैक्स का नाम दिया जा रहा है.

इस रिपोर्ट के मुताबिक, कई यात्री सिर्फ इस डर से कि उन्हें बीच वाली सीट न मिल जाए या परिवार से अलग न बैठना पड़े. ऐसे में फिर लोग टिकट बुकिंग के दौरान ही सीट चुनने के लिए एक्स्ट्रा पैसे चुका रहे हैं. एयरलाइंस के लिए यह कमाई का बड़ा जरिया बनता जा रहा है, जबकि यात्रियों की जेब पर इसका सीधा असर पड़ रहा है.

क्या है कंफर्ट टैक्स?
कंफर्ट टैक्स कोई सरकारी टैक्स नहीं है. ये वो एक्स्ट्रा पैसे हैं जो यात्री अपनी सुविधा के लिए खुद खर्च करते हैं. जैसे विंडो सीट, एक्स्ट्रा लेगरूम, फ्रंट रो या परिवार के साथ बैठने के लिए सीट चुनना.

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रिपोर्ट में क्या सामने आया?
ब्रिटेन में किए गए सर्वे के अनुसार, बड़ी संख्या में लोग सीट को लेकर तनाव महसूस करते हैं. कई लोग एक्स्ट्रा पैसे देकर अपनी पसंद की सीट बुक करते हैं, जबकि कुछ लोग सीट को लेकर असहज महसूस होने पर यात्रा टालने तक का फैसला कर लेते हैं. यही वजह है कि सीट को लेकर बढ़ती चिंता और कंफर्ट टैक्स जैसे शब्द तेजी से चर्चा में हैं.

भारत में बढ़ रहा है ट्रेंड-

भारत में भी इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइसजेट जैसी ज्यादातर एयरलाइंस पसंदीदा सीट चुनने के लिए अलग से पैसे लेती हैं. खासकर विंडो सीट, आगे की सीट और ज्यादा लेगरूम वाली सीट के लिए यात्रियों को ज्यादा ही पैसे अलग से देने पड़ते हैं. ऐसे में कई भारतीय यात्री भी जाने- अनजाने में कंफर्ट टैक्स चुका रहे हैं.

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सीट बुक करते समय कैसे बचाएं पैसे?

  • जल्दी ऑनलाइन चेक-इन करें
  • अगर किसी खास सीट की जरूरत नहीं है, तो ऑटो-सीट अलॉटमेंट चुनें
  • टिकट बुक करते समय सीट चुनने के पैसे पहले ही देख लें
  • सिर्फ जरूरत होने पर ही पेड सीट चुनें

कंफर्ट टैक्स कोई सरकारी टैक्स नहीं, बल्कि आपकी सुविधा की कीमत है. अगर सही प्लानिंग की जाए, तो इस एक्स्ट्रा खर्च से बचा भी जा सकता है.

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 08 Jul 2026 03:17 PM (IST)
Tags :
Business News Flight Seat Comfort Tax
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