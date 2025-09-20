Multibagger Stocks: आज हम उस शेयर की बात करेंगे जो मल्टीबैगर बनकर निवेशकों को जबरदस्त रिटर्न दे रहा है. शेयर बाजार में गदर काट रही यह कंपनी है विविआना पावर टेक. पिछले दो सालों में इस कंपनी के शेयर ने निवेशकों को 900 प्रतिशत का रिटर्न देकर मालामाल कर दिया है. एक दिन पहले यानी 19 सितंबर को भी इसके स्टॉक में करीब 5 प्रतिशत की तेजी देखी गई और भाव बीएसई पर 1458.85 रुपये पर पहुंच गया.

2 साल में 900 प्रतिशत रिटर्न

एक समय विविआना पावर टेक के शेयर का भाव 145 रुपये था. सिर्फ 2023 में ही इसके शेयर ने करीब 96 प्रतिशत का जबरदस्त रिटर्न दिया है. सालाना आधार पर अगर इसकी तुलना करें तो 2024 में इसके शेयर में करीब 485 प्रतिशत की मजबूती देखने को मिली है. वहीं, चालू वित्त वर्ष के दौरान अब तक इसने निवेशकों को 40 प्रतिशत का रिटर्न दिया है.

क्यों शेयरों में आई तेजी?

दरअसल, ऐसा माना जा रहा है कि विविआना पावर टेक के शेयरों में इस उछाल की बड़ी वजह उसे मध्य गुजरात के विज कंपनी लिमिटेड से मिला 265 करोड़ रुपये का वर्क ऑर्डर है, जिसे अगले सोलह महीने के भीतर पूरा करना है.

इस कंपनी ने अगस्त 2025 में शेयर बाजार को दी गई सूचना में बताया था कि उसके पास एक हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का वर्क ऑर्डर है. उस समय कंपनी का मार्केट कैप 923 करोड़ रुपये था. गौरतलब है कि उसी दौरान कंपनी को एक ओर गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड से 55.36 करोड़ रुपये का काम मिला था, तो वहीं दूसरी ओर 59 करोड़ रुपये का काम पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से मिला था.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

