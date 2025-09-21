हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसएक और झटका! भारत से झींगा एक्सपोर्ट पर टैरिफ लगाने की अमेरिकी सांसदों ने कर दी डिमांड

एक और झटका! भारत से झींगा एक्सपोर्ट पर टैरिफ लगाने की अमेरिकी सांसदों ने कर दी डिमांड

Tariff on Indian Shrimp Export: अमेरिकी सीनेटरों का ऐसा कहना है कि अमेरिकी बाजार में अनुचित व्यापार प्रथाओं का सहारा लेकर भारत यहां झींगा एक्सपोर्ट कर रहा है. इससे लोकल इंडस्ट्री को नुकसान पहुंच रहा.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 21 Sep 2025 12:32 PM (IST)

Tariff on Indian Shrimp Export: अमेरिका भारत के लिए हर रोज नए-नए फरमान लेकर आ रहा है. कभी भारतीय सामानों पर हाई टैरिफ लगा रहा है, कभी रूस से तेल की खरीद को लेकर पेनाल्टी लगाई जा रही है. हाल ही में H1B वीजा पर वसूले वाले शुल्क को भी सालाना रूप से बढ़ाकर 100,000 डॉलर करने की बात कही गई है. अब अमेरिका भारत को एक और झटका देने की तैयारी कर रहा है. दरअसल, अमेरिकी सीनेटर बिल कैसिडी और सिंडी हाइड-स्मिथ ने अमेरिकी सीनेट में भारत के झींगा एक्सपोर्ट पर टैरिफ लगाने का प्रस्ताव पेश किया है. उनके इस India Shrimp Tariff Act का मकसद भारत द्वारा लुइसियाना के झींगा और कैटफिश इंडस्ट्री को बचाना है. 

भारत पर अनुचित व्यापार प्रथाओं का सहारा लेने का आरोप

अमेरिकी सीनेटरों का ऐसा कहना है कि अमेरिकी बाजार में अनुचित व्यापार प्रथाओं का सहारा लेकर भारत यहां झींगा एक्सपोर्ट कर रहा है. इससे लुइसियाना के झींगा और कैटफिश इंडस्ट्री को नुकसान पहुंच रहा है. ऐसे में इस प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य अमेरिकी बाजारों में भारतीय झींगा की डंपिंग को रोकना है. कैसिडी ने कहा, "यह बिल
लुइसियाना की सीफूड इंडस्ट्री और उस पर निर्भर लोगों की नौकरियों की रक्षा करेगा." उन्होंने आगे यह भी कहा कि लुइसियाना के झींगा और कैटफिश किसान भारत के मुकाबले कहीं अधिक उच्च मानकों को मेनटेन रखते हुए काम कर रहे हैं. 

सांसदों का दावा- बिल से मिलेंगे दोनों को बराबर मौके

सीनेटर हाइड-स्मिथ ने भी इसी बात को दोहराया. उन्होंने कहा कि भारत से बेलगाम आयात से अमेरिकी झींगा उत्पादकों, प्रोसेसरों और उपभोक्ताओं को नुकसान पहुंच रहा है. उन्होंने कहा, "यह बिल हमारी लोकल इंडस्ट्री को और अधिक समान अवसर प्रदान करेगा." बता दें कि इससे पहले अभी पिछले ही हफ्ते कैसेडी ने अमेरिकी सीनेट में इस मुद्दे को उठाया था. उन्होंने ट्रेजरी पद के नामित उम्मीदवार जोनाथन ग्रीनस्टीन से लुइसियाना के झींगा उत्पादकों का समर्थन करने की प्रतिबद्धता हासिल की थी. इस साल की शुरुआत में भी कैसिडी और उनके साथी रिपब्लिकन ने भारत और चीन से चावल के आयात पर रोक लगाने के लिए भी एक बिल पेश किया था. 

H-1B वीजा आवेदन की भी फीस बढ़ा दी 

इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक और फरमान आया है.  'कुछ गैर-आप्रवासी कामगारों के प्रवेश पर प्रतिबंध' के नाम से जारी हुआ यह आदेश H-1B वीजा कार्यक्रम में बड़े बदलाव की ओर इशारा करता है. 21 सितंबर से प्रभावी होने वाले इस आदेश के तहत  H-1B वीजा के लिए आवेदन करने वालों को सालाना  1,00,000 डॉलर के भारी-भरकम शुल्क का भुगतान करना होगा. ट्रंप का कहना है कि यह कदम 'व्यवस्थागत दुरुपयोग' पर कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है. ट्रंप ने H-1B वीजा की फीस बढ़ाते हुए ट्रंप ने कहा कि अब तक अमेरिकी श्रमिकों पर कम वेतन और कम कुशल श्रम का दबाव बनाया जाता रहा है. हमारी नौकरियां हमारे नागरिकों को मिले इस दिशा में यह कदम उठाया गया है.  

ये भी पढ़ें:

25000 करोड़ की चपत, 50 परसेंट ऑर्डर कैंसिल; ट्रंप के टैरिफ से बर्बादी की कगार पर झींगा कारोबार

Published at : 21 Sep 2025 12:32 PM (IST)
Tags :
America Donald Trump INDIA DONALD Trump Trump Tariff Shrimp India Shrimp Tariff Act India Shrimp Export
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
अमेरिका के लिए कितना अहम है बगराम एयरबेस, जिसे लेने के लिए तालिबान से आर-पार के मूड़ में ट्रंप
अमेरिका के लिए कितना अहम है बगराम एयरबेस, जिसे लेने के लिए तालिबान से आर-पार के मूड़ में ट्रंप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'प्रधानमंत्री मोदी को रिटर्न गिफ्ट मिला है', H-1B वीजा की फीस बढ़ने पर बोले कांग्रेस सांसद
'प्रधानमंत्री मोदी को रिटर्न गिफ्ट मिला है', H-1B वीजा की फीस बढ़ने पर बोले कांग्रेस सांसद
बॉलीवुड
अक्षय कुमार के बेटे आरव संग नजर आई इस मिस्ट्री गर्ल को जानते हैं आप? 10 फोटोज में देखें खूबसूरती
अक्षय कुमार के बेटे आरव संग नजर आई इस मिस्ट्री गर्ल को जानते हैं आप? 10 फोटोज में देखें खूबसूरती
क्रिकेट
Asia Cup 2025 IND vs PAK LIVE Streaming: भारत-पाकिस्तान का सुपर 4 मुकाबला आज, सोनी LIV नहीं है? ऐसे देखें फ्री में पूरा मैच
भारत-पाकिस्तान का सुपर 4 मुकाबला आज, सोनी LIV नहीं है? ऐसे देखें फ्री में पूरा मैच
Advertisement

वीडियोज

The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
Solar Eclipse Impact: 21 सितंबर Surya Grahan, क्या बदलेगी दुनिया की सियासत?
PM Modi Mother Abuse: बिहार में सियासी महाभारत, Tejashwi की सभा में PM की माँ को गाली!
Anantnag Fire: जम्मू कश्मीर के Anantnag में भीषण आग, 3 मकान जलकर खाक!
Cylinder Blast: 7 सिलिंडर फटे, घर राख! परिवार ने बचाई जान
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका के लिए कितना अहम है बगराम एयरबेस, जिसे लेने के लिए तालिबान से आर-पार के मूड़ में ट्रंप
अमेरिका के लिए कितना अहम है बगराम एयरबेस, जिसे लेने के लिए तालिबान से आर-पार के मूड़ में ट्रंप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'प्रधानमंत्री मोदी को रिटर्न गिफ्ट मिला है', H-1B वीजा की फीस बढ़ने पर बोले कांग्रेस सांसद
'प्रधानमंत्री मोदी को रिटर्न गिफ्ट मिला है', H-1B वीजा की फीस बढ़ने पर बोले कांग्रेस सांसद
बॉलीवुड
अक्षय कुमार के बेटे आरव संग नजर आई इस मिस्ट्री गर्ल को जानते हैं आप? 10 फोटोज में देखें खूबसूरती
अक्षय कुमार के बेटे आरव संग नजर आई इस मिस्ट्री गर्ल को जानते हैं आप? 10 फोटोज में देखें खूबसूरती
क्रिकेट
Asia Cup 2025 IND vs PAK LIVE Streaming: भारत-पाकिस्तान का सुपर 4 मुकाबला आज, सोनी LIV नहीं है? ऐसे देखें फ्री में पूरा मैच
भारत-पाकिस्तान का सुपर 4 मुकाबला आज, सोनी LIV नहीं है? ऐसे देखें फ्री में पूरा मैच
इंडिया
बेटी को 20 साल जेल में रखा, भूखी-प्यासी मर गई शहजादी; मुगल बादशाह की क्रूर दास्तां!
बेटी को 20 साल जेल में रखा, भूखी-प्यासी मर गई शहजादी; मुगल बादशाह की क्रूर दास्तां!
राजस्थान
Rajasthan: कोटा में GST इंस्पेक्टर बनने के बाद प्रेमिका ने दिया प्यार में धोखा, लड़के ने फांसी लगाकर दे दी जान
राजस्थान: कोटा में GST इंस्पेक्टर बनने के बाद प्रेमिका ने दिया प्यार में धोखा, लड़के ने फांसी लगाकर दे दी जान
हेल्थ
स्कूलों में पढ़ने वाले 47% बच्चे गर्दन, कमर और जोड़ों के दर्द से परेशान, एम्स की स्टडी में बड़ा खुलासा
स्कूलों में पढ़ने वाले 47% बच्चे गर्दन, कमर और जोड़ों के दर्द से परेशान, एम्स की स्टडी में बड़ा खुलासा
यूटिलिटी
करीबी को छोड़ने गए स्टेशन और गेट बंद होने वंदे भारत में फंस गए, कितना लगेगा जुर्माना?
करीबी को छोड़ने गए स्टेशन और गेट बंद होने वंदे भारत में फंस गए, कितना लगेगा जुर्माना?
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
ENT LIVE
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
ENT LIVE
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
ENT LIVE
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
ENT LIVE
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
Embed widget