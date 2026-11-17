दुनिया के देश इस समय कर्ज के ऐसे जाल में फंसते जा रहे हैं जिससे बाहर निकलना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है. हालत कुछ ऐसी है कि इन देशों को नया कर्ज लेने के बाद भी पुराने कर्ज की किस्त और ब्याज चुकाने के लिए काफी ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं. विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2022 से 2025 के बीच कम आय वाले देशों ने नए कर्ज से करीब 436.1 अरब डॉलर ज्यादा रकम पुराने कर्ज को चुकाने में खर्च किया है.

इतना ही नहीं, इन देशों पर टोटल विदेशी कर्ज भी बढ़कर 9.4 लाख करोड़ डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है. ऐसे में सवाल ये है कि आखिर ये देश कर्ज से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे हैं और इसका असर उनकी अर्थव्यवस्था पर कैसे पड़ रहा है?

कितना बढ़ा विदेशी कर्ज?

विश्व बैंक की 'इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट 2026' के मुताबिक, कम और मध्यम आय वाले देशों का टोटल विदेशी कर्ज 2025 में बढ़कर 9.4 लाख करोड़ डॉलर हो गया. साल 2024 में ये 8.9 लाख करोड़ डॉलर था. यानी एक साल में इसमें 5.5 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है.

बढ़ते कर्ज के पीछे कई सारी वजहें हैं. जैसे देशों ने अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए ज्यादा उधार लिया है. इसके अलावा प्राइवेट कंपनियों और निवेशकों की तरफ से कर्ज देने में भी तेजी आई है. डॉलर की कीमत में बदलाव का असर भी कर्ज के आंकड़े पर पड़ा है.

पुराने कर्ज में जा रहा है सारा पैसा?

रिपोर्ट में सबसे चिंता वाली बात यही है कि ये देश नया कर्ज लेने से ज्यादा पुराने कर्ज का पैसा भरने में खर्च कर रहे हैं. साल 2025 में ऐसे देशों ने अपने कर्ज की किस्त और ब्याज चुकाने में 1.4 लाख करोड़ डॉलर खर्च किए. ये रकम 2024 के मुकाबले 1.9 फीसदी ज्यादा थी.

वहीं, 2022 से 2025 के बीच इन देशों ने नए कर्ज के रूप में जितना पैसा लिया, उससे 436.1 अरब डॉलर ज्यादा रकम कर्ज चुकाने में खर्च कर दी है. इसका मतलब है कि कई देशों के पास विकास के लिए नया पैसा नहीं बच रहा है और रखा हुआ पैसा भी पुराने कर्ज चुकाने में जा रहा है.

कर्ज लेना पड़ा महंगा?

कर्ज का बोझ बढ़ने के साथ एक और बड़ी परेशानी सामने आई है. गरीब देशों को दूसरे देशों के मुकाबले ज्यादा ब्याज दर पर कर्ज मिल रहा है. विश्व बैंक के IDA से मदद पाने वाले देशों ने 2025 में नए कर्ज पर औसतन 8.2 फीसदी ब्याज चुकाया है.

वहीं, बॉन्ड के जरिए पैसा जुटाने पर इन देशों को औसतन 9.4 फीसदी ब्याज देना पड़ा. दूसरी तरफ, IBRD से कर्ज लेने वाले देशों के लिए औसत ब्याज दर 2024 के 5.8 फीसदी से घटकर 2025 में 5.5 फीसदी रह गई.

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