Uber ने बेंगलुरु में शुरू की बी2बी लॉजिस्टिक्स सेवाएं, जानें क्या होती है B2B और B2C सेवाएं

Uber B2B Logistics Service: बेंगलुरू में उबर अपनी नई सेवा की शुरुआत करने जा रहा है, जिसके तहत अब उपभोक्ताओं को केएफसी, बर्गर किंग, टाको बेल और रेबेल फूड्स जैसे लोकप्रिय फूड ब्रांड्स से सीधे घर पर खाना मंगवाने की सुविधा मिलेगी. यह सेवा उबर की बी2बी मॉडल पर आधारित है, जिसमें कंपनी अपनी टू-व्हीलर डिलिवरी सर्विस का उपयोग करते हुए ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) के माध्यम से राजस्व उत्पन्न करेगी.

पहले उबर केवल जेप्टो और केपीएन फार्म फ्रेश के ऑर्डर्स की डिलिवरी संभाल रहा था, लेकिन अब कंपनी ने फूड डिलिवरी को भी अपने दायरे में शामिल कर लिया है. इस सेवा को उबर ऐप पर मेट्रो पार्टनरशिप के साथ लॉन्च किया गया है, जिससे शहर के भीतर टू-व्हीलर डिलिवरी के जरिए तेजी से सप्लाई संभव हो सके.

कैसे दिया जाएगा ऑर्डर?

ऑर्डर देने की प्रक्रिया पूरी तरह ओएनडीसी के सिस्टम पर आधारित है. सबसे पहले सेलर ऐप पर उपभोक्ता का ऑर्डर जनरेट होता है, जिसके बाद यह ऑर्डर उबर के राइडर को अलॉट किया जाता है. दिलचस्प बात यह है कि ग्राहक का इस लेनदेन में उबर से कोई सीधा संपर्क नहीं होता. उबर केवल ओएनडीसी के निर्देशों के अनुसार डिलिवरी पूरी करता है.

इसका मतलब है कि यह सेवा पूरी तरह बिजनेस-टू-बिजनेस (B2B) मॉडल पर चलती है, जहां दो कंपनियों के बीच सेवाओं का आदान-प्रदान होता है. उदाहरण के लिए, किसी सॉफ्टवेयर कंपनी का किसी अन्य कंपनी को CRM बेचना. इसके विपरीत बी2सी (B2C) मॉडल में कंपनी सीधे उपभोक्ताओं को अपनी सेवा या उत्पाद बेचती है, जैसे किसी ई-कॉमर्स साइट से ग्राहक द्वारा कपड़े खरीदना.

बी2बी और बी2सी का अलग टारगेट

बी2बी और बी2सी के बीच सबसे बड़ा अंतर उनके टारगेट कस्टमर और मार्केटिंग रणनीति में होता है. बी2सी में लेनदेन तेज और तत्काल होता है, जबकि बी2बी में लंबी अवधि का संबंध और प्रक्रियात्मक समन्वय अधिक महत्वपूर्ण होता है. उबर द्वारा बी2बी मॉडल में प्रवेश करने का उद्देश्य अपने प्लेटफॉर्म की उपयोगिता बढ़ाना और दो-पहिया डिलिवरी नेटवर्क की क्षमता का अधिकतम उपयोग करना है. इस नए विस्तार से न केवल उबर को बढ़ते हुए ओएनडीसी इकोसिस्टम का लाभ मिलेगा, बल्कि ग्राहकों को भी तेज, विश्वसनीय और विविध फूड डिलिवरी विकल्प उपलब्ध होंगे.

